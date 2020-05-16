Прорский колоcс: нацистский отель на острове Рюген

16.05.2020, 17:29, Разное

Остров Рюген знаменит далеко за пределами Германии. Помимо того, что на нем располагается морской курорт Прора, здесь на берегу Балтийского моря уже почти век стоит самый большой отель с говорящим названием «Прорский колоcс». Амбициозный проект начали реализовывать во времена Третьего рейха.

Неудивительно, что именно на Рюгене решили возвести образцово-показательный дом отдыха для верных членов правящей партии.

Начало «великой стройки» и причины, по которым она была приостановлена

Непосредственным заказчиком стройки стала организация «Сила через радость», созданная в 1933 году для организации досуга граждан Третьего рейха.

Над проектом многоэтажки работал архитектор Каспар Клеменс, по его задумкам строились часовни и католические церкви на западе Германии. Власти гитлеровского рейха пытались воссоздать нечто неповторимое и грандиозное, поэтому зарисовки периодически менялись. Когда-то по приказу Гитлера планировали отстроить большой зал на 20 тысяч зрителей, но этому не суждено было случиться, потому что все время строительство сопровождали серьезные финансовые трудности.

В планы руководства стройки входило освещение территории уличными прожекторами, которые могли создавать так называемые храмы света. В планах было строительство театра, бассейна и тематических площадок.

Строительство началось в 1936 году и достигло состояния черновой отделки. Восемь 6-этажных корпусов растянутых на 4,5 км в длину, смотрелись фундаментально, величественно, но внутри все должно было быть достаточно скромно. Из окон всех номеров открывался вид на море. Каждый из них был стандартным и не превышал по площади 12 кв2. Для комфорта отдыхающих комнаты собирались оборудовать радиоточками. Душевые и санузлы вынесли в задние пристройки.

Недельные билеты для первых гостей должны были стоить 20 рейхсмарок, остальное оплачивал фронт рабочих. Дом отдыха должен был вмещать 20 тысяч человек. Для их комфортного прибытия власти хотели построить дополнительную ветку железной дороги. Но началась Вторая мировая война, рабочих отправили на оружейные заводы. Дальнейшая судьба высоток складывалась печально. Здесь был временный лагерь, казармы для советских, германских солдат. А в конце 20 столетия сооружения вовсе забросили.

Вторая жизнь

В XXI веке Прорский колосс обрел вторую жизнь. Были сторонники и противники использования строений, возведенных во времена Третьего рейха, которые когда-то были казармами «вермахта».

Сторонников восстановления оказалось больше. В 2011 году на основе некогда заброшенного архитектурного памятника открылась молодежная турбаза, способная принимать единовременно 400 человек.

Остальные корпуса выкупила немецкая компания Metropole. Они решили превратить здание с богатым прошлым в презентабельный отель. Реконструкция идет до сих пор, но те кондоминиумы, что были сданы под заселение, остались такими же лаконичными и скромными снаружи, но намного комфортнее внутри. Бросаются в глаза стеклянные балконы, бассейн под открытым небом, обновленный фасад. Руководство Metropole обещает, что курорт будет полностью восстановлен в 2022 году.