Мнение: Выбор Путина…

16.05.2020, 17:30, Разное

За минувшие сутки в России зафиксировали еще 9,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, из которых 3505 – в Москве. Общее число заразившихся в стране достигло 272 043 человек.

Очевидно, что если бы Россия начала принимать превентивные меры против распространения коронавируса сразу после того, как 31 января ВОЗ объявил вспышку короновируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, ситуация с коронавирусом в стране была бы совершенно иной. Но России тогда было не до коронавируса…

Когда в мире уже во всю ураганил коронавирус, Россия поправляла конституцию.

Когда 2 февраля умер первый зараженный за пределами Китай, Россия поправляла конституцию.

Когда 14 февраля умер первый зараженный в Европе, Россия поправляла конституцию.

Когда 23 февраля была зафиксированная вспышка коронавирса в Италии, Россия поправляла конституцию.

Когда 29 февраля умер первый зараженный в США, Россия поправляла конституцию.

10 марта – в конституцию России внесли поправку об обнулении президентских сроков.

13 марта Трамп ввел режим ЧС («national emergency») и объявил о выделении $50 млрд штатам для борьбы с короновирусом.

Когда 17 марта 26 стран Европы ввели запрет на въезд иностранцев, Россия готовилась к голосованию по поправкам в конституцию.

И лишь 25 марта Путин выступил с первым коронавирусным обращением.

У власти был выбор.

Первый. Посадить страну на самоизоляцию, объявить выходные, обязать всех носить медицинские маски, ввести пропуска, обложить штрафами нарушителей самоизоляции…

Второй. Выявить все контакты заразившихся, потом контакты контактировавших, выстроить цепочки, где был, с кем встречался, с кем общался… И изолировать всех контактировавших на карантин.

Когда в Россию нагрянул коронавирус, Путин, похоже, выбрал первый вариант. Возможно, потому, что как человек, в одно время руководивший ФСБ, догадывался, что профессиональный уровень правоохранительных органов настолько ничтожный, что силовики просто не смогут выполнить поставленные задачи, если выбрать второй вариант. Но справятся с самоизоляцией, с выписыванием штрафов…

А вот Никита Хрущев в первый числах января 1960 года выбрал второй вариант алгоритма действий, когда в Москве были зафиксированы первые заразившиеся «черной оспой».

Лучшие оперативники КГБ и МВД в считанные часы установили все контакты «нулевого» заразившегося – 53-летнего художника-графика Алексея Алексеевича Кокорекина, мастера агитплаката, лауреата двух Сталинских премий, заразившегося в Индии, и который умер 29 декабря 1959 года, через несколько дней после возвращения из Индии.

Оперативники установили не только друзей и знакомых художника, но членов семей и сотрудников аэропорта и таможни, таксиста, который вез его домой, участкового врача и работников поликлиники…. Одного из знакомых Кокорекина установили, когда он находился в самолете в воздухе. Самолет развернули и вернули в Москву. Всех, кто был на борту, изолировали. Как изолировали и всех, кто контактировал с Кокорекиным, всех, кто контактировал с теми, с кем контактировал художник…

КГБ и МВД за считанные часы установили 9342 контактера Кокорекина, из которых около полутора тысяч человек отнесли к первичным и поместили на карантин в стационары Москвы и Московской области. Остальных изолировали под наблюдением на дому. В течение 14 дней их дважды в день обследовали врачи.

К 15 января 1960 года оспа была выявлена у 19 человек…

Но и этого не все. Хрущев решил «раздавить гадину» в зародыше. Буквально за несколько дней развернули производство вакцины и начали вакцинацию. Мобилизовали 26 963 медработника, открыли 3391 прививочный пункт плюс организовали 8522 прививочные бригады для работы в организациях и ЖЭКах. Уже к 25 января 1960 года были вакцинированы 5 559 670 москвичей и 4 000 000 жителей Подмосковья.

Подробности предотвращения эпидемии «черной оспы» можно посмотреть вот вэтом документальном фильме:

Впрочем, история вакцинации Москвы и Подмосковья, а потом и всей страны – это уже совсем другая история…. Против коронавируса вакцины пока нет. Но если бы оперативники ФСБ и МВД в 2020 году были способны совершить то, что совершили оперативники КГБ и МВД в 1960 году, количество зараженных коронавирусом в стране сегодня, думаю, было бы куда меньше, повторюсь, нежели 272 043 человек, выявленных на утро 16 мая.

Но, видимо, не могли, или разучились… Поэтому выбор Путина оказался совершенно другим, нежели выбор Хрущева.

Фотография отсюда