Нэнси Пелоси раскритиковала Трампа за увольнение генерального инспектора Госдепартамента

16.05.2020, 18:00, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси осудила очередное кадровое решение президента Дональда Трампа, который вечером в пятницу уволил Стива Линика, генерального инспектора Госдепартамента. Пелоси заявила, что президент должен «прекратить репрессивную тактику в отношении государственных служащих, работающих над обеспечением безопасности американцев».

По словам Пелоси, неожиданное увольнение Линика является свидетельством того, что президент «практикует возмездие против патриотически настроенных государственных служащих, обвиняемых в осуществлении надзора от имени американского народа».

Спикер считает, что Линик «был наказан за честное выполнение своих обязанностей по защите Конституции и нашей национальной безопасности».

Пелоси связала увольнение Линика с принятием Палатой представителей законопроекта «О героях», в котором «содержится важнейшая информация о финансировании генерального инспектора Госдепартамента для обеспечения эффективного и разумного расходования средств для реагирования на пандемию коронавируса».

Это увольнение, по мнению спикера, «отбросит назад важную работу Управления генерального инспектора по проведению важных проверок, расследований и инспекций посольств и программ, осуществляемых США по всему миру во время этого кризиса».

«Президент должен прекратить репрессивную тактику в отношении госслужащих, которые работают над обеспечением безопасности американцев, особенно во время глобальной чрезвычайной ситуации», – говорится в заявлении Пелоси.

Как сообщает Reuters, Трамп уволил Стива Линика с должности генерального инспектора Государственного департамента поздно вечером в пятницу. Президент сообщил об этом в письме к Нэнси Пелоси, заявив, что он утратил доверие к генеральному инспектору, однако не объяснив причин утраты доверия.

«Исполняя свои президентские полномочия, я освобождаю [Стива Линика] от должности генерального инспектора Государственного департамента, начиная с сегодняшнего дня, – говорится в письме.

Линик был назначен генеральным инспектором в 2013 году при администрации Барака Обамы. В Госдепартаменте сообщили, что новым генеральным инспектором будет назначен Стивен Акард, директор Управления иностранных миссий.