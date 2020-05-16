 

Япония предложит расследовать реакцию ВОЗ в начале пандемии коронавируса

16.05.2020, 18:06, Новости дня

Япония будет настаивать на проведении “независимой и всеобъемлющей проверки” реакции Всемирной организации здравоохранения в начале вспышки коронавируса. Об этом 15 мая заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, пишет Japan Times.

По его словам, Япония и страны ЕС намерены вынести этот вопрос на рассмотрение Генеральной ассамблеи ВОЗ, которая начнется в понедельник, 18 мая.

Министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги добавил, что также необходимо провести “тщательное расследование” о происхождении коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 16 мая в мире коронавирусом заразились 4,57 млн человек, умерли 308 тыс., выздоровели 1,65 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В последние недели Китай все чаще обвиняют в сокрытии масштабов эпидемии в ее начале.

Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Кроме того, США считают, что “ВОЗ не смогла адекватно получать, проверять и обмениваться информацией своевременно и прозрачно”. В связи с этим президент Штатов Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования организации до окончания расследования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Польский премьер – перекрытие границ помогло Польше не стать Италией

22.04 / “Ты быстрый человек, хочешь все поменять – но оно сразу не получается”. Вышел фильм о годовщине президентства Зеленского. Видео

23.04 / Трамп побеседовал с наследным принцем ОАЭ

10.05 / Клип Hypnodancer Little Big попал в тренды 26 стран

17.04 / В США зафиксировали сильнейшую за 12 веков засуху

30.03 / Названы причины карантинного бунта украинцев в аэропорту

09.04 / Наравне с коронавирусом распространяется ковидофобия

21.04 / Гендиректор ВОЗ о коронавирусе: Худшее еще впереди

31.03 / В Киеве начали тестировать на коронавирус всех пациентов с воспалением легких – Кличко

11.05 / Захарова рассказала об участии дедов в ВОВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска