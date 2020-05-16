Ученые рассказали о большой пользе употребления сала для организма

16.05.2020, 18:09, Разное

Ученые провели анализ ряда исследований, проведенных ранее на предмет изучения свойств такого продукта питания, как свежее сало. На основании его результатов выяснилось, что включение данного продукта в рацион имеет большую пользу для здоровья.

Польза свежего сала обусловлена наличием в нем целого ряда ингредиентов, благотворно влияющих на организм. В частности, витамин А, содержащийся в продукте, улучшает состояние кожи, работу поджелудочной железы, а также стимулирует продуцирование инсулина. В свою очередь, улучшение циркуляции крови и снижение её свертываемости обеспечивает наличие в сале витамина Е, который, к тому же, отлично регенерирует клетки. Кроме того, указанный продукт способствует восполнению в организме арахидоновой кислоты, которая стабилизирует работу различных внутренних органов. Также позитивным моментом являются антиоксидантные свойства сала, благодаря которым из организма выводятся токсины и снижается риск возникновения онкозаболеваний.

Примечательно, что из-за его высокой калорийности многие считают употребление этого составляющего рациона питания вредным, однако исследователи полагают, что умеренное употребление свежего или соленого сала не оказывает вреда на организм. Более того, исследователи рекомендуют ежедневно съедать по кусочку сала с чесноком и ржаным хлебом. Впрочем, по словам медиков, рекомендуется предварительно провести консультации с лечащим врачом во избежание возможных побочных эффектов.