Кэти Перри рассказала о необычном хобби Орландо Блума: “Раньше это была гостиная, а теперь комната для “Лего”

16.05.2020, 18:15, Разное

Певица приняла участие в съемках утреннего шоу, в котором рассказала, о том, как проходит ее карантин. Беременная певица проводит его в компании жениха, Орландо Блума. Как выяснилось, актер – страстный фанат конструкторов Lego.

У нас есть комната для Lego. Раньше это была гостиная, в которой мы смотрели телевизор, а теперь это комната, где собирается Lego. Он покупает огромные конструкторы, которые очень сложно собрать. Это могут быть модели машин или что-то вроде того. Он собирает их дня за два, а потом выставляет на специальные полки в комнате. У нас целая стена в них.

Как это все происходит. Он наливает себе виски и садится собирать Lego. Он может заниматься этим пять часов подряд, иногда и всю ночь. А потом действительно выходит оттуда с машиной Джеймса Бонда, Porsche или чем-то таким же крутым,

– рассказывает Кэти.

В начале марта стало известно, что певица и автор хитов I Kissed a Girl и Roar станет матерью: Кэти Перри и ее жених, актер Орландо Блум, ожидают рождения ребенка, который для Кэти станет первым (Блум воспитывает девятилетнего сына Флинна от бывшей жены, модели Миранды Керр – Ред.). Причем сообщила об этом будущая мама в свойственной ей необычной манере – выпустив клип на новую песню Never Worn White, в котором Кэти позировала в полупрозрачном платье, представляя миру свой заметно округлившийся живот.