Нарушителей самоизоляции в Подмосковье начали отслеживать с воздуха

16.05.2020, 17:48, Новости дня

В Подмосковье начали отслеживать нарушителей самоизоляции при помощи аэростата, с которого ведется видеонаблюдение, сообщила пресс-служба Росгвардии.

«В Московской области в ходе обеспечения правопорядка и проведения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата. Комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до пяти километров», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В лесных зонах нарушителей ищут сотрудники авиационного отряда спецназначения. При помощи комплекса высотного видеонаблюдения данные о правонарушителях, включая нарушения ограничительных мер, передаются нарядам, которые несут службу на маршрутах патрулирования.

Комплекс «ОКО» также ранее применяли для обеспечения безопасности в ходе важных массовых мероприятий, включая ЧМ-2018, международный авиасалон МАКС и фестиваль «Нашествие».

Ранее сообщалось, что отсутствие масок и перчаток у граждан в Москве может быть зафиксировано с помощью камер на предприятиях, в магазинах или в общественном транспорте.