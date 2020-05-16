 

В Петербурге работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем. Видео

16.05.2020, 17:42, Новости дня

Ранним утром в субботу, 16 мая, сотрудник автосервиса в Санкт-Петербурге попытался прогнать налетчиков при помощи тарана – момент противостояния запечатлели камеры наблюдения.

 

Злоумышленники подъехали на автомобиле BMW и завладели сейфом, который находился на территории предприятия. Им попытался помешать 22-летний мужчина, стороживший автосервис.

Работник сел за руль автомобиля "Жигули" и протаранил ворота, снеся нескольких нападавших и серьезно повредив их транспортное средство.

Преступникам удалось скрыться – как сообщают СМИ, их поисками уже занимаются сотрудники правоохранительных органов. Уже известно, что номерные знаки на машине налетчиков были подложными.



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