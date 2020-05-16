Похож на редкую болезнь: новая инфекция не жалеет детей

16.05.2020, 17:42, Новости дня

В мире растет число детей с аномальным течением коронавирусной инфекции. Симптомы напоминают тяжелую форму редкой болезни Кавасаки. Все начинается с сыпи и лихорадки, а может закончиться реанимацией.

Подобные случаи уже зафиксированы в США, Великобритании, Испании, Италии, Франции и Нидерландах. По сведениям губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в местных клиниках сейчас находятся 82 маленьких пациента с диагнозом "мультисистемный тяжелый воспалительный синдром" — пока что это так называется. Три ребенка, к сожалению, скончались.

"В настоящее время действительно поступают различные сведения из разных стран о том, что ряд детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию даже в не тяжелой форме, которая для детей достаточно характерна — это или легкие проявления, так называемая ОРВИ, или легкая вирусная пневмония, не потребовавшая госпитализации, или кишечный синдром с жидким стулом — в последствии у таких детей в ряде случаев возникали те же самые симптомы, которые похожи на синдром Кавасаки. Он проявляется как раз повышением температуры, увеличением безболезненных лимфоузлов, особенно шейной группы, кожными проявлениями: сыпью, мышечно-суставными болями, поражением артерий, артериол и миокарда", — рассказал Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук.

В остальном новый синдром сильно отличается от Кавасаки. Болеют дети всех возрастов, а не только до 5 лет. Среди погибших в Нью-Йорке есть даже 18-летняя девушка.

Еще одна странность — ухудшение состояния, причем, резкое, обычно происходит спустя 2-4 недели после контакта с коронавирусом нового типа. Среди основных симптомов МТВС — высокая температура и дисфункция одного или нескольких органов. Врачи пока не могу найти объяснения происходящему. Возможно, странный недуг — следствие замедленной реакции иммунной системы на инфекцию.

"Вполне возможно, что механизм поражения коронавирусом нового типа ассоциирован в том числе и с аутоиммунным поражением. Такой механизм в более бурной и острой форме мы наблюдаем взрослых людей, описываемый как цитокиновый шторм. У детей тяжелые проявления коронавируса ассоциированы, скорее, с декомпенсацией хронических заболеваний. Таких, как и диабет, астма или онкологические различные заболевания. Но также нередко у них одновременно присутствует и вирусно-бактериальная инфекция. Поэтому они в процентном соотношении чаще, чем взрослые, страдают на фоне коронавируса инфекционно-токсическими поражениями, вплоть до тяжелых — например, инфекционно-токсический шок и даже септические состояния", — пояснил Иван Коновалов.

В общем, вопреки расхожему мнению коронавирус вовсе не жалеет детей. Единственная хорошая новость в том, что вероятность развития нового синдрома все-таки невысока. По оценкам итальянцев, на тысячу детей с COVID-19 приходится не больше одного такого случая.

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Метеовести