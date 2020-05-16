Ермак и Кулеба собираются в Берлин для консультаций по Донбассу

16.05.2020, 18:06, Новости дня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намерены посетить Берлин для консультаций по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом в ходе видеоконференции с послами “Большой семерки” заявил глава ОП Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

По словам Ермака, во время поездки в Германию “будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы нормандского и минского переговорных форматов”.

Он добавил, что поездка запланирована на ближайшие недели. Более точных сроков глава ОП не назвал.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки”. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.

13 мая стало известно, что в Берлин для консультаций прилетал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он заявлял, что его общение с канцлером Германии Ангелой Меркель прошло конструктивно.