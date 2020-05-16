Сивохо: Что меня всегда раздражало в украинской политике – это некая театрализация, шоу-бизнесация

16.05.2020, 18:06, Новости дня

Украинский актер, креативный продюсер студии “Квартал 95”, бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Сивохо заявил в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман, что его раздражает театрализация украинской политики.

Бацман спросила, согласен ли Сивохо с мнением, что в Украине следует провести досрочные парламентские и президентские выборы.

“Ситуация, конечно, чем дальше, тем страшнее. Плюс наложение всех мировых проблем на наше и – так бедное – государство, начиная от коронавируса и заканчивая мировым кризисом, который еще и долбанет по нам после эпидемии – это тяжело. И как проводить выборы в такой ситуации? Не знаю, будет ли ожидаемый эффект от таких перевыборов таким, как нам нужно. Я не знаю, честно говоря. Нет доверия к этим, но, к сожалению, нет доверия и к тем, которые могут быть избраны. …Что меня всегда раздражало в украинской политике и в отношении общества к украинской политике – это некая театрализация, шоу-бизнесация”, – ответил он.

По словам экс-советника секретаря СНБО, “для политика не важен результат – ему важно обставить процесс, чтобы получить дивиденды от того, как обставлен этот процесс”.

“У нас же не говорят: “Какая Юлия молодец – добилась вот этого!” Добилась, там, повышения или понижения цен. А говорят: “Какая Юля молодец, как она Петю сделала!” Вы понимаете, что обсуждается процесс, а не результат? Вот что самое страшное. Причем обсуждается это все среди нас, среди общества. То есть мы понимаем, что это театр, но ничего как-то не можем, не хотим сделать с этим”, – объяснил Сивохо.

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О своем назначении советником секретаря СНБО на общественных началах донецкий комик Сивохо сообщил 21 октября 2019 года. 30 марта 2020 года аппарат СНБО сообщил, что Сивохо больше не является советником секретаря.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube