Благотворительный турнир по шахматам на борьбу с COVID-19 собрал 26 млн рублей

16.05.2020, 17:42, Новости дня

Российский гроссмейстер и организатор благотворительного онлайн-турнира "Сборная — России" Владимир Крамник сообщил о собранной сумме по итогам соревнования, прошедшего с 12 по 14 мая. Фонд составил свыше 26 миллионов рублей.

"Средства продолжают поступать, и, насколько я знаю, подсчет завершится в понедельник, — признается Крамник, которого цитирует ТАСС. -Уже точно есть 26 миллионов рублей, плюс, может еще до завершения выходных соберем. Это успех. Мне сказали, что такие суммы редко удается собрать".

"Шахматисты собрались достаточно спонтанно. За день все обсудили, через две недели уже сыграли. Мы хотели показать пример, что подобные важные вещи можно делать без глобальных структур. Потом, конечно, подключились организаторы. Помощь нужна многим. Необязательно ждать подключения, например, Минздрава. Сейчас каждый лень на счету".

Напомним, что шахматисты накануне турнира приняли решение о том, что все вырученные за турнир средства будут направлены в медицинские учреждения их родных регионов, которые противостоят пандемии коронавируса.