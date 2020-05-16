В РФ начали работать автокинотеатры

16.05.2020, 18:08, Новости дня

В РФ на время самоизоляции открылись первые автокинотеатры, первые из них заработали в Калининграде и Новосибирске, пишут СМИ.

Сборы одного такого кинотеатра, по официальной статистике, составляют 44 тыс. рублей, пишет РБК.

Зрителю предлагают просмотр киноленты в своем автомобиле. Такие кинотеатры были востребованы после Второй мировой войны в США.

В Калининграде заработал автокинотеатр «Ночной дозор», представитель сети сообщил, что учреждение получило разрешение от властей региона на открытие.

13 мая прошел первый сеанс в автокинотеатре Skyline Cinema в Новосибирске, сообщили в компании. Кинотеатр показывал американскую картину «Левша» 2015 года.

На День Победы в Волгограде провели акцию «Бессмертный полк» в формате автопробега, такое решение было принято из-за действующих ограничений по коронавирусу.