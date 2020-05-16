 

Благотворительный турнир по шахматам на борьбу с COVID-19 собрал 26 млн рублей

16.05.2020, 17:42, Новости дня

Российский гроссмейстер и организатор благотворительного онлайн-турнира "Сборная — России" Владимир Крамник сообщил о собранной сумме по итогам соревнования, прошедшего с 12 по 14 мая. Фонд составил свыше 26 миллионов рублей.

"Средства продолжают поступать, и, насколько я знаю, подсчет завершится в понедельник, — признается Крамник, которого цитирует ТАСС. -Уже точно есть 26 миллионов рублей, плюс, может еще до завершения выходных соберем. Это успех. Мне сказали, что такие суммы редко удается собрать".

"Шахматисты собрались достаточно спонтанно. За день все обсудили, через две недели уже сыграли. Мы хотели показать пример, что подобные важные вещи можно делать без глобальных структур. Потом, конечно, подключились организаторы. Помощь нужна многим. Необязательно ждать подключения, например, Минздрава. Сейчас каждый лень на счету".

Напомним, что шахматисты накануне турнира приняли решение о том, что все вырученные за турнир средства будут направлены в медицинские учреждения их родных регионов, которые противостоят пандемии коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Границу можно пересечь на машинах или пешком, очередей нет – Госпогранслужба

05.05 / Белый дом отстранился от прогноза, допускающего 3 тысячи смертей от коронавируса в день

31.03 / Календарь: 31 марта – Мир понял, что он – «Матрица»

05.05 / Кулеба предложил установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны

29.04 / Общество: Зачем ближнее зарубежье РФ вернуло Сталина

02.05 / В молочной промышленности Великобритании назревает «национальная катастрофа»

15.05 / Зеленский ввел санкции против РАН, МГУ и Эрмитажа

06.04 / Правительство России ограничило торговлю медицинскими масками… и не только

06.04 / Подозреваемого в стрельбе под Тюменью задержали

09.04 / Гособоронзаказ выполнен более чем на 70%, несмотря на пандемию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска