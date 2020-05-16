Власти ОАЭ опровергли гибель главы МИД страны в теракте

16.05.2020, 17:48, Новости дня

Сообщения о гибели главы МИД ОАЭ Абдаллы бен Заида не соответствуют действительности, сообщил госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

«Я сегодня говорил с Абдаллой бен Заидом, как мы это делаем ежедневно, мы долго смеялись над фейками, созданными катарскими аккаунтами», – сообщил Гаргаш в соцсетях, передает РИА «Новости».

Таким образом чиновник отреагировал на видео, в котором демонстрируется горящий автомобиль, и в описании которого сообщалось, что на записи зафиксирован теракт, где погиб МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

Гаргаш призвал соседей ОАЭ «к благоразумию и мудрости».

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также подтвердил, что сведения о смерти главы МИД ОАЭ не соответствуют действительности, передает ТАСС.

«Атаки на принца не было. Планируем встречу с принцем Абдаллой в ближайшее время во время визита в ОАЭ», – сообщил Дмитриев.

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, они обвинили страну в поддержке терроризма.