Мнение: Маска – кислородное голодание гарантировано, защита сомнительна

16.05.2020, 17:57, Разное

Выбирайте. Если есть выбор, конечно.

В магазин без маски не пускают. Или еще куда. Тут уж делать нечего.

Кислородное голодание, или гипоксия, возникает от разных причин снижения поступления воздуха в легкие. Перекрытие рта и носа чем-либо – одна из них.

Предельный случай перекрытия – банальное удушение с летальным исходом.

Чем плотнее маска, тем сильнее перекрытие. Не зря на упаковках маски пишут предупреждение от производителей –не носить больше определенного времени.

При малейших признаках затруднения дыхания или ухудшения самочувствия немедленно снять и выйти в проветриваемое помещение или на свежий воздух.

Этим предупреждением производители защищают себя от возможных судебных исков от потерпевших, потерявших здоровье от масок. Так что, когда надеваете маску по чьему-то требованию, определитесь сразу – кому предъявлять потом судебный иск.

Для справки. Возможные последствия гипоксии:

обмороки;

риск инсульта;

нарушение обмена веществ;

головокружение;

быстрая утомляемость;

учащение сердцебиения при даже малых физических нагрузках;

ухудшение кровотока в каппилярах, посинение кожи;

судороги;

ослабление мышц;

ухудшение зрения;

атрофия частей тела или органов (при острых формах гипоксии);

преждевременное старение организма.

Про гипоксию более подробно можно прочитать в медицинских руководствах.

А про маски вам расскажут политики, чиновники и продавцы масок.