Япония предложит расследовать реакцию ВОЗ в начале пандемии коронавируса

16.05.2020, 18:06, Новости дня

Япония будет настаивать на проведении “независимой и всеобъемлющей проверки” реакции Всемирной организации здравоохранения в начале вспышки коронавируса. Об этом 15 мая заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, пишет Japan Times.

По его словам, Япония и страны ЕС намерены вынести этот вопрос на рассмотрение Генеральной ассамблеи ВОЗ, которая начнется в понедельник, 18 мая.

Министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги добавил, что также необходимо провести “тщательное расследование” о происхождении коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 16 мая в мире коронавирусом заразились 4,57 млн человек, умерли 308 тыс., выздоровели 1,65 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В последние недели Китай все чаще обвиняют в сокрытии масштабов эпидемии в ее начале.

Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Кроме того, США считают, что “ВОЗ не смогла адекватно получать, проверять и обмениваться информацией своевременно и прозрачно”. В связи с этим президент Штатов Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования организации до окончания расследования.