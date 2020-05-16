История монтауского проекта

16.05.2020, 17:27, Разное

Из телевизионной передачи от 19 июля 1991 года: Эдгар Митчелл, астронавт «Аполлона V»: — Уверен, что о внеземных исследованиях уже длительное время известно гораздо больше, чем сообщают общественности. Ведущий:

— Как вы думаете, почему эти сведения скрывают от общества? Митчелл:

— Ну, это долгая-долгая история. Она восходит к временам второй мировой войны, когда все началось и затрагивало в высшей степени секретные материалы.

На восточной оконечности Лонг-Айленда расположен Центр Монтаук, известный большинству нью-йоркцев своей живописной природой и береговым маяком. Западнее маяка на территории бывшего форта Герой находится таинственная покинутая база военно-воздушных сил. Официально закрытая и оставленная ВВС в 1969 году, она впоследствии вновь.была задействована и продолжала работать без санкции правительства США.

Финансирование базы также остается полной тайной. Невозможно проследить, ведут ли нити материального обеспечения к правительству или военному ведомству. Попытки ряда исследователей добиться ответов от правительственных чиновников оказались безуспешными. Все это окутало Лонг-Айленд легендами. Однако маловероятно, что местные жители или те, кто распускает подобные истории, обладают достоверными сведениями о том, что там происходило в действительности.

Как полагают в хорошо осведомленных кругах, Монтаукский проект стал продолжением и кульминацией исследований явления, случившегося с военным кораблем США «Элдридж» в 1943 году. Известное как Филадельфийский эксперимент, событие заключалось в том, что корабль просто исчез при проведении эксперимента ВМС по обеспечению невидимости для радаров кораблей.

В соответствии с этими оценками более трех десятилетий проводились секретные исследования и отработка технологии. Эксперименты не прекращались и включали электронное обследование мозга и воздействие на разум человека. Своей высшей точки работы по Монтаукскому проекту достигли в 1983 году, когда удалось пробить в пространстве-времени проход в 1943 год.

Пожалуй, наиболее квалифицированно изложить имевшие место события способен Престон Николс, инженер и изобретатель в области электричества, почти десять лет проработавший по программе Монтаукского проекта. Его интерес к проекту объясняется отчасти необычными жизненными обстоятельствами. Он также получил возможность на законном основании ознакомиться с оборудованием, использованным в упомянутом проекте. Продолжительное расследование в конечном счете прояснило его собственную роль — роль технического директора проекта.

Несмотря на «промывание мозгов» и угрозы заставить его молчать, ему хватиломужества решить, что в интересах общества следует обнародовать эту историю. Поскольку эта тема полемична и на первый взгляд относится к области научной фантастики, мы хотели бы предварительно прояснить некоторые ее аспекты. Она посвящена проблемам сознания и предлагает взглянуть на время с новой точки зрения, расширить знания о Вселенной. Время правит нашей судьбой и сопровождает нас до самой смерти. Несмотря на подвластность законам времени, мы многого не знаем о нем и о том, как оно связано с нашим сознанием. И потому, надеемся, эта информация расширит ваши горизонты.

Некоторые сведения, о которых вы узнаете, можно отнести к разряду «мягких фактов». Мягкие факты не являются неверными, они лишь не подтверждены неопровержимыми документами. К «твердым фактам» относятся документация и несомненная физическая реальность явлений, которую можно точно установить опытным путем.

Суть затронутой темы и соображения секретности очень затрудняют сбор «твердых фактов» о Монтаукском проекте. Поэтому существует еще ряд сведений, которые трудно отнести к «мягким» или «твердым фактам» и которые можно назвать «серыми фактами». Они весьма правдоподобны, но их не так легко доказать, как «твердые факты».

Любое серьезное расследование покажет, что Монтаукский проект и в самом деле существовал. Кроме того, можно отыскать людей, которые занимались такими же или подобными экспериментами.

Мы не задаемся попыткой что-либо доказать. Цель — собрать материал по вопросу, вызывающему чрезвычайный интерес научных исследователей, метафизиков и круге его знакомств. Надеемся, что из тиши кабинетом появятся еще и другие подобные индивидуумы и что беспокойные и любознательные люди продвинутся в своих расследованиях и поисках документов.

Следует отметить, что данная работа не содержит ни вымысла, ни претензий авторов на наилучшую осведомленность. Однако ее можно воспринимать и как научную фантастику, если читатель не в состоянии допустить реальность происходивших событий.

Филадельфийский эксперимент

Возникновение Монтаукского проекта возвращает нас в 1943 год, когда проблему невидимости для радаров изучали на борту военного корабля США «Элдридж». Поскольку «Элдридж» находился на базе ВМС в Филадельфии, связанные с этим кораблем события принято называть «Филадельфийским экспериментом».

Происшествие стало темой нескольких книг и кинофильмов, поэтому здесь мы дадим лишь краткое его описание (подробную информацию о Филадельфийском эксперименте можно найти в приложении Е).

Филадельфийский эксперимент известен также под названием проект «Радуга» — такое название присвоили этим исследованиям те, кто ими руководил. Итак, oн был задуман как совершенно секретный проект, который позволил бы решить исход второй мировой войны. В рамках проекта «Радуга», провозвестника нынешней технологии «Стеллc» («малой заметности»), проводились технические эксперименты с целью обеспечить невидимость кораблей для вражеских радаров. Для этого создавали «электромагнитный пузырь» — экран, который отводил бы излучение радаров мимо корабля. «Электромагнитный пузырь» изменяет внешнее электромагнитное поле вокруг определенной области — в данном случае поле окружало военный корабль «Элдридж».

Хотя целью было лишь добиться неразличимости корабля для радаров, выявился совершенно непредвиденный и радикальный побочный эффект. Он сделал корабль невидимым для невооруженного глаза и изъял его из пространственно-временного континуума. Корабль неожиданно возник в Норфолке, штат Виргиния, на удалении в сотни миль.

Проект оказался успешным в материальном, физическом отношении, но для задействованных людей стал жестокой катастрофой. Пока корабль «перемещался» из филадельфийской базы ВМС в Норфолк и обратно, члены судовой команды полностью потеряли ориентацию. Они покинули физический мир, но не обрели привычной среды, с которой могли бы установить связь. По возвращении на базу ВМС в Филадельфии некоторые не могли передвигаться, не опираясь на стены. Те, кто выжил, были психически ненормальными, находились в состоянии ужаса.

Впоследствии все члены команды после длительного периода реабилитации были уволены как «психически неуравновешенные». Ну а освидетельствование их «психической неуравновешенности» оказалось весьма удобным для дискредитации возможных откровений о случившемся.

В итоге исследования в рамках проекта «Радуга» приостановили. Несмотря на то что было сделано крупное открытие, осталось невыясненным, смогут ли человеческие существа выжить при последующих экспериментах. Продолжать было слишком рискованно. Доктора Джона фон Неймана, возглавлявшего проект, привлекли к работе над Манхэттенским проектом по созданию атомной бомбы, которая стала оружием, положившим конец второй мировой войне.

Мало кто знает, что широкие исследования по программе «Радуга» возобновились в конце 40-х годов и велись непрерывно, достигнув высшей точки в 1983 году, когда в Монтауке удалось создать проход в пространстве-времени. Наша цель этого повествования — дать общее понимание исследований и событий в Монтауке после Филадельфийского эксперимента вплоть до 1983 года. Начнем рассказ с воспоминаний Престона Николса о том, как он столкнулся с описанными работами.

Монтаук

— В 1971 году я начал работать в BJW (название компании вымышленное), известном подрядчике министерства обороны, расположенном на Лонг-Айленде. Через несколько лет я получил научную степень в области электротехники и стал специализироваться на электромагнитных явлениях. Хотя в то время меня не очень интересовали паранормальные явления, я добился субсидии на изучение психической телепатии; цель — определить, существует она в действительности или нет.

Я приступил к исследованиям и исходил из того, что телепатическая Связь основана на принципах, подобных принципам радиосвязи. Я открыл волну, которую можно назвать «телепатической волной». В некоторых отношениях она ведет себя, как обычные радиоволны. Я решил выяснить ее характеристики и принялся определять длину волны и прочие соответствующие параметры. Обнаружилось, что, хотя телепатическая волна ведет себя подобно радиоволне, строго говоря, она таковой не является. Распространяясь аналогично электромагнитному излучению, она обладает сходными свойствами, которые, однако, не во всем совпадают с<действием обычных радиоволн. Все это очень взволновало меня. Я открыл качественно новое действие электромагнетизма, упоминаний о котором не встречал ни в одной из известных мне книг или статей. Я захотел выяснить больше и принялся изучать все направления, где такие функции излучения могли использоваться. У меня пробудился интерес к метафизике. Я продолжал исследования в свободное время и сотрудничал с несколькими экстрасенсами, чтобы проверить и опробовать все их советы. В 1974 году я заметил странную особенность, свойственную всем сотрудникам, с которыми работал. Каждый день в одно и то же время у них словно заклинивало разум. Они не могли продуктивно мыслить. Предположив, что эффект вызван влиянием внешнего электронного сигнала, я воспользовался своим радиотехническим оборудованием, чтобы установить, какие излучения извне воздействуют на людей в этот отрезок времени. Как только появлялось излучение в диапазоне частот 410-420 мегагерц, они тупели и приходили в себя приблизительно через двадцать минут после того, как излучение прекращалось. Стало очевидно, что этот сигнал сильно влияет на умственные способности. Я решил проследить этот сигнал. Установив на крыше своего автомобиля модифицированную телевизионную антенну, я подключил к ней приемник СВЧ (сверхвысокие частоты) и отправился на поиски источника излучения. Я проследил его вплоть до Центра Монтаук. Сигнал шел непосредственно от красно-белой антенны радара, расположенного на базе военно-воздушных сил. Сначала я думал, что этот сигнал излучается случайно. Однако при внимательном осмотре выяснилось, что база продолжает действовать. К сожалению, служба безопасности оказалась непреодолимой, а охранники не дали никакой полезной информации. Они сказали, что радар использовался для нужд FAA (Федеральное авиационное управление). Выжать большего не удалось. Это был радар времен второй мировой войны (оборонительная система "Мудрый радар"). Он совершенно устарел, и неясно, зачем FAA была нужна подобная система. Я им не поверил, но распутать интригу не смог. К сожалению, я наткнулся на глухую стену молчания.(На фото "Мудрый Радар", вид с востока.Р.Э.) Я продолжал исследования в области психологии, но ничуть не продвинулся в истории с антенной в Монтауке, пока в 1984 году мне не позвонил мой друг. Он сказал, что ныне это место покинуто и что мне следует туда поехать и все осмотреть. Я так и поступил. Объект и в самом деле опустел, повсюду - мусор, обломки. Среди вороха разбросанных бумаг я заметил огнетушитель. Ворота распахнуты настежь, окна и двери зданий - тоже. Обычно военные не покидают свои базы таким образом. Я решил побродить по базе. Первое, что попалось мне на глаза, было высоковольтное оборудование, которое вызвало бы восхищение любого радиоинженера. Вообще-то я собираю детали и прочую радиотехнику и захотел купить то, что здесь обнаружил. Мне подумалось, что это оборудование обойдется существенно дешевле, если заключить соответствующее соглашение с агентством по продаже оставленного имущества. Осмотрев все оборудование, я связался с агентством по продаже и переговорил с обаятельной леди. Я рассказал ей о своем замысле, и она обещала посодействовать. Похоже было, что дело действительно касалось имущества брошенного предприятия. Если так, я мог заполучить желаемое. Однако она долго не откликалась, и я вновь позвонил ей через три недели. Она сообщила, что им не удалось выяснить принадлежность оборудования. Они не смогли найти его владельца. Как военное ведомство, так и С А (Администрация общих служб) заявили, что ничего не знают об этом. К счастью, агентство по продаже обещало продолжить распутывать дело, По прошествии еще недели-другой я опять позвонил той сотруднице агентства по продаже. Она переадресовала меня к Джону Смиту (имя вымышленное), находившемуся на военном терминале в Бейонне, НьюДжерси. "Побеседуйте с ним, и он чем-нибудь поможет. Мы стараемся удовлетворить пожелания наших заказчиков", - сказала она напоследок. Я встретился с Джоном Смитом, поскольку он не захотел обсуждать что-либо по телефону. Он заявил, что никто не соглашается официально признать это имущество своим. Получалось, что оборудование оказалось брошенным и я мог пойти и забрать все, что хотел. Он дал мне бумагу, которая походила на официальный документ, и рекомендовал предъявлять его каждому, кто потребует объяснений моего присутствия на покинутой базе. Это не был официальный документ, он не был никем зарегистрирован, но Смит заверил, что полиция оставит меня в покое. Он направил меня к смотрителю Монтаукской базы ВВС, которому предстояло показать мне имущество. Визит в Монтаук Я появился на базе через неделю и встретил там смотрителя, мистера Андерсона. Он оказался очень предупредителен, советовал быть осторожнее и показывал такие места, где можно было' провалиться сквозь пол или оступиться. По его словам, мне разрешалось взять все, что я мог увезти в этот приезд, но в следующий раз ему придется выпроводить меня. В конце концов его работа состояла в том, чтобы никого не пускать на базу. Выданное мне разрешение было в лучшем случае полуофициальным, и смотритель понимал это. Он также оказался достаточно любезен и заметил, что каждый вечер в семь часов вечера уходит пропустить рюмашку-другую. В тот раз я приехал на базу в сопровождении коллеги по имени Брайан экстрасенса, который ПОМОГАЛ мне в моих поисках. Мы решили обшарить базу и разошлись в разных направлениях. Войдя в здание, я увидел человека, который производил впечатление бездомного. Он сказал, что живет в здании со времени закрытия базы, и поведал также о том, что год назад здесь был проведен крупный эксперимент и что после этого все помешались. Очевидно, сам он так и не оправился. Оказалось, этот человек знал меня, а я не мог сообразить, кто он такой и о чем говорит, но выслушал его рассказ. Он объяснил, что служил на базе техником. Однажды - незадолго до того, как база опустела, - он выходил с территории. По его словам, в тот момент неожиданно появился огромный зверь и всех распугал. Он многое рассказал мне о технических особенностях установки и режимах ее работы, поведал много удивительного и утверждал, что хорошо меня знает. Выходило, что я был его боссом по этому проекту. Естественно, я счел это полной чепухой. Я не знал тогда, содержалась ли в его рассказе какая-нибудь правда. То было самое начало моего открытия, что Монтаукский проект реально существовал. Я оставил бездомного и нашел своего экстрасенса Брайана. Он жаловался, что повсюду беспорядок, и отметил, что испытывает очень сильные вибрации. Я поинтересовался его мнением о происходивших здесь событиях. Его толкование собственных ощущений удивительно совпадало с тем, что недавно поведал мне бездомный. Брайан говорил о непонятных погодных условиях, контроле над разумом и ужасном звере. Он описывал необычно разъяренных животных, врывавшихся через окна. Но главное место в его понимании собственного восприятия занимал контроль над разумом. Эти сведения заинтересовали меня, но мы явились сюда, чтобы вывезти оборудование. Многие устройства были тяжелыми, а заехать на территорию базы на грузовике нам не позволили. Пришлось разбирать их. Таким образом мне удалось вывезти из Монтаука много разного оборудования. Несколько недель спустя меня поразил посетитель, проникший в мою лабораторию. Он появился неожиданно, не позвонил в дверь и не постучался. Гость заявил, что знает меня и что я был его начальником, и разъяснил многие технические аспекты Монтаукского проекта. Его рассказ подтвердил слова, сказанные смотрителем и бездомным. Я так и не узнал этого мужчину, но внимательно все выслушал. Я был убежден, что на Монтаукской базе что-то произошло, но не знал, что именно. Моя причастность к событиям становилась очевидной, но я по-прежнему относился к этому не слишком серьезно. Однако приводил в недоумение тот факт, что меня узнавали совершенно неизвестные мне люди. Требовалось тщательное изучение проблемы Монтаука. С этой целью я быстро перебрался поближе к центру и приблизительно неделю жил на берегу. Ходил по барам и расспрашивал местных жителей о базе, разговаривал с людьми на пляже, на улицах - везде, где мог их встретить, старался выведать все о странных событиях, случившихся в этих местах. Шесть разных свидетелей утверждали, что в середине августа шел снег. Неизвестно откуда налетали ветры ураганной силы. Среди ясного неба, когда метеорологическая ситуация полностью исключала что-либо подобное, вдруг разражались грозовые штормы с молниями и градом. Странности с погодой дополнялись и другими необычными историями. В их число входили рассказы о животных, врывавшихся в городок стадами или вламывавшихся в окна. С этого времени я стал приглашать сюда некоторых экстрасенсов. Рассказы местных жителей удивительно совпадали с тем, что экстрасенсы определяли с помощью своей особой чувствительности. Наконец мне пришло на ум переговорить с шефом полиции, и он подтвердил и пополнил информацию о странных событиях. Например, в течение двухчасового интервала накатывала волна преступлений, которые затем резко прекращались. Следует помнить, что Монтаук - городок очень маленький. После некоторого перерыва следовали еще два часа, когда совершались преступления. Кроме того, в эти два часа подростки сбивались в стайки, а затем - тоже неизвестно почему - разбредались и шли по своим делам. Шеф полиции не мог объяснить этих событий, но его данные точно совпадали с предположениями экстрасенсов о характере экспериментов по контролю над разумом. Уже скопилось определенное количество чрезвычайно странной информации, но ничто не прояснилось. Все настораживало. Я периодически ездил на толкучку (там радиолюбители покупали и продавали радиотехнические принадлежности), где меня узнавали какие-то люди. Кто они, я определенно не знал, но беседовал с ними и расспрашивал о Монтауке. Таким образом накапливались дополнительные сведения, но в целом дело оставалось великой загадкой. Дункан В ноябре 1984 года на пороге моей лаборатории появился еще один посетитель. Его звали Дункан Камерон. Он принес какую-то аудиоаппаратуру и хотел узнать, не смогу ли я ему помочь. Он быстро познакомился с группой моих коллег-экстрасенсов: я как раз приступал к новой серии экспериментов. Дункан проявил глубокий интерес к этой работе и преисполнился энтузиазма. Я подумал, что появление столь подходящего сотрудника слишком удачно, чтобы быть правдой, и почувствовал к нему недоверие. Мой помощник Брайан испытывал то же чувство. Ему не понравилось внезапное вмешательство Дункана в ход работ, и он ушел от нас. Однажды я неожиданно объявил Дункану, что беру его с собой для осмотра одного места, ибо хочу проверить, знакомо ли оно ему. Мы поехали на Монтаукскую базу ВВС. Он не только узнал ее, но и рассказал, в каких целях использовалось каждое из зданий. В зале среди полнейшего беспорядка Дункан точно указал, где находилась доска объявлений, и вспомнил многие другие мелкие детали. Очевидно, этот человек бывал здесь прежде и знал это место как свои пять пальцев. Он дал мне дополнительные сведения о характере работ, которые велись на базе, и о его собственных обязанностях. Сведения Дункана очень хорошо согласовывались с данными, собранными мною раньше.(Одно из трех похожих строений на базе. Все они имеют очень сильную центральную систему укрепления. В одном осталась табличка с предупреждением о высоком напряжении). Войдя в здание радиостанции, Дункан вдруг пришел в состояние транса и начал извергать потоки информации. Сведения были чрезвычайно любопытными, но мне пришлось сильно тряхнуть его, чтобы побыстрее вывести из транса. Вернувшись с Дунканом обратно в лабораторию, я попытался использовать свою аппаратуру, чтобы помочь Дункану разблокировать память. На сей раз открылись участки его памяти, свидетельствовавшие о том, что его запрограммировали. Значительный объем информации касался Монтаукского проекта. Обнаружилось множество различных сведений, а в конце предстала шокирующая программа, всплывшая из той части его сознания, которая теперь стала осмысленной. Дункан выпалил, что его запрограммировали явиться ко мне и войти в доверие, а затем убить меня и взорвать лабораторию. Всю мою работу надлежало уничтожить полностью. Дункан оказался обработан гораздо сильнее, чем я сам. Он поклялся, что не будет помогать тем, кто его запрограммировал, и с той поры сотрудничал со мной. Последующая работа с Дунканом позволила выйти на еще более поразительные сведения. Он участвовал в Филадельфийском эксперименте! Он рассказал, что вместе с братом Эдвардом служил в судовой команде эсминца "Элдридж". Значительная часть этой информации раскрылась в результате моей работы с Дунканом. Я и сам начал припоминать кое-что о Монтауке и теперь не сомневался, что причастен к этому. Я только не знал, как и почему. Головоломка постепенно разъяснялась. Я понял, что Дункан оказался чрезвычайно психически восприимчивым, и через него смог подкрепить новую информацию. Разоблачение заговора Я еще много раз посещал Монтаук, зачастую вместе с разными людьми, имевшими к нему отношение. Наша маленькая группа начала понимать, что мы столкнулись с одним из наиболее засекреченных проектов, когда-либо проведенных в нашей стране. Мы отдавали себе отчет, что нам лучше поскорее что-то сделать с нашими открытиями. В противном случае нам грозила гибель. Собравшись вместе, мы обсудили ситуацию и решили, что необходимо действовать. Но что предпринять? Огласить материалы? Немедленно? Обсуждение было энергичным. В июле 1986 года мы решили, что я должен отправиться в Чикаго в USPA (Психотронная ассоциация Соединенных Штатов) и все рассказать. Так я и поступил. Этот шаг наделал много шума. Мир узнал о нас и сплотился против тех, кто не желал разоблачения истории Монтаука. Я сразу же экспромтом прочитал лекцию. Сотни людей получили информацию из первых рук, и это во многом помогло нам обезопасить себя. Теперь нас невозможно было уничтожить, не вызвав широкого скандала в обществе. По сей день я с благодарностью вспоминаю USPA, предоставившую мне возможность воспользоваться трибуной и прочитать лекцию для широкой аудитории. Теперь мы решили довести нашу информацию до сведения правительства. Один из моих товарищей был знаком с племянником сенатора от Юго-Запада. Племянник, назовем его Ленни, работал в команде сенатора. Мы отдали сведения Ленни, а он вручил их своему дяде. Переданная нами информация включала фотокопии найденных на базе приказов, подписанных разными военными чиновниками. Сенатор лично занялся проблемой и подтвердил, что военные специалисты действительно привлекались к работе на этой базе. Сенатор также обнаружил, что база была закрыта, покинута и поставлена на консервацию с 1969 года. Отслужив своей стране в составе военно-воздушных сил, он тем более заинтересовался, почему именно сотрудники ВВС работали на брошенной базе. И откуда поступали деньги, необходимые для реанимации базы, для проведения работ? После просмотра наших документов и фотографий у них не оставалось сомнений в том, что база в самом деле использовалась. Они убедились, что форт Герой (название времен первой мировой войны, распространившееся на всю территорию, ставшую впоследствии базой ВВС США) и Монтаук были оставлены действующими войсками и с 1970 года отнесены на баланс Администрации общих служб. Сенатор активно занялся этой проблемой и несколько раз посещал Лонг-Айленд в стремлении подробнее разузнать о базе ВВС в Монтауке. Несмотря на особые полномочия, он не получил активного содействия. Чиновники ставили ему преграды и не старались отыскать интересовавшую его информацию. Он навестил меня и предупредил, что любое мое вмешательство может повредить его расследованию. Вот почему я молчал об этом до сей поры. Завершив расследование, сенатор так и не смог обнаружить ни признаков государственного обеспечения, ни ассигнований, ни комитета надзора, ни отчетов. В итоге он фактически самоустранился, но Ленни проинформировал, что не видит проблем с опубликованием моих данных. Он сказал также, что сенатор в курсе событий и расследование в любой момент можно возобновить. Проект "Лунный свет" Хотя сенатор искал документы, разоблачающие тайны Монтаука, я знал, что они не объяснят загадок, касающихся лично меня. Меня узнавали неизвестные мне люди: очевидно, какие-то области моей памяти были заблокированы. Трудность заключалась в том, что мое "нормальное" сознание вроде бы не содержало пробелов. В ходе работ с Дунканом с моей памятью произошли изменения в лучшую сторону и появилось чувство, словно я существовал сразу в двух разных параллелях времени. Как ни странно звучит, но лишь такое объяснение соответствовало обстоятельствам. Поскольку значительная часть моей памяти оставалась заблокированной, существовало три варианта подхода к этой проблеме. Во-первых, я мог постараться вспомнить другую параллель времени, последовательно восстанавливая воспоминания о прошедшем или с помощью гипноза. Это представляло серьезные трудности и было практически неосуществимо. Во-вторых, в нашей параллели времени я мог отыскать улики и свидетельства, подтверждающие существование той, другой параллели. В-третьих, я мог постараться найти ответ в области технологии. На этом пути предстояло выработать теорию о том, как была создана другая параллель времени и как я ее покинул. Третий вариант казался простейшим. Многие сочли бы такой выбор странным, но я был знаком с теорией Филадельфийского эксперимента, а физика и электромагнетизм меня не страшили. Я счел этот путь приемлемым. Второй вариант тоже чрезвычайно полезен, но такие проявления трудно обнаружить. Начался 1989 год. Я приступил к поискам на предприятии BJW, где продолжал работать, беседовал с разными людьми и выяснял все, что мог выяснить, стараясь не возбуждать подозрений. Я ходил по территории, внимательно проверяя свою собственную реакцию при виде тех или иных мест. Особое раздражение возникло, когда я приблизился к одному из помещений предприятия. Меня внутри буквально переворачивало. Я очень явно ощутил: в этой комнате было нечто такое, что вызывало у меня сильнейшее беспокойство. В этом необходимо было разобраться. Я позвонил в дверь и в ответ услышал, что вход запрещен. Как оказалось, здесь находился строго засекреченный объект. Выяснилось, что доступ в это помещение имеют лишь десять человек. Я пришел к выводу, что об этом никто ничего не знает. В конце концов я нашел двух человек, которые там бывали, но они заявили, что ничего не могут рассказать. Кто-то из них, наверное, доложил обо мне, так как вскоре меня посетил представитель службы безопасности. Следовало на время лечь на дно. А приблизительно через год после первой бесплодной попытки проникнуть внутрь этого помещения оно оказалось полностью очищено. Двери были открыты, и любой мог сюда войти. Было очевидно, что прежде тут находилось много оборудования. Так, грязные отпечатки на полу указывали, что здесь стояли четыре круглых аппарата. Похоже, это были мощные катушки индуктивности. Кроме того, в помещении осталась проводка высокого напряжения. Меня всего трясло, но я твердо вознамерился разузнать все, что смогу. В глубине помещения я обнаружил лифт. Войдя, увидел только две кнопки: "Подвал" и "Первый этаж". Рядом находилась цифровая панель. Решив спуститься, я нажал кнопку "Подвал", но лифт, проехав вниз, не открылся. Вместо этого раздался голос, предложивший набрать на панели номер личного кода. Кода я не знал, и тут завыла прерывистая сирена, звучавшая секунд тридцать. По тревоге прибыла охрана. Я вновь потерпел неудачу. Пришлось опять на время прервать поиски. Я начал раздумывать, вспоминать необычные события, происходившие со мной ранее. Мне удалось припомнить странные ситуации, имевшие место за время моей работы в BJW. Был период, когда совершенно неожиданно на моей руке появлялся лейкопластырь. Я помнил, что за пятнадцать минут до этого его не было, но не помнил, что брал его! Такое случалось не раз. Однажды, когда я сидел за своим столом, у меня неожиданно заныла рука. Боль засела в ладони, и на ней вдруг оказался лейкопластырь. Я совершенно точно знал, что не брал в руку ни лейкопластырь, ни чего либо иного. Заинтригованный, я встал из-за стола и направился к медсестре. - Возможно, это звучит глупо, но не приходил ли я сюда за лейкопластырем? - спросил я. - Нет, вас здесь не было, - ответила она. Я спросил, где мог бы взять этот, и медсестра предположила: - Вы, должно быть, взяли его в аптечке первой помощи. Не помните? - Именно это я и хочу выяснить, - сказал я и вышел. Для себя же решил: "Отныне в BJW буду получать лейкопластырь только у медсестры компании". В качестве свидетельства мне нужны были записи в журнале выдачи, и поэтому я решил вообще не пользоваться аптечкой первой помощи. Я точно вспомнил причину, отчего на моих руках так часто появлялись повреждения. В другой своей реальности мне приходилось часто передвигать различное оборудование. Я был практически единственным, кто мог управляться с ним, ибо другие в большинстве своем просто сходили с ума, оказавшись возле этой аппаратуры. По непонятной причине на меня она, видимо, не действовала. Однако ворочать оборудование было трудно и тяжело. Поскольку мне никто не помогал, израненные руки и лейкопластырь стали вполне обычным явлением. Я твердо следовал решению не пользоваться аптечкой первой помощи и каждый раз, когда появлялся лейкопластырь, ходил к медсестре и убеждался, что в записях меня не отмечали. Поскольку это казалось весьма странным, медсестра сообщила в службу безопасности. Придя ко мне, сотрудники охраны спросили: "Мистер Николс, почему вас так интересуют лейкопластыри?" Словом, я счел за лучшее прекратить свои проверки. Воспоминание об этих таинственных появлениях лейкопластыря помогло оживить в памяти события 1978 года. Я вспомнил, что однажды сидел за своим рабочим столом, как вдруг уловил запах перегоревшего трансформатора. Запах был едкий, как от горящей смолы. Он появился и очень быстро исчез. Произошло это в 9.00 утра. В дальнейшем все шло нормально, но в 16.00 по всему предприятию распространился отвратительный запах дыма сгоревших трансформаторов. "Тот же запах, какой был в 9 часов утра", - отметил я. И тут мне пришло на ум, что событие, возможно, случилось не в то время, как я думал. Если вы сожгли трансформатор, запах не может исчезнуть так быстро, как это произошло в то утро. Случалось еще много событий подобного рода, каждое из которых не укладывалось в обычные рамки. Меня узнавали целые группы незнакомых людей. Я стал получать такую служебную почту, которая соответствует уровню вице-президента компании. Например, меня просили приехать на конференцию по проблемам патентов. Я понятия не имел, о чем шла речь. Меня то и дело вызывали на встречи с каким-то чиновником. Он всегда очень волновался, когда мы беседовали. По большей части эти встречи затрагивали некий проект "Лунный свет". Я не знал, в чем он состоит. Но однажды у меня вспыхнула интуитивная догадка. В подвале здания BJW в Мелвилле существовал особо секретный отдел. Не имея о нем никакого представления, я все-таки отправился туда. Естественно, когда надо из одного засекреченного отдела перейти в другой, вы должны предъявить охранникам ваш пропуск, а они взамен выдадут вам другой (с иным шифром) пропуск, который позволяет пройти в данный засекреченный отдел. Я просто подошел и вручил свой пропуск, действительный в моем отделе, и что вы думаете? Охранник выдал мне другой пропуск, на котором значилось мое имя! Я слегка ссутулился, и это сработало. Я походил по неизвестной мне территории, положившись в выборе дороги на интуицию, и оказался перед дверью а которой красовалась широкая пластина, гласившая: "Престон Б. Николс, помощник директора проекта". Это было первое физически реальное доказательство того, что определенно происходит нечто необычное. Я уселся за стол и просмотрел все бумаги. Я знал, что вынести бумаги совершенно невозможно, поскольку на выходе из особо секретного отдела меня непременно тщательно осмотрят. Поэтому все увиденное, как мог, старался запомнить. Оказывается, у меня была целая вторая карьера, о которой я не имел ни малейшего представления! Однако о сути второй своей деятельности я не могу ничего сказать, поскольку это чрезвычайно секретно. В соответствии с соглашением, которое я подписал, когда пришел работать в BJW, я не имею права говорить о секретах фирмы в течение тридцати лет. Однако я не подписывал обещания хранить тайну относительно Монтаукского проекта. За изучением этих материалов я провел шесть часов в своем вновь обретенном кабинете. Затем решил, что следует вернуться на прежнее рабочее место, пока рабочий день еще не закончился. На выходе я получил обратно свой пропуск и удалился. Прошло два дня, прежде чем я собрался вновь посетить тот отдел, чтобы проверить положение вещей. Я опять вручил охраннику пропуск, но на сей раз он не дал мне чего-либо взамен, а сказал: - Пройдите сюда. Мистер Роберте (имя вымышленное) хочет с вами поговорить. Из кабинета с надписью "Директор проекта" вышел мужчина, мистер Роберте. Он посмотрел на меня и произнес: - Зачем вы пожелали сюда прийти, сэр? - Поработать на своем втором рабочем месте, - ответил я. - У вас нет здесь второго рабочего места, - заявил он. Я указал на дверь, где раньше была табличка с моим именем. Однако когда мы с директором проекта подошли к комнате, таблички на месте не оказалось. За пару дней, пока меня здесь не было, из комнаты убрали все следы моего пребывания. Должно быть, они догадались, что я посетил кабинет, когда не полагалось. В тот момент я находился в обычном состоянии рассудка, а их это не устраивало. По-видимому, в тот день не запланировали переключение программы (не перевели меня в альтернативную реальность) и не ожидали моего появления. Очевидно, сделав вывод, что процесс вышел из-под контроля и что у меня высвободилась память об альтернативном существовании, некие экспериментаторы вообще остановили эту операцию. Меня сопроводили в отдел безопасности и предупредили, что если я произнесу хоть слово о том, что ("как мне показалось") здесь видел, меня запрут в подвале, а ключ выбросят. Я тщательно обдумывал все странные события, за которыми внимательно наблюдал многие годы. Теперь я был уверен, что действительно воплощал в себе две отдельных личности. Почему фактически в один и тот же период времени я находился в Монтауке и работал в BJW? Пришлось признать, что, очевидно, я одновременно работал в двух компаниях; к тому же хорошо помню, что бывали времена, когда я возвращался домой абсолютно истощенный. В тот момент все, о чем вы сейчас прочитали, навалилось на меня огромным запутанным клубком проблем, стало настоящим бедствием для рассудка. Итак, я знал, что работал в двух (или более) различных временных параллелях. Фактически я совсем немногое открыл, но и это скорее запутывало, чем что-либо разъясняло. Однако в 1990 году мне удалось сделать серьезный шаг вперед. Я приступил к сборке антенны "Delta Т" на крыше своей лаборатории'. [' Антенна "Delta Т" ("Delta Time") - антенна восьмигранной формы, которая способна изменять временные зоны. Она изготовлена так, чтобы изгибать время. Термином "дельта" в науке принято обозначать понятие "изменение". То есть название "Delta Time" имеет в виду изменение времени. Подробнее к свойствам этой антенны мы вернемся позднее] Однажды я сидел на крыше и припаивал витки к коробкам реле (через эти реле сигналы с антенны поступали вниз, в лабораторию). По-видимому, в тот самый момент, когда я скрутил провода, чтобы спаять их, воздействие времени повлияло на мой рассудок. Чем больше проводов я соединял, тем больше обрывков воспоминаний вспыхивало в памяти. И затем вдруг - щелк! - память целиком ожила в моем разуме. Оставалось лишь предположить, что антенна "Delta Т" накапливала волны из общего потока времени по мере того, как я соединял ее витки. Мой разум уже обладал, пусть и малым, осознанием неких соотношений времени. Антенна сжала (искривила) время, и достаточное искажение было вызвано как раз тем, что я подсознательно существовал в двух временных параллелях. Итогом стало освобождение моей памяти. Каковы бы ни были объяснения, меня прежде всего радовало восстановление обширных областей памяти. Я также полагал, что моя теория относительно антенны "Delta Т" справедлива, так как чем больше времени я проводил, работая с антенной, тем больше возвращалось воспоминаний. В начале июня 1990 года всё ключевые моменты памяти восстановились. В июле меня освободили от работы. Вследствие этого прервались и все мои прежние связи. Впрочем, проработав на BJW почти два десятка лет, я в итоге не испытывал привязанности или дружеских чувств по отношению к компании. Однако отныне были затруднены и информационные контакты. Теперь вам известны в основных чертах обстоятельства, при которых я вновь обрел свою память. Далее я расскажу об истории Монтаукского проекта. Рассказ основывается на моих собственных воспоминаниях и информации, которой меня снабдили разные люди, являвшиеся моими коллегами по Монтаукскому проекту. Вильгельм Рейч и проект "Феникс" Правительство США в конце 1940 года приступило к осуществлению проекта по управлению погодой под кодовым названием "Феникс". Теоретическая разработка и идеи в области технологии были представлены доктором Вильгельмом Рейчем, австрийским ученым, который учился вместе с Фрейдом и Карлом Юнгом. Рейч был выдающимся человеком, чрезвычайно склонным к полемике. Хотя он много экспериментировал и написал многотомные труды, некоторые его критики правы в том, что большинство его исследований оказалось невозможно использовать. Так, часть ответственности за это лежит на министерстве питания и лекарственных препаратов, которое надзирало за сжиганием материалов его обширных исследований и испортило почти все оборудование его лаборатории. Рейч особенно прославился открытием оргонной энергии, которая представляет собой энергию оргазма, или жизни. Его эксперименты показали, что оргонная энергия существенно отличается от обычной электромагнитной энергии. Он мог на опыте доказать существование этой энергии. Его выводы публиковались в различных психиатрических и медицинских печатных изданиях того времени. Открытие типа энергии, названной оргонной, не вызвало бурной полемики. Вокруг него разгорелись споры (с властями) лишь после того, как он предложил лечить рак, опираясь на эти теории. Кроме того, он увязал оргонную энергию с космической энергией и концепцией Ньютона об эфире. Ни один из этих подходов не снискал ему поддержки в научном сообществе в 40-х годах. В середине столетия научный мир принял ньютоновскую теорию эфира. Под эфиром понимали гипотетическую невидимую субстанцию, которая заполняет все пространство и является средой, обеспечивающей распространение света и всякой лучистой энергии вообще. Эйнштейн, признававший эту теорию в свои ранние годы, впоследствии убедительно показал, что невозможно существование однообразного спокойного эфирного океана, в котором движется материя. Не все физики признали аргументы Эйнштейна, а вот Рейч не выразил несогласия. Однако он утверждал, что Эйнштейн опроверг лишь концепцию статичного (неподвижного) эфира, и считал, что эфир обладает волновыми свойствами, то есть вовсе не является статичной средой. К тому времени научное сообщество признало существование феномена сходных свойств частиц и волн излучения, и появилась корпускулярно-волновая теория света. Различные исследования показали, что вакуум сам по себе обладает рядом свойств, динамичных (а не статичных) по своей природе. Хотя я не ставил целью доказать доводы Рейча, его концепция эфира оказалась вполне применимой к моему исследованию. Не имеет значения, основываемся мы на корпускулярно-волновой теории или прибегаем к более эзотерическим, почти мистическим понятиям, когда рассуждаем об эфире. Слово "эфир" использовал Рейч, да и мне проще использовать этот термин, в достаточной степени известный широкой публике. Читателю предлагается самостоятельно ознакомиться с работами Рейча, ибо в них он найдет изложение вопроса более подробное, чем может быть представлено здесь. Например, Рейч нашел практическое применение своим теориям в возможности влиять на природу. Он выяснил, что в сильных штормах сконцентрирован "мертвый оргон" (сокращенно DOR - "dead orgon"). "Мертвый оргон" связан с накоплением "мертвой энергии", то есть энергии нисходящей ветви спирали. Оргон и "мертвый оргон" влияют как на живые организмы, так и на саму окружающую среду. Деятельному и полному энергии энтузиасту присуще преобладание энергии оргона, а недовольный ипохондрик, который хотел бы умереть, заряжен энергией DOR ("мертвого оргона"). Рейч обнаружил, что, чем большей энергией DOR обладает шторм, тем более разрушительным оказывается. Он проводил эксперименты с различными формами проявлений DOR и с помощью простых электромагнитных методов научился уменьшать силу штормов. В конце 40-х годов Рейч обратился к правительству и сообщил, что разработал технологию, которая позволяет укротить силу шторма. Его попросили передать властям его прототип установки, чему он был очень рад, поскольку интересовался только научными исследованиями, а не техническими усовершенствованиями. С этого момента правительственная технологическая группа сопроводила открытия Рейча собственными исследованиями погоды и создала то, что ныне известно под названием "радиозонд". Правительственное обеспечение этой программы началось еще в 20-е годы в рамках проекта "Воздушный метрограф"'. То был механический аппарат для записи данных о температуре, влажности и давлении. Он поднимался с помощью наполненного газом баллона и регистрировал эти параметры на бумажной ленте. Баллон был сконструирован так, чтобы потом метрограф на парашюте вернулся на Землю. Публику успокоили, сообщив, что каждый запуск обходится всего в 5 долларов, хотя, Очевидно, в те дни это требовало гораздо больших денег. Так правительство получало информацию о погоде. Пока данные возвращались через систему почтовой связи, проходило слишком много времени, прежде чем с ними можно было ознакомиться. В конце 30-х годов создали новый прибор, названный "радиометрограф". Он представлял собой тот же воздушный метрограф, за тем исключением, что в нем были использованы электрические датчики. Датчики подсоединялись к радиопередатчику, от которого данные поступали на наземный приемник. В конце 40-х годов, когда Вильгельм Рейч обратился в правительство, радиометрографы уже использовали в практике наблюдений за погодой. Он вручил правительственной группе исследователей маленькую деревянную коробочку, которую можно было разместить внутри баллона. По словам свидетелей, надвигавшийся грозовой фронт разделился и обошел участок Лонг Айленда, на котором проводились испытания. Правительственная исследовательская группа соединила свою измерительную технологию радиометрографа с прибором Рейча, разрушающим DOR, и назвала получившийся аппарат "радиозонд". Над усовершенствованием последнего работали до тех пор, пока не научились добиваться уверенного воздействия на погоду. В 50-х годах проводили массовые запуски радиозондов - около 200 в день. Поскольку радиозонды помещали внутри баллонов, впоследствии они не могли падать со скоростью, достаточной для разрушения от соударения с землей. Значит, жители могли найти уцелевшие приборы и невозможно было сохранить тайну. Общественность оповестили, что цель запусков состоит в записи данных о погоде и что вмешательство несведущего человека может уничтожить записанную информацию. Выяснить же истинную цель было не так просто. Если бы кто-то вскрыл такую коробочку, то с помощью обычного радиооборудования не смог бы обнаружить ничего странного. Куда уж лучше! Кроме того, по телевидению показали станцию, обрабатывающую результаты, но при этом приемник записывал не относящиеся к проекту данные. К тому же собственно аппаратуру засняли очень бегло. Итак, в воздухе ежедневно находились буквально сотни радиозондов. При радиусе действия около 100 километров следовало ожидать, что повсюду будет предостаточно остатков этих радиозондов и их датчиков. А поскольку я принадлежал к числу заядлых собирателей всяких радиоштучек, казалось странным, что мне никогда не попадались на глаза ни датчики радиозондов (они-то должны пользоваться спросом!), ни соответствующие компоненты конструкции. Весьма странно, если радиопередатчик такого зонда не был снабжен присоединенным к нему датчиком. Это означало бы, что правительственная группа не использовала датчики! Следующим моим действием было проверить утверждение (содержавшееся в описании использованной в радиозонде электронной лампы) о том, что ожидаемая длительность работы лампы составляет всего несколько часов. Вопреки этому утверждению, у меня имеется такая лампа, проработавшая в естественных условиях более 2000 часов, причем этот рубеж преодолели более двадцати подобных ламп и лишь одна вышла из строя раньше. Это хороший показатель для промышленной продукции. По-моему, цель состояла в следующем: если какой-то местный радиолюбитель подберет или купит на толкучке радиозонд, то прочтет эту надпись и не станет использовать устройство, которое способно проработать "всего несколько часов". Он подберет другую лампу. Ясно, что правительство не хочет, чтобы радиолюбители воспользовались этими лампами и, обнаружив нечто необычное, раскрыли некий секрет. Таким образом, неверная информация в описании призвана скрыть какую-то тайну. Строго говоря, они не прибегали к заведомой лжи, ибо элемент питания был подключен так, чтобы лампа перегорела уже после нескольких часов работы. Схема подключения приводила к обратной бомбардировке катода, из-за чего нарушался тепловой режим работы и катод разрушался. В итоге на землю падали уже вышедшие из строя радиозонды. И потому люди, подбиравшие их, не могли использовать эти лампы. Если за всем этим не скрывалась тайна, зачем правительству подключать элементы питания таким образом, чтобы лампы портились и их приходилось менять после столь короткого использования? Еще один обман обнаружился в опломбированных емкостях с датчиками - в таких случаях принято предполагать, что после вскрытия емкости датчики быстро портятся на открытом воздухе (для чего применяется специальная сверхсекретная технология, разработанная сорок лет назад). В ходе дальнейшего изучения схемы радиозонда я обнаружил, что датчики температуры и влажности не работают. Ни один! Такой температурный датчик невозможно использовать для записи температуры - просто у него иное назначение'. Его использовали в качестве DOR-антенны, тогда как датчик влажности на самом деле являлся антенной оргона. Когда антенна засекала DOR, передатчик настраивался не в фазе, тем самым разрушая DOR и снижая мощность бури. Соответственно настройка передатчика по фазе вызовет усиление DOR. Датчик влажности оказывает аналогичное воздействие на оргонную энергию. Настройка передатчика на фазу увеличивает оргонную энергию, а несогласованное по фазе излучение уменьшает ее. В состав радиозонда входит также датчик давления, который используется в качестве переключателя сигнала для поддержания либо оргона, либо DOR. В состав передатчика входят два гетеродина (генераторы электрических колебаний высокой частоты). Один вырабатывает несущую частоту (приблизительно 403 мегагерца), другой накладывает частоту 7 мегагерц. Последний включается или отключается в зависимости от поставленной задачи. Я не разобрался с радиозондом до конца, но провел научный анализ и включил его в приложения (приложение А) для тех, кого это заинтересует. Сказанное о радиозонде можно с полной очевидностью установить при тщательном изучении. Тем самым подтверждается, что исследования по управлению погодои действительно проводились. Мы не возьмемся утверждать, что погодные радиозонды использовались только для разрушения сильных штормов, ведь бури можно также создавать. Правительство полностью отрицает проведение испытаний по управлению погодой, что вполне понятно: изменение погоды, если таковое будет доказано в судебном порядке, может привести к огромному количеству исков. Однако еще более захватывающим, чем управление погодой, аспектом проблемы является перспектива использования энергии оргона и DOR. Теоретически это означает, что правительство могло бы запрограммировать жителей общины, здания или все население в целом, управляя энергией оргона или DOR. Подобное, похоже, делалось в России на протяжении многих лет. В прессе не так широко освещены усилия США в этом направлении, но определенная деятельность такого рода осуществлялась. Не знаю, использовались ли эти достижения в войне, но и в этом отношении имеются достаточные возможности. А сорок лет развития наверняка привели к усовершенствованию технологии. С дополнительной информацией о Вильгельме Рейче вы можете ознакомиться в приложении В. Объединение проектов "Феникс" и "Радуга" В конце 40-х годов, когда в рамках проекта "Феникс" изучали погоду и применение радиозондов, возобновился проект "Радуга". Проект "Радуга" (кодовое название исследований, которые привели к Филадельфийскому эксперименту) продолжил изучение феномена, неожиданно случившегося с военным кораблем США "Элдридж". Работы велись над технологией "электромагнитного пузыря", которые привели на практике к созданию современного истребителя "Стелле". Доктора Джона фон Неймана и его команду исследователей вновь привлекли к работе в этом направлении. Эти специалисты стояли у истоков программы "Радуга" и теперь приступили к новой попытке. Тот же проект, но другая цель. Им предстояло выяснить, что именно оказало столь негативное воздействие на участников эксперимента и почему он закончился столь печально. В начале 50-х годов с целью изучения человеческого фактора решили объединить проект "Радуга" с проектом радиозонда под общим названием "Феникс". Штаб-квартира этих исследований расположилась в Брукхейвенской лаборатории на Лонг-Айленде, и первым приказом доктор фон Нейман был назначен руководителем всей программы. Фон Нейман - математик, уехавший из Германии в Соединенные Штаты. Он стал еще и физиком-теоретиком и добился известности благодаря своей передовой концепции пространства-времени. Он изобрел и создал первый компьютер на вакуумных электролампах в стенах Принстонского университета, где возглавлял Институт продолженного обучения. Доктор фон Нейман обладал тем, что можно назвать "свежее техническое чутье". Ему была присуща способность воплощать передовые теории в новые технологии. Глубокие познания в математике позволяли ему достаточно свободно ориентироваться в теории, чтобы общаться с Эйнштейном; а поскольку он также хорошо понимал инженеров, то оказался промежуточным звеном между ними. Приступив к проекту "Феникс", фон Нейман быстро осознал, что предстоит углубиться в метафизику, понять метафизическую сущность личности. Технология "Радуги" оказалась разрушительной для психической и биологической структуры человеческих существ. Люди не могли удержаться на ногах без опоры, а некоторые были явно не в себе. Очевидно, все оказались подвергнутыми неизвестному до той поры воздействию на разум. Фон Нейман и его команда более десяти лет выясняли, почему человеческие существа так пострадали от воздействия электромагнитного поля, которое бросило их через пространство и время. Они пришли к выводу, что людям действительно с рождения свойственно то, что можно назвать "стандарт времени". Согласно их концепции, все мы начинаем жизнь с того, что энергетическое существо попадает в поток времени, "прикрепляется" к нему. Чтобы осознать это, необходимо рассматривать энергетическое существо (или душу) как нечто отдельное от физического тела человека. По-видимому, наш единый стандарт времени по своей физической и метафизической сути происходит от стандарта времени, соответствующего электромагнитному фону нашей планеты. Этот стандарт времени является вашей основной отправной точкой во Вселенной и средством ее воздействия. Представьте ваши ощущения, если вдруг стрелки часов и само время пойдут в обратном направлении. Прохождение через некую точку изменения привычного стандарта времени вывело из равновесия психическое состояние членов судовой команды эсминца "Элдридж" и нанесло им тяжелые душевные травмы. Технология "Радуги" привела к тому, что можно назвать "альтернативная (или искусственная) реальность". В Филадельфийском эксперименте благодаря использованию "электромагнитного пузыря" удалось получить эффект малой заметности, применимый не только для кораблей, но и для отдельных людей. Этих людей буквально изъяли из нашей Вселенной - из той Вселенной, которую мы знаем. Именно этим объясняется невидимость корабля и находившейся на борту команды. Созданная таким образом альтернативная реальность вообще не имеет стандарта времени, поскольку не является частью нормального потока времени. Она полностью вне времени. Оказаться в искусственной реальности - словно забрести в совершенно незнакомое место, когда из-за отсутствия известных ориентиров появляется ощущение полной растерянности. В ходе работ по проекту "Феникс" исследователи столкнулись с проблемой, как поместить человека в "пузырь" (и, естественно, возвратить оттуда), сохраняя его чувство привычного стандарта времени (который ему известен, как планета Земля и т. д.). То есть, оказавшись в альтернативной реальности (или в "пузыре"), человек должен быть снабжен чем-то таким, что обеспечило бы ему наличие стандарта времени. По-видимому, эту проблему можно решить, поддерживая внутри "пузыря" естественное электромагнитное поле Земли, что оказалось бы вполне достаточным, чтобы обеспечить ощущение непрерывности потока времени. В противном случае могут возникнуть расстройства или другие неприятности подобного рода вследствие нахождения вне пространства. Вот почему необходимо создать соответствующий электромагнитный фон, который может обеспечить (в определенной степени) обычные ощущения человека. Фон Нейман идеально подходил для этой работы еще и потому, что знал все о компьютерах. Использование компьютера было необходимо, поскольку приходилось рассчитывать стандарты времени отобранных людей и копировать эти условия при прохождении через альтернативную реальность. Внутри "электромагнитного пузыря" люди должны проходить через "ноль" времени, то есть через "нереальность", где они просто не способны осознать своего существования. Компьютер должен обеспечить наличие земного фона, который наилучшим образом соответствует психике людей. Если этого не сделать, духовное и физическое в человеке выйдут из соответствия, что приведет к умопомешательству. Итак, задача имеет два аспекта: перемещение физического существа (тела) и перемещение духовного существа. Причем стандарт времени заключается в "душе", а электромагнитный фон - в теле. Работы по реализации этой идеи начались в 1948 году и продолжались до 1967 года. Когда проект был завершен, соответствующий заключительный отчет направили в конгресс США. Конгресс полностью субсидировал этот особый проект и внимательно изучил результаты. В отчете говорилось, что сознание человека подвержено воздействию электромагнетизма; в заключение авторы добавляли, что при дальнейшем техническом усовершенствовании возможно создание технологии по управлению мыслями людей. Неудивительно, что конгресс наконец сказал "нет". Конгрессмены понимали: если такая технология попадет в недобрые руки, они сами могут лишиться собственного разума и оказаться под чьим-то контролем. Эта очень здравая точка зрения восторжествовала, и в 1969 году проект был окончательно закрыт. Начало Монтаукского проекта Не секрет, что конгресс стремился заставить ЦРУ раскрыть все, что происходило в разведывательном ведомстве. Им урезали финансирование, ограничили разрешенные законом полномочия, так что даже самый наивный человек, по-видимому, заметил бы определенное противостояние. Однако в данном случае мы не рассматриваем аспект участия ЦРУ в этом проекте. Действительно, в случае причастности ЦРУ неизбежно появились бы ложные следы, ведущие к различным источникам (кроме, конечно, директора ЦРУ). К тому времени, когда конгресс закрыл проект "Феникс", группа в Брукхейвене уже создала вокруг него целое государство. Они располагали технологией Рейча и технологией малой заметности, с помощью которых могли воздействовать на разум человека. Эта группа исследователей обратилась в военное министерство с сообщением о разработанной ими новой фантастической технологии. Они рассказали о приборе, который простым поворотом переключателя может заставить противника сдаться без боя. Конечно, военные очень заинтересовались, ведь это - мечта всякого профессионального военного. Представьте себе прибор, который заставляет врага уступить до начала сражения!' Военное министерство встретило сообщение с энтузиазмом и выразило готовность к сотрудничеству. Поскольку прямое финансирование программы оказалось заблокировано конгрессом, часть средств могла поступать через Национальную лабораторию в Брукхейвене. Однако специалистам из Брукхейвена необходимо было предоставить место, где в полном уединении они проводили бы серии экспериментов. Кроме того, военным надлежало выделить в их распоряжение определенную аппаратуру и людей. Исследователи передали в министерство перечень необходимого оборудования. В частности, в этом списке значился устаревший "Мудрый радар". Таким образом, они хотели получить подобие огромного радиозонда, работающего на частотах от 425 до 450 мегагерц. Из прежних исследований было известно, что в этом диапазоне находится "окно частот" электромагнитного излучения (точнее, одно из таких "окон"), воздействующего на человеческое сознание. Поэтому теперь им потребовалось мощное радарное устройство, работавшее на этих частотах. Военные располагали тем, что искали исследователи: оставленной военно-воздушными войсками базой, оборудованной устаревшей системой "Мудрый радар". В состав этой системы входили источниками нужных частот и модуляторы, которые позволяли создать фактически гигантский радиозонд. "Мудрый радар" в Монтауке использовался в 50-х и 60-х годах в качестве одной из составляющих системы противовоздушной обороны. Сегодня на фоне спутников и "загоризонтных" радаров эта система устарела как оборонительное средство. Очевидно, у каждого (даже если он не верит нашему рассказу) возникает немаловажный вопрос: почему оборудование давно устаревшей оборонительной системы было вновь включено и использовалось еще в течение десяти лет? (Башня радара с вершины компьюреного контрольного центра). Этот проект известен под официальным названием "Феникс-2"; мы же (несколько вовлеченных в это дело человек, в том числе и я) назвали его Монтаукским проектом. Вплоть до этого времени конгрессу сообщали о происходящем. Теперь же осуществить проект,- от которого конгресс отказался, взялась независимая группа исследователей, которые оказались вне государственного контроля и даже сами использовали для этого вооруженные силы США. Впрочем, трудно сказать, кто кого использовал. Однако факт заключается в том, что события вышли из-под контроля выборных органов власти и развивались вопреки их запрету. Базу в Монтауке вновь открыли. Работа радара была прекращена еще в 1969-1970 годах, когда базу закрыли и передали на баланс Администрации общих служб. Она стала запасной базой, на территории которой не было действующих объектов, и правительство прекратило ее финансировать. (Это здание имеет странную систему укреплений и похоже, что здесь была еще какя-то антенна). Очевидно, осуществление проекта требовало значительных средств. Финансирование покрыто тайной, ибо, по-видимому, обеспечивалось исключительно через частные источники. Я не располагаю документальным подтверждением данной версии, но люди, знакомые мне по Монтауку, говорили, будто эти деньги имеют нацистское происхождение. В 1944 году американский военный эшелон вез через территорию Франции 10 миллиардов долларов золотом из нацистского "золота партии". Поезд был взорван в тоннеле вместе с сопровождавшей груз охраной из 51 солдата. Генерал Джордж Паттон находился в то время в Европе и не понимал, как мог быть взорван американский военный эшелон на территории западных союзников. Как генерал и человек, Паттон тревожился о судьбе солдат. Пропажа 10 миллиардов долларов также являлась серьезной проблемой, но все усилия Паттона были блокированы начальством. Как я уже отмечал, это золото всплыло в Монтауке - 10 миллиардов долларов в золотых слитках по 20 долларов за унцию, что эквивалентно почти 200 миллиардам долларов по нынешнему курсу. Эти средства использовались для запуска проекта и в течение ряда следующих лет. Когда источник был исчерпан, проект стал финансироваться известным своей дурной репутацией семейством Крупп, которое управляло корпорацией (Международная телефонная и телеграфная корпорация)'. В конце 1970-го и в 1971 году радар 0773 Монтаукской базы ВВС США был полностью восстановлен. Был набран необходимый штат, отремонтировано оборудование, появилась возможность приступить к полномасштабным исследованиям. На это ушло около года, и в конце 1971 года Монтаукский проект начал работать. Были предприняты чрезвычайные меры секретности, отчасти вполне обоснованные. Так, хотя технология малой заметности является секретной информацией, не составляет тайны, что поверхность истребителя "Стелле" выполнена из поглощающих материалов в виде мелких элементов, каждый из которых ориентирован в своем направлении. Секретом остаются именно аспекты использования технологии "электромагнитного пузыря". Мы не собираемся обсуждать эту тему или описывать что-либо из военных секретов, обеспечивающих обороноспособность Соединенных Штатов. В этой книге мы разоблачаем проект, который начался не с военных или оборонных задач, а посвящался лишь контролю над мыслями населения и осуществлялся вопреки запрету конгресса США. В штат сотрудников входили военные и государственные служащие и сотрудники, направленные различными корпорациями. Я принадлежал к числу последних и подключился к работе в 1973 году. Тут были и военные технические специалисты, обеспечивавшие работу "Мудрого радара" в 60-е годы. ВВС направили их в Монтаук даже несмотря на то, что официально база числилась разукомплектованной и полностью оставленной вооруженными силами. Эти технические специалисты сообщили группе исследователей, занимавшихся проектом "Феникс", что сумеют регулировать настройку станции, изменяя частоту и длительность импульсов радара. Они отметили, что научились этому исключительно из профессионального любопытства после многих лет работы с радаром. Такой поворот событий стал сюрпризом для людей из "Феникса", и они признали такую возможность чрезвычайно интересной. Изменяя длительность и частоту импульсов, они могли добиться воздействия на мысли человека - именно то, что они искали. Имевшаяся информация дала мне повод назвать соответствующую серию экспериментов программой "Микроволновая печь". Использовался излучатель (по форме антенна напоминает кожуру от огромного банана и видна даже с мыса), направленный на запад и посредством изменения угла наклона наведенный на одно из зданий. Внутри здания в экранированной комнате установили специальное кресло. Сначала в кресло сажали человека (им-то и был Дункан Камерон). Потом открывали и закрывали дверь, производя замеры микроволновой энергии. А в это время передатчик потреблял гигаватты энергии. Проводились эксперименты с импульсами разной длительности, импульсами разной частоты следования и волновым излучением. Испробовали все, что могли придумать, следуя чисто опытным путем, и хотели даже посмотреть, что произойдет с человеком в кресле, если подвергнуть его импульсному или волновому рентгеновскому облучению. Выяснилось, что некоторые излучения заставляют человека спать, плакать, смеяться, волноваться и т. д. Говорили, что у всех на базе менялось настроение, когда начинал работать "Мудрый радар". Это очень заинтересовало руководителей проекта, поскольку они в первую очередь занимались изучением человеческого фактора. Исследователи хотели научиться изменять колебания мозга. Это делалось путем изменения длительности и амплитуды импульсов, чтобы подобрать соответствие с различными биологическими функциями. В диапазоне радиочастот 425-450 мегагерц они поистине получили окно в человеческий разум. Следующим шагом было разобраться с тем, что же находится внутри разума. Объекты подвергались воздействию поля, достаточно сильного, чтобы повлиять на колебания мозга, но не нанести при этом ущерба здоровью. Однако если облучать мозг несколько дней подряд, можно совершенно расстроить его деятельность. Дункан получил серьезное повреждение мозга и тканей тела в результате продолжительной обработки излучением мощностью 100 киловатт с расстояния около 100 ярдов. Радиоволны испекли его мозг и грудную клетку. По всему его телу, где существовало заметное изменение плотности, возникали зоны нагрева вследствие накопления энергии микроволнового излучения. При медицинском осмотре в 1988 году доктор Дункана отметил необычные рубцы на тканях легких. Он никогда не видел ничего подобного. Другой доктор, к которому обратились за консультацией, сказал, что за всю карьеру видел такое лишь однажды, когда имел дело с пациентом, попавшим под излучение мощного радара. Прежнее обследование, проведенное в 1986 году, показало, что мозг Дункана фактически мертв. Тогда я попросил нескольких экстрасенсов "прочитать" Дункана. Они определили, что его мозг мертв. Однако не исключена частичная смерть мозга, причем метод сканирования (например, рентгеновским излучением) позволяет определить участки мозга, поглощающие кислород. Мертвый мозг (или его мертвые участки) отличается недостатком кислорода. Если "прочтение" психики было верным, мозг Дункана должен был поглощать мало кислорода. Я расспросил невропатолога, с которым давно дружил, и он ответил, что случается, что человек с мертвым мозгом нормально живет обыденной жизнью. Он привел ряд примеров из последних исследований, проведенных в Англии и США, в которых речь шла о необычном расслоении внутри черепа. Слои достигали миллиметровой толщины. Еще более интересным был случай, с которым он столкнулся лет десять назад. Он продемонстрировал несколько снимков (в красных тонах) нормальных людей и на некоторых отметил слабые синие области, страдающие от недостатка кислорода. Затем показал мне снимок, на котором весь мозг был синим. Это означало, что человек жил обычной жизнью и отличался от других только отсутствием памяти. По существу, мозг был мертв, а потребляемого кислорода хватало лишь для того, чтобы предохранить его от гниения. Я взглянул на уголок снимка и поразился, увидев имя Дункана. Итак, эти сведения также подтверждали, что мозг Дункана мертв. Я попросил у доктора объяснений. Однако он не знал ответа и мог только выдвинуть теоретическое предположение, основанное на признании существования некоей психической силы. Он сказал, что люди его профессии признавали существование психических явлений, но не понимали их причин. Мы пришли к выводу, что единственной причиной того, что Дункан все еще жив, являются сильные психические способности. Психическая часть его разума поддерживает физическую и управляет телом. Мозговой ствол жив, спинной мозг жив, собственно тело - живое, но высший мозг мертв. Его психическая сила управляет телом через мозговой ствол. Дункан был не единственным пораженным человеком. Мы не знаем, сколько людей подверглось подобному воздействию, но общее их число могло оказаться значительным. Лишь в 1972-1973 годах стало ясно, что технология малой заметности связана с негреющим излучением. Теория состояла в том, что негреющее излучение, как противоположное по отношению к греющему, действительно излучается радаром и должно быть направлено в сторону, обратную точке фокуса антенны. Чтобы проверить это, антенну развернули на 180 градусов. Таким образом, греющие лучи устремились в небо, а люди оказались под негреющим излучением. Выяснилось, что оно обладает той же, если не большей, способностью изменять настроение, но не наносило людям вреда. Но какую цену заплатили те, кто участвовал в предыдущих экспериментах! На этой стадии проекта интерес переключился на проблему более тонкого изучения человека, чтобы точно влиять на его мысли, настроение и прочее. Не важно, как изменялись колебания мозга; факт состоял в том, что при определенных условиях они изменялись. На территорию базы приглашали разные войсковые подразделения, которые получали там возможность хорошо отдохнуть. Для солдат это было свободное и приятное времяпрепровождение в прекрасном месте. На базе их ждали отличный гимнастический зал, тенистые аллеи и прекрасные места для отдыха; обеспечивалось замечательное питание. Без ведома солдат их использовали в качестве подопытных животных для экспериментов по управлению настроением. Однако они были не единственными подопытными. Эксперименты проводились также над жителями города Лонг Айленда, Нью-Джерси и проживающими на верхних этажах жителями Нью-Йорка и Коннектикута, на которых проверялась дальность действия излучения. Но, несомненно, большую часть опытов ставили на приезжавших отдохнуть солдатах. Время проходило в подборе различных параметров импульсов, пробовали то одно, то другое. Соответствующие реакции подопытных записывали, классифицировали. Шло исключительно эмпирическое экспериментирование, в результате чего накопилась большая база данных. Однажды этих данных оказалось достаточно, чтобы сделать первые обоснованные выводы о результатах воздействия излучения. Кроме того, в этот период проводились эксперименты с воздействием скачкообразно изменяющихся частот. Суть опытов состояла в том, что в процессе излучения передатчик резко переходил с одной частоты на другую (для чего подобрали пять частот). Важность этой работы проявилась позже, поскольку сей метод оказался ключом к деформации времени. Очень быстрые скачкообразные изменения частоты оказались психически более активными. База данных пополнилась сведениями о быстроте перехода с одной частоты на другую и сведениями о различных наборах импульсов, которыми модулировались эти частоты. В каждом случае регистрировали производимый эффект. Естественно, собранная информация стала поистине огромной и продолжала быстро расти. После длительной серии экспериментов исследователи разработали блок управления, с помощью которого можно было задать программу переключения частот с теми или иными параметрами модуляции и хронометрирования (то есть временными характеристиками сигналов). Выяснилось, что некоторые сочетания параметров излучения придают мыслям человека определенное направление. Задав передатчику соответствующую программу и излучив этот сигнал через антенну, можно внушить человеку нужный образ мыслей. Таким образом они могли добиться буквально любого желаемого результата, составив определенную программу (проблема в том, чтобы знать, какую именно программу использовать в том или ином случае). Все это потребовало трех-четырех лет исследований и усовершенствований. Передатчик стал теперь программируемым и с достаточной точностью управляемым в нужном диапазоне частот. Было подготовлено несколько программ, которые позволяли изменять настроение людей, внушать преступные намерения или приводить их в состояние тревоги. Удавалось даже заставить животных из ближайших окрестностей совершать странные действия. Кроме того, исследователи составили такую программу сигналов, которая позволяла отключить все электрические цепи в автомобиле, на который это излучение было направлено. Мне неизвестно, как промодулировано это излучение, но я знаю, что обнаружили его совершенно случайно. Однажды мимо базы проезжала колонна военных грузовиков, которые все вдруг встали без движения. Естественно, исследователи принялись изучать и усовершенствовать программу, которая сработала в тот момент. Так, сначала они выделили сигнал, который значительно снижал яркость света фар. Впоследствии была разработана программа, которая полностью отключала все электрические цепи. Несколько лет исследований и изучения накопленных сведений привели к созданию прибора, способного влиять на человеческие эмоции. Теперь желательно было обеспечить "точность" технологии, научиться внушать конкретные мысли. И тут подоспела неожиданная помощь. Монтаукское кресло Еще в 50-х годах корпорация IТТ начала разрабатывать технологию, которая позволила бы получить изображение того, о чем думает человек. Можно с полным правом утверждать, что машина читала мысли: улавливала электромагнитное излучение человека и переводила их в понятную форму. Она состояла из кресла для испытываемого, вокруг которого устанавливали катушки, служившие датчиками. В систему входили также три приемника с шестью каналами и компьютер Cray-1, с помощью которого на экране или в цифровом виде получали изображение задуманного человеком образа. Остается тайной, как развивалась эта технология. (Предполагают, что исследованию помогла дружественная внеземная цивилизация, прибывшая из звездной системы Сириуса. Согласно этой теории сирианцы передали некие базовые знания, которые впоследствии использовали исследователи.) Три группы катушек располагались вокруг кресла так, что каждая группа создавала одну из трех взаимно перпендикулярных составляющих электромагнитного поля. Таким образом,, человек оказывался внутри поля, создаваемого системой катушек. Выводы катушек подключались к трем приемникам, детекторы которых обладали точной подстройкой к задаваемой гетеродином частоте. Важнейший вопрос, на который мы не знаем ответа: какая частота использовалась в этих исследованиях? Детектор позволял выделить эфирный сигнал человека, изменяющий поле катушек, определяя соответствующие всплески на фоне заданной частоты. На этом этапе уже можно изучать соответствие тех или иных мысленных образов тем или иным сигналам, поступающим из описанной установки. То есть она действительно позволяет читать ауру - слово, которым экстрасенсы и метафизики называют собственное электромагнитное поле человека. Как радиоприемники улавливают человеческую речь, переносимую радиоволнами, так и этот прибор улавливает мысли, которые (согласно этой теории) воздействуют на ауру. Затем цифровой преобразователь переводил сигнал на компьютерный язык и направлял его в Cray-1, расшифровывавший поступившую информацию. Потребовалась огромная кропотливая работа по отладке оборудования и анализу полученных данных, чтобы компьютер напечатал диалог. Мысленный диалог человека. Еще больше работы требует воссоздание мысленного образа. Усовершенствование технологии позволило получать трехмерное изображение образа на экране или распечатывать картинку на принтере. Когда группа в Монтауке узнала о приборе, читающем мысли, сообщение было воспринято с восторгом. Они захотели подключить установку IТТ к своему передатчику. Тем самым почти полностью сокращался риск для человека, подвергнутого излучению. Теоретически план состоял в том, чтобы человека в кресле переместить в альтернативную реальность к судовой команде, участвовавшей в Филадельфийском эксперименте, и обеспечить ей синхронизацию с альтернативной реальностью, тем самым сохранив людям рассудок. Была изготовлена и доставлена копия кресла, которая с той поры стала знаменитым монтаукским креслом. Его оборудовали катушками, специально созданными в IТТ. Компьютер Cray-1, который использовался для расшифровки полей, излучаемых сидящим в кресле человеком, подсоединили к компьютеру IBM-360, который применяли для управления передатчиком Монтаука Помнится, именно в это время ключевую роль играл Эл Билек, один из авторов книги "Филадельфийский эксперимент и другие тайны НЛО". Прежде он участвовал в разработке проекта "Радуга". Теперь его привлекли, надеясь получить от него метафизическое толкование того, что происходит с людьми при воздействии на них излучения. Билек был не только высококвалифицированным инженером, но и обладал высокой психической восприимчивостью, а также замечательными познаниями в эзотерической области. На данном этапе Эл помогал совместить компьютеры Cray-1 и IBM-360, что представляло собой очень трудоемкую задачу. Главное же состояло в том, что необходим был человек с глубокими эзотерическими познаниями, чтобы образы, накопленные в Cray-1, посредством IBM-360 перевести на язык, понятный для модулятора передатчика. После года напряженной работы Эл создал для IBM-360 соответствующую программу. В рамках проекта я все это время вел работы с передатчиком и радиочастотами. И хотя трудности соединения компьютеров удалось преодолеть, существовала еще проблема с обратной связью от передатчика к креслу. Решили перевезти кресло на побережье, в центр IТТ в Саутгемптоне, Лонг-Айленд. Экстрасенсы формируют мысли (в Саутгемптоне); Cray-1 расшифровывает эти образы; данные передаются по радиосвязи в Монтаук; IBM-360 переводит их в команды для передатчика; передатчик через антенну излучает сигналы, вызывающие в мозгу людей мысли, сформированные экстрасенсом (сидящим в кресле в Саутгемптоне). Получился усилитель мыслей. Однако потребовался еще целый год, чтобы любой сигнал (то есть мысленный образ экстрасенса) после всех преобразований сохранял правильность информации на всем пути от кресла до антенны передатчика. Кроме Дункана в исследованиях были задействованы еще два экстрасенса. В конечном счете именно благодаря их ежедневным многочасовым усилиям удалось отладить все необходимые компьютерные программы. Итак, станция в Монтауке впервые заработала с высокой точностью передачи излучаемой мысли. На другой год (то есть в начале 1975 года) обнаружилась еще одна проблема. Когда в потоке времени нашей реальности образовывался сбой, все срывалось. Например, если экстрасенс в кресле мысленно переносился в будущее (относительно нашего времени), которое не содержалось в нашей реальности (то есть находилось вне временного потока нашей реальности), то связь между Саутгемптоном и Монтауком прерывалась. Кроме того, всякий сбой в пространстве-времени между двумя городами прерывал передачу мысленного образа. Чтобы лучше разобраться с понятием "сбой времени", представьте время в виде потока. Когда основной поток изменяется вследствие взаимодействия с другими потоками или вследствие влияния иных факторов, его направление скорость тоже меняются, образуются завихрения. Этой называют "сбой времени". Теоретически такое то и дело случается, но мы, находясь внутри потока, не можем заметить этого сбоя. То же понятие можно продемонстрировать складками на ткани. При использовании кресла в Саутгемптоне не всегда удавалось провести эксперимент, и причиной тому были сбои времени. Известно было также, что поступление на передатчик значительной энергии в момент сбоя времени могло вызвать бедственные последствия. Выявилась настоятельная необходимость перенести рабочее кресло в Монтаук. Прежде всего вокруг кресла установили мощную защиту, чтобы предотвратить влияние электромагнитных полей Монтаука. Защита не помогла, и тогда постарались отыскать "мертвую" (в смысле наличия электромагнитных полей) зону. Установив кресло в месте с наименьшими внешними возмущениями, успеха все-таки не добились. Неудачи следовали одна за другой до середины 1975 года, пока экспериментаторам не посоветовали изучить прототип кресла (созданный совместно с сирианцами). Этот прибор отличался от разработанного в IТТ. Различия касались приемников, на которые поступали сигналы с катушек. В исходной системе использовались приемники на кристаллах, а не просто электронные приборы. После изучения прототипа был сделан новый заказ на изготовление оборудования, который достался RCA (Американская радиопромышленная корпорация). Никола Тесла' в 30-е годы создавал приемники для RCA. В те времена работа Теслы скрывалась под кодовым названием "N. Terbo" (фамилия его матери до замужества). Тесла снабдил эти приемники катушками индуктивности особой конструкции. Обычные катушки были снабжены оригинальными приспособлениями, разработанными самим Теслой. Кроме того, в приемных устройствах монтаукского кресла применяли еще и катушки Гельмгольца. Они устроены так, что за счет фазовых отношений могут создавать постоянное поле внутри катушки. В Монтауке исследователи решили использовать три катушки Гельмгольца. Когда создаются постоянные потоки энергии (соответственно по трем направляющим X, Y, Z) внутри катушек, снаружи не возникает никаких возмущений. Катушки, изготовленные Теслой, идеально подошли для приемников, примененных в Монтаукском проекте. Внутри катушек расположили не только кресло, но и сами приемники. Таким образом удалось защитить энергетические поля. Следует также отметить, что конструкция катушек в приемниках Теслы известна также как катушка "Delta Т" (или "Delta Time" - изменение времени). Именно защиту энергетического поля вокруг эсминца "Элдридж" не мог обеспечить "электромагнитный пузырь" при проведении Филадельфийского эксперимента. Катушки "Delta Т" по трем осям синхронизировали сигналы времени. Более подходящие проекту, они не производили побочного микроволнового излучения, мешавшего при изменении реальности. Вне катушки чувствительность отсутствовала. Можно было установить кресло в "мертвой" зоне между передающей антенной, расположенной над зданием передатчика, и магнитной антенной, находившейся под землей, в подвале того же здания. В соседнем помещении разместили оборудование, предназначенное для синхронизации гетеродинов с сигналом системы IТТ. Теперь передатчик, антенна и кресло оказались в одной плоскости времени. Компьютеры находились в своей собственной плоскости времени, и совершенно неважно, что Cray-1 и IBM-360 располагались в другом здании. Получился режим "мнимого времени". Компьютеры могли быть размещены в любом месте, защищенном от электромагнитного и энергетического воздействия антенны (железобетонные стены обеспечивали достаточную защиту). Так, наконец, создали "второе поколение" (и последнее) установки. Цель оставалась та же, что и у первого кресла. Использовались те же шесть каналов, передающих сигналы на компьютеры. Но теперь существовала система защиты сигнала от воздействия антенны. Наконец в начале 1976 года работы были завершены; передатчик функционировал просто превосходно. Но то, что произошло потом, превзошло все ожидания. Творения из эфира В конце 1977 года, после года работ по совершенствованию компьютерных программ, передатчик стал воспроизводить исходные мысленные формы не только с замечательной точностью, но и без сбоев времени. Пожалуй, теперь все помехи были устранены. Экстрасенсу Дункану Камерону поручили создать мысленный образ твердого предмета. Угадайте, что произошло? Этот предмет реально выделился из эфира! Он мысленно представлял себе твердый предмет и место на территории базы, где тот должен появиться. Что бы Дункан себе ни представил, передатчик формировал из эфира матрицу задуманного предмета, и ему хватало энергии, чтобы материализовать предмет в заданном месте. Получалось, что изобретен метод создания материальных тел из мысли с использованием передатчика. Все, что Дункан ни задумывал, действительно появлялось. Зачастую оно было лишь видимым, но неосязаемым, как призрак. Иногда это был реальный твердый предмет, который так и оставался реальным. В иных случаях этот твердый предмет оставался материальным лишь в течение того времени, пока работал передатчик. Считывание компьютера позволяло на промежуточном этапе регистрировать мысленные образы Дункана, классифицировать и отбирать их для транслирования через передатчик. Материализация мысленных форм происходила по большей части поблизости от МонТаукской базы ВВС. Однако проводились опыты и в других местах. То, что в качестве мыслей Дункана являлось его субъективной реальностью, в результате становилось объективной реальностью (твердой или призрачной, в зависимости от обстоятельств). Например, он мог подумать о целом доме, и этот дом появился бы на базе. Обычно эксперименты так и проводились. Система работала с хорошей степенью точности. Хотелось изучить разные возможности установки. Первый эксперимент назывался "Всевидящее око". С локоном человеческих волос или другим подходящим предметом в руке Дункан мог сконцентрироваться на их обладателе и мог видеть его глазами, слушать его ушами, чувствовать его телом. Он мог буквально вселяться в других людей повсюду на планете. Последовала большая серия подобных экспериментов, и трудно предположить, как далеко они зашли. Конечно, подобные действия совершенно недопустимы, и программа выглядела скорее зловещей, чем неправдоподобной. Ученых интересовало, как думают человеческие существа. Далее следовало понять, можно ли извне внедрить в голову человека нужные мысли. Так, Дункану устраивали встречу с каким-нибудь человеком. Затем, без ведома этого человека, Дункан концентрировался на нем. В 95 процентах случаев подопытный действовал соответственно мыслям Дункана. Имея возможность внедрять свои мысли глубоко в разум других людей, Дункан мог управлять ими и заставлять их делать все, что хотел. В данном случае воздействие шло на более глубоком уровне, чем обыкновенный гипноз. Используя Дункана, оборудование и передатчик Монтаука, ученые могли ввести в разум человека информацию, программы и приказы. Мысли Дункана становились собственными мыслями человека, и можно было заставить его сделать то, что сам он никогда бы не сделал. Именно такой аспект приобрела задача контроля над разумом в Монтаукском проекте. Это направление исследований продолжалось до 1979 года и включало в себя много различных серий экспериментов, из которых одни были чрезвычайно интересны, а другие приводили к ужасным последствиям. Их мишенью служили как отдельные личности, так и массы людей, животные, конкретные районы и технологии. Исследователи могли оказывать любое воздействие. Например, навести на экране бытового телевизора помехи, заставить замереть изображение или полностью отключить его. Посредством телекинеза они передвигали предметы, устраивая в помещениях полный разгром. В одном случае Дункан представил себе разбивающееся окно. Энергии передатчика хватило, чтобы разбить окно в одном из зданий прилегавшего к Монтауку города. Кроме того, удавалось спугнуть животных с горы Монтаук, погнав их в город, и поднять настоящую волну преступности среди населения. Следует учитывать, что эти эксперименты Дункан проделывал в особом состоянии сознания. С ним проводили специальные тренировки, по-видимому, под надзором ЦРУ. Каким-то образом осознанное мышление Дункана подавляли посредством сексуального возбуждения, и тогда наружу выходило то, что можно назвать примитивными функциями разума. Поскольку Дункан по натуре был человеком легковозбудимым, для исследователей не представляло труда контролировать проявления его примитивного разума. Проводились работы по созданию программ, вызывающих те или иные физические (примитивные) ощущения. Дункан концентрировался на примитивных функциях организма, и соответствующие сигналы записывали на компьютере. При сравнении с прежними записями программ можно было что-то изъять или добавить, улучшая нужный эффект. В итоге получился целый "переводчик", который позволял внушить любой "букет" примитивных ощущений с помощью устной речи, письма, движений, музыки и т. д. Таким образом были отработаны технические приемы выделения чистой мысленной формы, позволявшей внушить человеку какую-то мысль или создать чтолибо из эфира. В 1978 году технику управления разумом уже прекрасно отладили, подготовили соответствующие записи и представили их в различные агентства для проверки в практических условиях. Искривление времени В 1979 году в ходе экспериментов обнаружили странное явление. В момент прохождения через передатчик мысли Дункана неожиданно прерывались, исчезая и появляясь непонятным образом. Случайно заметили, что не прерывались проекции мыслей (мысли, спроецированные на прошлое или будущее). Дело в том, что они находились вне нормального потока времени! Например, Дункан концентрировался на чем-то в 8 часов вечера, а событие происходило в полночь или даже в 6 часов утра. То, о чем он думал, происходило не в тот момент, когда он об этом думал. Значит, ученые Монтаука могли использовать силу психики Дункана, чтобы изменить или запрограммировать историю! Они с увлечением бросились исследовать особенности этого явления. Мы отправились на известные "Сигма-конференции", регулярно проводившиеся в Олимпии, штат Вашингтон. Эти конференции были посвящены изучению времени, и там мы могли получить наиболее полные сведения о его свойствах. Для манипуляций с временем нам посоветовали усовершенствовать передатчик. Стало ясно, что наше оборудование достаточно мощное, но требует доработки. Используемая антенна давала нам то, что могло быть побочным эффектом "искривления времени". Этот побочный эффект смещения времени, однако, показал, что основное оборудование позволяет добиться этого. Но нам необходима была антенна более эффективная для создания потенциалов времени. Побывав на нескольких конференциях и побеседовав со многими людьми, наша исследовательская группа решила, что используемые радиочастоты непригодны для этих целей. Еще одним из предложенных вариантов было использование импульсных токов в катушках. Кроме того, мы экспериментировали с геометрическим расположением катушек, пытаясь таким образом повлиять на поле времени. Мы также углубились в изучение того, что принято называть функциями изменения времени (функциями "Delta Т"). Ключом к пониманию времени стало предположение, что мы используем антенну особой конструкции, которую сейчас я причисляю к антеннам типа "ОрионDeltaT". Об этих антеннах говорили, что их конструкцию подсказали союзники из созвездия Ориона (в отличие от сирианцев, поделившихся знаниями, использованными для создания монтаукского кресла). По слухам, орионцы знали, что мы далеки от решения своей задачи, и передали нам свои программы для ЭВМ. Антенна "Орион" была выполнена в форме восьмигранника, имела более 100 футов в диагонали и располагалась под землей приблизительно в 300 футах от здания передатчика. Монтаукское кресло установили между передатчиком и антенной "Delta Т" в соответствии с фазовыми характеристиками антенн так, чтобы оно оказалось в точке, где их влияние взаимно компенсировалось. Передающая антенна "Delta Т" имела три канала, два из которых передавали сигналы от импульсных модуляторов двух передатчиков и питали на Х- и Y-катушки "Delta Т". Третья ось - ось Z, индуктивные витки которой образовывали периметр антенны и запитывались от источника белого шума' через аудиоусилитель мощностью 250 киловатт. Белый шум был согласован с передатчиком лучше, чем прежде. Радиочастоты поступали на излучающую по всем направлениям антенну, расположенную над зданием передатчика. Другая, неэлектромагнитная составляющая радиочастоты (эфирная по своей природе) исходила снизу, вызванная магнитным полем, генерируемым подземной антенной. Суммируясь, эти частоты вызывали завихрения и искривления-времени. Технически эксперимент обеспечивался теми же средствами, которые использовались в Филадельфийском эксперименте. На главной мачте "Элдриджа" была установлена радиочастотная антенна. Катушки укрепили на палубе и обеспечили подачу на них импульсного напряжения. Мы фактически воспроизвели ту же схему, но усилили мощность установки и улучшили управление. Кроме антенны "Delta Т" существуют еще два ключевых понятия: "ноль времени" и "белый шум". Ноль времени уже упоминался прежде, но здесь я хочу дать более полные пояснения. Во-первых, ноль времени находится вне нашей трехмерной Вселенной. Его следует считать более общим свойством природы, чем окружающий нас мир, поскольку ноль времени существовал до возникновения нашего мира. Ноль времени является нашей главной связью с всеобщей Вселенной. Пока наша вселенная вращается, она вращается вокруг нуля времени. Но наша Вселенная не единственная, и у каждой - своя нулевая точка. Все нулевые точки разных вселенных совпадают и неподвижны - потому такая точка и называется нулевой. Чтобы представить себе некую аналогию, вообразите карнавальную карусель, вращающуюся вокруг центральной неподвижной колонны. Человек, стоящий на этой колонне, находится в нулевой точке. Представьте теперь, что карусель состоит из нескольких ярусов, вращающихся по-разному, но вокруг той же центральной колонны (нулевой точки). Генератор нулевого стандарта времени Тесла сконструировал в 20-е годы. Он состоял из набора кружащихся и вращающихся колес. Устройство такого рода мы обычно называем "волчком". Это странный прибор-, потому что, когда его вращают, можно услышать, что в нем что-то замыкает, хотя к нему ничего не подключали. Он подключается и к вращению Земли, которая является вторичным нулевым стандартом времени. Вторичным, потому что вращение Земли связано с вращением Солнечной системы, которое связано с вращением галактики, а та-с вращением Вселенной. Вселенная же вращается вокруг точки нуля времени. Желающие могут лучше разобраться в этом, прочитав работы самого Теслы о том, как он открыл переменный ток, опираясь на принципы вращения магнитных полей Земли. Генератор нуля времени в определенной степени повторяет эти процессы, однако не связан с вращением Земли. Он принимает в расчет вращение Солнца, нашей галактики и непосредственно центр нашей реальности. Другим ключом к пониманию является белый шум, который можно определить как клей, соединяющий части воедино и тем самым составляющий из них работоспособное целое. Он обеспечивает полную взаимосвязь передающей системы. Попробую упрощенно описать эти технически сложные действия. Передатчик "Мудрого радара" состоит приблизительно из сорока пятидесяти собранных на кристаллах гетеродинов, смесителей и усилителей, которые формируют сигнал на частоте 425 мегагерц. Для него характерна также нестабильность частоты, то есть он может самопроизвольно переключиться с одной частоты на другую. В состав станции входит генератор когерентной частоты, но не за счет его использования достигали когерентности монтаукского передатчика. Чтобы добиться полной когерентности, мы все частоты и амплитуды модулировали белым шумом. Поскольку белый шум имеет 50-процентную корреляцию при любых параметрах радиоволны, он служит универсальной автокорреляционной функцией. В результате все эфирные компоненты генератора оказываются согласованными друг с другом. Мы не стремились согласовать обычные электрические характеристики, поскольку они нас не занимали. Нас интересовали только свойства эфира, так как именно они позволяли нам получить нужный результат. Генератор нуля времени производил очень стабильный стандарт времени. Он испускал две волны частотой 30 герц, соответствующих нулю времени. Одна волна предназначалась для компьютеров и синхронизации часов. Другая модулировала генератор белого шума. Регулируя разность фаз между ними, мы могли обеспечить необходимую точность и контроль, добиться корреляции белого шума и настроить сигнал на центральную точку времени, в которой пересекаются все потоки времени. Целью эксперимента было сделать передачу психических сигналов Дункана когерентной по времени. Доктор фон Нейман разъяснил, что передатчик должен быть когерентен по времени с нулем времени. Стандарт нуля времени служил также доказательством возможности возвратиться к моменту проведения Филадельфийского эксперимента. Теперь целью проекта было открыть во времени дверь в 1943 год, к американскому эсминцу "Элдридж". Усовершенствования оборудования продолжались в течение всего 1979 года, пока, наконец, мы не наладили систему передачи, когерентной по фазе со временем. Теперь надо было "откалибровать" Дункана, то есть модифицировать и настроить установку синхронно с ним. Он уже показал, что несет в себе стандарт нуля времени, когда искривление времени получилось случайно. Пожалуй, это объяснялось прежде всего его опытом, приобретенным в ходе Филадельфийского эксперимента. Тогда его бросило во временной вихрь. В Монтауке он оказался в совершенно иных обстоятельствах, но однажды испытанное ощущение нуля времени уже никогда не покидало его. В распоряжении ученых были и другие экстрасенсы, но в первую очередь работали с Дунканом, и он находился в кресле 90 процентов рабочего времени системы. Готовы были даже на день-другой приостановить эксперименты, если он был болен или не очень хорошо себя чувствовал. Дело в том, что при смене оператора в кресле приходилось заново настраивать и перепрограммировать компьютеры и импульсный модулятор, а на это уходило не менее двух суток. Если же становилось очевидным, что Дункан не сможет вернуться к работе в течение двух недель или более, приходилось использовать другого оператора. Но на моей памяти такое случилось лишь однажды и стало настоящим бедствием, поскольку изменение настройки и последующая предварительная отладка всех параметров системы были чрезвычайно трудоемким делом. К 1980 году большая антенна радара над зданием передатчика уже не использовалась. Теперь два передатчика были подключены к излучающей по всем направлениям антенне, расположенной на поверхности, а импульсные модуляторы передатчиков соединялись как с этой антенной, так и с катушками подземной антенны "Delta Т". Монтаукское кресло, установленное в нейтральной точке между этими антеннами, тоже соединялось с компьютером. Компьютерный центр управления расширился и располагался в отдельном здании. Компьютерный зал был заставлен множеством различных терминалов и дисплеев, с помощью которых контролировались разнообразные операции и параметры в ходе экспериментов. Начиналось с того, что Дункан усаживался в кресло. Затем включали передатчик. Человек был спокоен и расслаблен. Потом ему приказывали сконцентрироваться на переходе во времени из настоящего 1980 года в 1990 год. В этот момент "дыра" (или дверь) во времени открывалась точно в центре антенны "Delta Т" -- и вы могли попасть из 1980 в 1990 год. Это был проход, в который вы могли заглянуть. Он выглядит как цилиндрический коридор со светом на другом конце. Проход существовал, пока Дункан был сосредоточен на 1980 и 1990 годах. Те, кто входил в коридор, рассказывали мне, что он похож на спираль или водоворот. Когда входишь в тоннель, то словно идешь через космос от одного круглого проема к подобному проему на другом его конце. Я был слишком занят техническими вопросами проведения экспериментов и просто не мог освободиться, чтобы проникнуть в тоннель. С 1980 года до конца 1981 года мы занимались калибровкой соотношений времени. Сначала проход не обеспечивал точного попадания. Если кто-то проходил по тоннелю и выходил в 1960 году, то, возвращаясь, не находил прохода, ибо тоннель дрейфовал. Хотя та же самая операция повторялась в реальном времени, тоннель не приводил в нужное место. Человек мог просто затеряться в пространстве и времени. Таким образом, проход открывался, но дрейфовал. Это происходило оттого, что дрейфовал сам Дункан. Ему пришлось пройти курс интенсивных тренировок, чтобы сохранять необходимую сосредоточенность, обеспечивая тем самым стабильность тоннеля. Кроме того, нам пришлось дополнительно настроить передатчик и уплотнить передачу мысленной формы, чтобы добиться точности. Мы могли дни напролет стараться достичь необходимого изменения времени. Однако это не являлось частной проблемой, связанной с искривлением времени. Трудно было предвидеть, что именно получится. Однако когда 1981 год уже подходил к концу, мы выяснили, как стабилизировать работу установки, чтобы открывшийся проход не смещался. Хотя алгоритм не был идеальным, результат стал предсказуемым, стабильным и планируемым. По существу, сделанное учеными использовало вихри 1943, 1963 и 1983 годов, которые базировались на двадцатилетних биоритмах Земли. Эти годы служили отправными точками основных вихрей. Побочные вихревые спирали, или открытые спирали, ответвляются от основных в отправных точках (в 1943, 1963 или 1983 годах). В Монтауке было использовано ответвление 12 августа 1983 года. Предположим, например, что надо попасть в ноябрь 1981 года. Тогда возник бы мост между ноябрем 1981 года и 12 августа 1983 года. Из 12 августа 1983 года можно попасть в любое время. Спираль времени протянулась от 12 августа 1943 до 12 августа 1983 года, потому что это - главная спираль. Поэтому стало возможным получить стабильность того, что мы называем односторонне открытой спиралью. Она называется односторонне открытой, потому что другой конец закрыт, так как замыкается на отправную точку. Хотя уже удалось стабилизировать параметры времени прохода, предстояло еще поработать над пространственным аспектом проблемы. В конце концов научились открывать проход не только в нужное время, но и в нужном месте. Когда добились стабильности во времени и пространстве, всех уволили, очистив базу от персонала и оставив лишь некоторые ключевые фигуры. Я остался, поскольку был по-прежнему необходим для работы с радиотехникой. В Дункане нуждались как в оператореэкстрасенсе, на которого была настроена вся система. Два других экстрасенса были оставлены на случай гибели Дункана или необратимой утраты им своих способностей. Директора проекта тоже остались. Военные же специалисты покинули базу. После этого была набрана совершенно новая команда для обычных работ по поддержанию состояния базы. До этого все работали только над тем, что "их касалось". Секретность была чрезвычайной, но руководители пошли дальше. Они не хотели, чтобы военные узнали, как они манипулируют со временем. Все понимали, что что-то делается, но не знали, что именно. Путешествие во времени После волны увольнений набрали новый технический персонал. Я не знаю, как сформировали пополнение и какова была квалификация прибывших, но назвали их "секретной командой". Проект запустили вновь и теперь именовали "Феникс-3". Этот этап длился с февраля 1981 по 1983 год. Цель - манипуляции со временем. Команда начала просматривать предыдущую историю и будущее, производя простую разведку (прежде всего во вражески настроенных регионах). Пользуясь тоннелем, они могли брать пробы воздуха, земли и прочего, не проходя через выход. Те, кто путешествовал по спирали, описывали ее как необычный спиральный освещенный тоннель, всегда ведущий вниз. Вступая внутрь, человек быстро преодолевал весь путь. Его бросало в другой конец, обычно в соответствии с тем, куда направлял передатчик, и он мог оказаться в любой точке Вселенной. Тоннель изнутри напоминал спираль со светящимися поперечными кольцами и был не гладкий, а с выемками. Он постоянно изгибался и поворачивал, пока вы шли к другому концу. Там вы кого-то встречали или что-то делали. Завершив свою миссию, вы возвращались в тоннель (для вас он всегда был открыт) и оказывались в итоге там, откуда вышли. Однако если в ходе работы возникали перебои в снабжении энергией, вы терялись во времени или оставались где-то внутри самой спирали. Обычно же потеря путешественника была вызвана сбоями в гиперпространстве'. И хотя терялись многие, ученые не бросали их умышленно или по неосторожности. По словам Дункана, тоннель времени обладал еще одним свойством. Пройдя приблизительно две трети пути вниз по тоннелю, тело словно теряло энергию. Человек чувствовал сильное потрясение, сопровождаемое видением широкой ступени. При этом он испытывал интеллектуальный подъем, прилив какого-то духовного знания, что объясняли состоянием полного небытия, проявления которого исследователи пытались обнаружить у Дункана. Это могло пригодиться для дальнейших экспериментов по программе "Всевидящее око" или в иных аспектах. Стало уже обычным делом создать тоннель, схватить человека на улице и послать его вниз. Чаще всего эти люди были пьяницами и бездомными бродягами, исчезновение которых не могло вызвать скандала. Если они возвращались, то представляли полный отчет о всем увиденном. Большинство использованных в экспериментах пьяниц не вернулось обратно. Мы не знаем, сколько людей осталось в лабиринтах времени. С развитием проекта "Феникс-3" подобранные для эксперимента люди снаряжались разными видами телевизионного и радиооборудования, чтобы передавать сведения "вживую". Затем их отправляли в проход, иногда силой. Телевизионные и радиосигналы поступали из прохода. Пока эта связь поддерживалась, исследователи могли видеть и слышать то же, что и путешественник. Те, кто управлял проектом, стали играть в разного рода игры, манипулируя с прошлым и будущим. Не скажу точно, что именно они делали, поскольку все время был занят работой с аппаратурой. Моим рабочим местом было здание передатчика, где я находился неотлучно. Меня не ставили в известность о происходящем, но я знал, что существует обширная библиотека видеозаписей. Я видел сами пленки, но не обладал привилегией просматривать их. Но поскольку я сконструировал (пришлось проявить всю свою изобретательность) для этих работ специальный окуляр, у меня зародились некоторые предположения относительно происходящего. Многое из того, что мне стало известно, рассказал Дункан, с которым мы тогда стали добрыми друзьями. Естественно, нас разделили и направили разными жизненными путями. Большая часть моей памяти о Дункане была стерта. По словам бездомных, исследователи использовали также и детей. Не могу сказать точно, какие цели преследовали ученые, но в Монтауке жил один ребенок, который участвовал в экспериментах сам, а также приводил других. Он действовал весьма эффективно. В ньюйоркском метро всегда найдется много подростков, на отсутствие которых в течение шести-семи часов никто не обратит внимания. Существовала целая команда, которая приводила детей в Монтаук. Некоторые потом возвращались домой, некоторые - нет. Обычно это были дети в возрасте от 10 до 16 лет, иногда бывали 9- или 18- летние. В большинстве своем они были на грани полового созревания или только достигли его. Чаще всего они были светловолосыми, голубоглазыми, высокими и белокожими. По внешним данным все они принадлежали к арийскому типу. Насколько мне известно, девочек в эту группу не набирали. (Одно из зданий на территории базы сегодня). В дальнейшем расследование показало, что Монтаук поддерживал связи с неонацистами, которые проповедовали теории арийской расы. Неизвестно, куда направляли этих детей, чему их учили или на что программировали. Возвращались они или нет, остается тайной. Удалось лишь получить сведения, что рекрутов сразу посылали в будущее - в 6037 год н. э. Причем всегда в одно место, которое представляло собой развалины брошенного города. Там все словно замерло, никаких признаков жизни. В центре города находилась площадь с золотой лошадью на пьедестале, на котором были выбиты надписи, и рекрутам поручали прочитать, о чем там говорилось. Каждый рекрут знакомился с надписью и докладывал. До сих пор остается тайной, чего добивались исследователи. Возможно, они стремились заполучить одинаковые ответы от разных людей. Утверждать что-либо не берусь. Дункан предположил, что на пьедестале была записана некая технология и что исследователи старались подобрать человека, который смог бы на чувственном уровне понять ее смысл. Как полагал кое-кто из работников проекта, на этом примере проверялась наблюдательность рекрутов. Их обязательно спрашивали, встречали ли они кого-нибудь, и каждый из них составлял описание всего увиденного. Известно также, что многих посылали в не столь отдаленное будущее - лет на 200 - 300 вперед. По некоторым оценкам, туда переместили от 3 до 10 тысяч людей. Мы не нашли объяснения этим действиям. Как уже отмечалось, я не знаю точно, какие именно цели преследовали манипуляции со временем. Непосредственного участия я не принимал, но мне известно, что в отношении первой и второй мировых войн предпринималось многое. Эти эпохи изучали, записывали на видеопленку, точно фиксируя все сделанное. Исследователи научились проводить вторичную спираль, чтобы наблюдать за происходящим, используя опыт, приобретенный в рамках программы "Всевидящее око". Главная спираль позволяла человеку пройти через нее. Вторичная же спираль оказалась чисто энергетической и позволяла проникать лучу. Используя фазовые соотношения и накопленные компьютером данные, можно было проникнуть сквозь него и наблюдать прошлое или будущее на экране телевизионного приемника. Миссия на Марc Исследователи проекта продолжали разведку во времени. В конце 1982 года или в 1983 году первым ощутимым итогом использования этой технологии стало достижение подземных районов в большой пирамиде на планете Марс. Поскольку эти сведения для большей части читателей покажутся спорными, попробую представить некоторые доказательства. Широко известен видеофильм под названием "Марс Хогланда" - материалы, представленные на суд специалистов НАСА научным журналистом.Ричардом Хогландом и посвященные пирамидам и Лику Марса. В этой работе Хогланд показывает "лицо" и близлежащие пирамиды, сфотографированные космическим аппаратом "Викинг" в 70-х годах. Использование компьютерных методов обработки позволило "развернуть" поверхность планеты Марс в одно "лицо". На видеоматериалах явно видны пирамиды. Хогланд старался убедить НАСА сделать более подробную съемку района марсианской поверхности, называемую Cydonia. НАСА упорствовало и приуменьшало значение работ Хогланда. По сути дела, главные усилия были направлены на то, чтобы предотвратить демонстрацию видеофильма по телевизионным каналам. Историю этого скандала обнародовала нью-йоркская радиостанция WABS. Почему же НАСА заняло такую позицию в отношении столь интересного исследования? Возможно, истинная причина изложена в книге Лесли Уоткинса, Девида Амброзе и Кристофера Майлса "Альтернатива-3"'. Основой книги послужили видеозаписи 1977 года о секретной космической программе, проводимой в величайшей тайне Соединенными Штатами и русскими. Это - подробный отчет о нарушивших режим секретности астронавтах, исчезнувших ученых, убийствах и создании поселений невольников на Луне и Марсе. Материалы книги свидетельствуют, что в действительности люди высадились на Марсе еще в 1962 году. В мои цели не входит доказывать, что колонии на Марсе существуют или существовали прежде. Я привел эту информацию для того, чтобы читатель ясно понимал: независимо от Монтаукского проекта проводились и другие программы относительно Марса. Те, кого интересуют эти сведения, могут подробнее ознакомиться с ними по "Марсу Хогланда" и "Альтернативе-З". Интересно 'отметить, однако, что в конце 1970 года по телевидению Сан-Франциско была показана документация, озаглавленная "Альтернатива-3". Следствие: телекомпанию предупредили о немедленном лишении лицензии, если эти кадры вновь появятся на экране. Передачу не повторяли. Руководители Монтаукского проекта знали о существовании колонии на Марсе. Более чем вероятно, что они участвовали в этом заговоре. Марс интересовал исследователей Монтаука, понимавших, что существовала древняя технология. Они сознавали, что кто-то построил пирамиды и "лицо" Марса, которые явно не были естественными образованиями. По сведениям, которые мне и моим соратникам удалось заполучить, люди, жившие на поверхности Марса, никак могли попасть в подземную часть марсианских пирамид. Входы либо не открывались, либо их попросту не могли обнаружить. В действительности, как выяснилось, большая пирамида была защищена от доступа лучше, чем малая. Несмотря ни на какие технологические ухищрения, вскрыть пирамиды не удавалось. Ученые Монтаука сочли за лучшее ориентировать свои средства непосредственно внутрь пирамиды. Открытие монтаукской технологии позволяло проникнуть туда, используя искривление времени. Считали, что можно попасть в пустоты в пирамидах. Как полагали, эти строения возведены какой-то очень древней цивилизацией. Проход во времени позволял провести эту операцию без риска, поскольку мы научились просто смотреть через него, расшифровывая сигналы визуальных образов Дункана. Чтобы попасть в подземную часть пирамиды, мы. перемещали противоположный открытый конец спирали, пока не появился коридор. В тот же миг мы закрепили тоннель. После этого походная команда могла отправляться из Монтаука в подземелье Марса.; Теперь уже от Дункана не требовали постоянного пребывания в кресле, поскольку, изучив и записав основные управляющие сигналы его мозга, с помощью компьютера мы могли самостоятельно сопроводить команду туда и вывести ее обратно (объема памяти компьютера хватало на четыре часа такой работы). Если Дункана не оказывалось на месте к исходу этого времени, мысленные образы теряли реальность. В таком случае приходилось восстанавливать их, собирая по частям. Изначально для нормального функционирования системе необходим был живой человек, который создавал бы проходы во времени и поддерживал их открытыми посредством концентрации мысли. Когда проход открывался, мы могли записать сигналы, которые генерировал мозг экстрасенса. Затем мы могли использовать запись для создания другого прохода. Система постоянно улучшалась, совершенствовалась. Каждый раз, когда Дункан устанавливал связь во времени, мы регистрировали соответствующие параметры. Поскольку у нас иногда возникали трудности с установлением связи, имевшиеся записи позволяли просто и автоматически решить проблему. Со временем библиотека таких записей стала столь обширна, что отпала необходимость в постоянном использовании Дункана. Система была достаточно совершенной, чтобы послать через тоннель самого Дункана. Это осуществили в 1982 и 1983 годах. Его зачислили в группу, отправившуюся на Марс. Используя проходы во времени, удалось установить, что Марс был населен живыми существами. Исследователям пришлось углубиться в прошлое на 125 тысяч лет, чтобы кого-то обнаружить. Мне неизвестно, кого именно они нашли и какие сведения получили. Дункан пытался добраться до этой информации, но она оказалась хорошо защищенной и недоступной для контакта. Лично я считаю, что марсианские пирамиды служили антеннами. Возможно, в них расположено технологическое оборудование. Дункан вспомнил, что участвовал в путешествии внутрь пирамиды. Он видел там действовавшую аппаратуру и назвал ее "Обороной Солнечной системы". По его мнению, исследователи Монтаука хотели остановить работу установки, пока не произошло каких-нибудь неприятностей. Защитную систему остановили в спирали времени, соответствующей 1943 году нашего летосчисления. Общепризнано, что именно с 1943 года начались массовые проявления феномена НЛО. Вплоть до 12 августа 1983 года исследования продолжались, и бесчисленные миссии отправлялись в путешествия во времени. Но в тот день на пути в 1943 и 1963 годы был установлен настоящий заслон. Стычка со зверем 5 августа 1983 года нам передали директиву включить передатчик в непрерывном режиме - просто включить и оставить работать. Мы выполнили распоряжение, и до 12 августа вселило нормально. Затем произошло нечто очень странное. Совершенно неожиданно оборудование попало в синхронизацию с чем-то еще. Мы не знали, на какой сигнал настроилась аппаратура, но в тот же миг в проходе появился эсминец "Элдридж". Не уверен, было ли это случайностью, но если исследователи Монтаука старались выловить "Элдридж", попытка удалась именно в тот день. По-видимому, происшедшее объясняется двадцатилетним периодом биоритмов Земли (открытым в ходе исследований), а эксперимент с "Элдриджем" состоялся именно 12 августа 1943 года. В этот самый момент через отверстие прохода Дункан смог увидеть своего брата поры 1943 года. Братья служили тогда в судовой команде эсминца "Элдридж". Мы оградили Дункана из 1983 года от возможности увидеть самого себя из 1943 года, что привело бы к парадоксу времени и вызвало бы негативные последствия. Проект принял апокалипсический размах. Законы природы были попраны, и явно чувствовалось, что все участники экспериментов ощущают дискомфорт. С тремя своими коллегами я нередко обсуждал какое-то мрачное предчувствие, которое преследовало нас в течение нескольких месяцев. Мы говорили о ловушках, которые возможны при манипулировании со временем, и размышляли, скажется ли это на карме планеты. Мы надеялись, что работы по проекту будут сокращены. Словом, плодом нашего маленького заговора стал план осуществления "случайности", который мог привести в исполнение только Дункан, создавший в подсознании соответствующую программу. Цель состояла в срыве всего проекта в целом. Наконец мы решили приступить к действиям. Программу активизировал Дункан, когда в очередной раз сел в кресло и просто прошептал: "Пора!" Сработала программа, в которой был созданный воображением Дункана образ монстра, а передатчик материализовал из эфира это обросшее волосами чудовище. Оно было огромным, волосатым, голодным и отвратительным. Монстр неожиданно появился на территории базы и пожирал все, что попадало под руку, и громил все, что встречал на пути. Описания нескольких видевших его людей существенно разнились. Одни оценивали его рост в 9 футов, другие - в 30 футов. Мне больше верится, что он был 9-10 футов в высоту. Испуг делает с людьми странные вещи... Никто не мог с уверенностью сказать, из чего физически состоял этот зверь. Никому в голову не пришло проанализировать - спокойно и сообща - происхождение феномена. Руководство распорядилось отключить генераторы в надежде, что это явление непостоянное (напомним, что некоторые материализовавшиеся предметы исчезали с отключением передатчика), - безрезультатно. Ситуация требовала направить все усилия на ликвидацию феномена. Было принято решение отключить также и передатчик, для чего имелось два пути. Один состоял в том, чтобы послать кого-нибудь в прошлое и отключить передатчики на "Элдридже". Все были бы поражены, если бы это оказалось именно тем, что необходимо сделать. Мы с директором проекта пошли вторым путем - попытались отключить передатчик в Монтауке. Безуспешно. Тогда мы отправились на энергетическую подстанцию и отсоединили базу от Лонг-Айлендской компании электроснабжения. Но энергия продолжала поступать, на базе ничто не отключилось. Собственно, электроснабжение в целом нас не интересовало. Мы хотели отключить сам передатчик и решили, что следующим шагом должно стать отсоединение кабелей, идущих под землей от трансформатора станции к базе. Я укрепил на спине баллон с ацетиленом и с помощью газосварочного аппарата отрезал кабели в том месте, где они уходили под землю. Однако ничего не произошло. Электроэнергия продолжала поступать на базу. Я высказал предположение, что возможен иной источник питания. Поэтому мы перерезали все кабели, приходившие из-под земли в здание передатчика. На сей раз освещение на базе погасло, компьютеры остановились. Только энергоснабжение здания передатчика не было нарушено! Мы вошли в здание и вырвали кабели из блока управления передатчика. Затем - все кабели, приводившие на передатчик какие либо электрические напряжения. Свет в здании погас, но передатчик работал. Тогда я поднялся наверх и стал перерезать горелкой кабели всего сопутствующего оборудования, всех выходных каналов передатчика, всех шкафов. Наконец в какой-то момент передатчик затрещал и остановился. Энергия перестала поступать. Получилось! Ныне вы еще можете увидеть следы использования газовой горелки там, где я кромсал оборудование. В тот же миг монстр слился с эфиром, вернувшись в небытие. Проход закрылся, и на этом все закончилось. После остановки передатчика и подключенного к нему оборудования у нас наконец-то появилось время задуматься над тем, что случилось. Когда мы сначала прервали энергоснабжение от подстанции, на базе ничего не изменилось, хотя поступление электроэнергии должно было прекратиться. Когда я перерезал кабели, идущие в здание передатчика, обесточилась вся остальная территория базы, включая компьютеры. Но передатчик продолжал функционировать и без компьютера. Система перешла на независимое снабжение энергией. Точнее, обе системы (а именно два генератора - один, из 1943 года, находился на борту "Элдриджа", другой же был из 1983 года и располагался в Монтауке) замкнулись друг на друга. Они перекачивали один другому огромную энергию, достаточную для длительной работы всего комплекса базы. В итоге мы не могли отключить передатчик, пока не разорвали связь между генераторами. Важно отметить, что реально установилась связь между генераторами 1943 и 1983 годов. Благодаря надежному энергетическому каналу образовалась стабильная спираль времени. Используя эту спираль, можно было создать во времени тоннель в любую другую точку времени. Например, если кто-нибудь захотел отправиться из 1983 года в 1993 год, то спираль между 1943 и 1983 годами служила связующим каналом, заякоренным в 1943 году. То есть чтобы попасть в 1993 год, надо было выйти через тот конец спирали, который в момент входа в тоннель находился в 1983 году. Если человек хотел попасть в 1923 год, следовало выходить через тот конец, который вначале соответствовал 1943 году (заякоренным становился 1983 год). Во время между этими датами тоже можно было попасть через ту же спираль: в период до 1963 года - через выход 1943 года, а после 1963-го - через выход 1983 года. Нельзя сказать, что все перемещения во времени осуществлялись именно таким образом (то есть с использованием главной спирали между 1943 и 1983 годами). В ходе экспериментов ни в прошлом, ни в будущем не удалось обнаружить генераторы, которые позволили бы создать другие спирали подобного рода. Конечно, существовало множество генераторов, но необходимо было успешно установить с ними связь. Такая связь требовала "свидетельского воздействия". Слово "свидетель" употребляется здесь в качестве оккультного термина. С одной стороны, этот термин означает объект, который связан с кем-то или чем-то или имеет к этому отношение (например, свидетелем могли быть пряди волос или обрывки фотографии). С другой стороны, он означает действие, использование объекта, чтобы проникнуть в сознание человека или еще каким-либо образом повлиять на него. Например, "свидетельское воздействие" использовалось, чтобы заставить кого-нибудь влюбиться, для чего следовало завладеть прядью волос жертвы и воспользоваться любовным зельем. Что касается Монтаукского проекта, то здесь имелось три "свидетельских воздействия". Их можно классифицировать как "свидетельские воздействия" трех уровней. Первый уровень состоит из людей, находившихся на борту американского эсминца "Элдридж". Все члены судовой команды были перенесены в Монтаук в 1983 году. Сюда же причисляются те, кого можно рассматривать перевоплощенными со времен Филадельфийского эксперимента. Дункан и Эл Билек оба участвовали в тех событиях и были важнейшими свидетелями. Вторым уровнем свидетельств является технология. Генератор нулевого стандарта времени (принцип действия которого мы сравнивали с работой "волчка") применяли как в Монтауке, так и на борту "Элдриджа". Когда в 1946 году "Элдридж" окончательно вывели из состава военного флота, генератор оказался на складе. Впоследствии его перевезли в Монтаук и вмонтировали в состав системы. Вдобавок к "волчку" имелись еще два очень странных радиопередатчика (один использовали в Монтауке; другой - в Филадельфии)'. Эти устройства позволяли пронзать время, и их использовали для объединения проектов. Свидетелем третьего уровня является биоритм планеты. Термин "биоритм" имеет эзотерический характер и относится к источникам высшего порядка, которые регулируют жизнь любого организма. Биоритмы являются результатом естественных резонансов окружающего мира и определяют процессы жизнедеятельности человека - такие, например, как сон или еда. Конечно, существует множество более тонких проявлений, которые еще предстоит изучить. Если рассматривать Землю как некий единый организм, она тоже подвержена действию биоритмов, связанных с суточным и годовым вращениями. Ученые в Монтауке тщательно изучили биоритмы Земли и их взаимосвязь со Вселенной в целом. Они обнаружили, что существует основной планетный биоритм, достигающий кульминации раз в двадцать лет. В 1943 году произвели Филадельфийский эксперимент. Несмотря на то что от 1983 года его отделили сорок лет, разница кратна двадцати, а сам год является могущественным свидетелем. Это позволило соединить два года. Хочу отметить, что такое соединение можно установить и без свидетельского воздействия, однако его использование очень помогло осуществлению проекта. Мне выпало немало потрудиться над передатчиками, использованными при проведении экспериментов. До сего дня я не совсем понимаю некоторые аспекты их действия. Ознакомиться с соответствующей литературой или инструкциями просто невозможно. Единственный реальный способ получить информацию об этих передатчиках - расспрашивать людей, работавших с ними. Мне известно лишь, что сведения об использованном оборудовании были чрезвычайно засекречены. Я беседовал с людьми, которые были заняты в проекте "малой заметности" самолетов; однако они не могли ничего рассказать по интересующему вопросу. (Вид с башни радара). Теперь читатель знаком с некоторыми основными теоретическими положениями и практическими аспектами исследований в Монтауке. После необычных событий 12 августа 1983 года Монтаукская база быстро опустела. Подачу электроэнергии возобновили, но на самой базе электрохозяйство было в беспорядке. Большую часть сотрудников задержали, обязали не разглашать известную им информацию и соответствующим образом "промыли мозги". О природе времени На этих страницах поднимается много вопросов, значительная часть которых касается природы самого времени. Опираясь на знания, почерпнутые из бесед с участниками исследований, постараюсь пояснить некоторые аспекты, обычно приводящие человека в смущение. Прежде всего, прошлое и будущее можно изменить. Представьте себе шахматную партию, в которой соперники уже сделали, например, тридцать ходов. Если бы кто-то из них "повернул время вспять" и изменил один из предыдущих ходов, это поменяло бы все последующие позиции на шахматной доске. Время можно рассматривать как гипнотический импульс, которому мы подсознательно соответствуем и подчиняемся. Тот, кто способен манипулировать временем, может манипулировать нашими подсознательными ощущениями и переживаниями. Поэтому если произойдут изменения во времени, этого никто не осознает. Таким образом, мы действительно подобны пешкам на шахматной доске. В определенной степени это так и есть. Например, отставные генералы часто жалуются, что не раз оказывались пешками в руках международных банкиров. Конечно, этот довод притянут за уши, но, возможно, не было бы войны, если бы генералы могли знать правду о махинациях международной политики. Еще один пример упомянут в "Одиссее" Гомера, в которой изложена история Троянской войны. Согласно этой легенде, боги в буквальном смысле манипулировали людьми на Земле, словно фигурами на шахматной доске. Ход истории определяли взаимные козни смертных и богов. Интриги становились столь тонкими и изощренными, что иногда кажется, будто Гомер попытался показать нам всю Вселенную в миниатюре. В любом случае все мы играем в игру под названием "время". Очевидно, чтобы защитить чьи-то интересы, нужно самому овладеть достаточными знаниями о времени. И если для этого кто-то углубляется в медитирование или астрофизику, выбор пути остается его личным временем. В Монтауке ученые изучали будущее. Окуляры позволили им воочию убедиться в многовариантности будущего. Если они решались на какое-то вмешательство и осуществляли его, посылая через тоннель кого-то или что-то, соответствующий вариант будущего становился фиксированным. Дело в том, что после такого контакта две точки потока времени оказывались связанными, зафиксированными образовавшейся петлей. Пусть, например, на некий момент разные варианты будущего определяются тем, кто станет президентом. Предположим, что по тем или иным причинам исследователи выбрали будущее с президентом Сэмом Джонсом. Неважно, каким именно образом была использована связь во времени, но в результате предпринятых усилий вариант будущего оказывался фиксированным. Однако это отнюдь не означает, что ученые не могут вновь изменить сценарий будущего в этой точке дополнительными манипуляциями. Таким образом, мы все оказались в петле времени. Она простирается от крайней точки в прошлом до крайней точки в будущем, которые были достигнуты в ходе работ в Монтауке. Она зафиксирована и безальтернативна. Но это не означает, что надежды утеряны и что все мы стали рабами тех, кто манипулирует временем. Подсознание складывается из автоматических и гипнотических уровней, но оно включает в себя также и свободные составляющие: мечты. Если кто-то может о чем-то мечтать, значит, мечта может осуществиться. Здесь легко впасть в философствование и запутаться. Я же лишь хочу заявить, что манипуляции со временем имели место. К тому же в опытах использовали людей и причинили неисчислимые страдания. Словом, все это вполне может быть отнесено на счет темных сил. По-прежнему остается невыясненным главный вопрос. Кто в действительности стоял за Монтаукским проектом? На эту тему можно придумать много сценариев. Религиозные люди увидят здесь Бога и сатану. Приверженцы НЛО вообразят грандиозные планы иных цивилизаций, стремящихся захватить нашу Солнечную систему. Левые объяснят все деятельностью ЦРУ и тайных правителей. Я верю, что изложенные материалы помогут пролить свет на события в Монтауке, и надеюсь, что после моего выступления последуют выступления специалистов, прежде хранивших молчание. Таким образом у нас станет больше ответов и меньше тайн. Приложение А. РАДИОЗОНДЫ В радиозонде в качестве датчиков используются два переменных сопротивления. Один регистрирует температуру, другой - влажность. Температурный датчик представляет собой терморезистор, электрическое сопротивление которого зависит от температуры. Датчик влажности является электролитическим резистором, электрическое сопротивление которого прямо пропорционально относительной влажности. В большинстве радиозондов в качестве датчика давления используется чувствительный барометр стрелочного типа. Суть действия заключается в том, что передатчик регистрирует изменение сопротивления, определяемого механической системой барометра. Перед запуском устанавливается исходное состояние датчиков. Именно в таком виде правительство представило общественности эту программу. Хотя описание выглядело вполне правдоподобно, радиозонды служили и другим целям, которые сохраняли в тайне. При ближайшем рассмотрении температурный датчик оказался углеродной планкой с добавками ценных металлов и являлся антенной, взаимодействующей со средой "мертвого оргона" (или DOR) и трансформирующей DOR-энергетику. Он заключен в маленькую капсулу, прикрепленную деревянной скобой к корпусу радиозонда, окрашен в белый цвет, чтобы избежать нагрева от прямых солнечных лучей, и расположен снаружи устройства. Такое размещение не вызывает недоумения с точки зрения элементарной радиотехники и заставляет задуматься, если учитывать реактивные параметры схемы. Обычный датчик влажности - это электролитический резистор, позволяющий просто и точно определить относительную влажность. Однако в радиозонде использовали датчик, состоявший из переплетенных нитей с неизвестным химическим покрытием, который представлял собой фазированную решетку антенны оргона. Одновременно он являлся электронным детектором для определения уровня эзотерической энергии. Датчик влажности находился в маленькой капсуле, которая защищала его от прямого попадания дождевых капель, но обеспечивала свободный доступ воздуха, и был закреплен в верхней части радиозонда (на самом деле капсула была герметически запаяна!). Так выглядит опубликованная информация, дополненная новыми сведениями. Со временем датчики давления снабдили часовым сигнальным механизмом, который использовали (по утверждению правительства) для определения направления и высоты. При этом имели в виду, что по показаниям барометра можно определить высоту. Но это предполагает устойчивый градиент давления (то есть известный перепад давления для определенной разности высот), что нашей атмосфере не свойственно. Таким образом, следует отметить недостаточно тщательную подготовку информации для общественности. Не думаю, что назначение датчиков давления было именно таким. На самом деле преследовались совершенно иные цели. Как оказалось, датчик давления играл роль связующего звена при настройке фазы между DOR-антенной и полем Земли. Правда, я не совсем понимаю, как именно работала схема датчика. Наряду с датчиками в состав радиозонда входил передатчик с импульсным модулятором. Несущий генератор вырабатывал несущую частоту, промодулированную мощными импульсами положительной полярности, генератор которых работал от аккумулятора +120 вольт. Использовались частоты 400 мегагерц и 1680 мегагерц. Как выяснилось, в функционировании системы определяющую роль играли реактивные процессы, приводившие к значительным нелинейным эффектам, когда элементы системы проходили через "ноль" переменного напряжения. Источником питания устройства служил аккумулятор, заряда которого хватало приблизительно на три часа работы. Приложение В. ВИЛЬГЕЛЬМ РЕЙЧ Несмотря на высокую оценку правительством открытий и достижений Вильгельма Рейча, оно очень мало сделало для него лично. Долгие годы его преследовали, подозревая в шарлатанстве. Однажды ему вынесли строгий приговор за оскорбление суда, когда он отказался явиться на судебное разбирательство. А сжигание его книг и варварский разгром оборудования - дикость, не имеющая себе равных в современном мире. Его утверждения о принципах движения НЛО тоже не прибавили ему друзей. Он считал, что для полетов НЛО используется космическая энергия (энергия оргона). Рейч разработал идею "космической пушки" на основе оргонной теории и мог положить конец регулярным сообщениям очевидцев о появлениях НЛО. После пребывания в тюрьме правительство поручило ему работу над принципами антигравитации, что было бы по меньшей мере странно, если бы оно считало его шарлатаном. О Вильгельме Рейче с полной уверенностью можно сказать, что его гениальные способности использовали, а затем надежно изолировали ученого, чтобы он не смог распространить где-либо свои открытия. Систематические кампании, осуждающие его работы и идеи, лишь подтверждают справедливость этого предположения. Приложение С. УПРАВЛЕНИЕ РАЗУМОМ И ВОЙНА В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ Когда началась война в Персидском заливе, я был по-прежнему без работы и потому имел возможность смотреть репортажи "вживую". Меня интересовали именно такие передачи, поскольку в них иногда проскальзывает ценная информация, которую удаляют при редактировании записи материала. В одной из передач репортер Си-эн-эн сказал, что недавно вернулся из Кувейта, где сопровождал американский военный патруль. Вдруг на соседней дюне появился иракский отряд численностью более чем в тридцать человек. Пока американцы ломали голову в поисках способов захвата противника, откуда ни возьмись появился вертолет США и направился к иракцам. Едва вертолет оказался над соседней дюной, иракцы подняли руки и сдались. Само по себе это очень подозрительно. Ведь те же иракцы в течение восьми лет с фанатичным упорством вели "священную" войну против Ирана. Еще одну интересную деталь я подметил, когда конфликт уже подходил к концу. Британский репортер Би-Би-Си интервьюировал бригадного генерала Нейла. Журналист спросил генерала, каким образом предполагается выбить иракских солдат из глубоких бункеров, некогда возведенных немцами. Было известно, что эти бункеры представляли собой исключительно мощные укрепления. "Мы воспользуемся психологическим..." - начал Нейл и закашлялся явно неестественным кашлем, свидетельствовавшим о том, что произнесено лишнее. Наконец он придумал выход из положения и, извинившись, добавил, что намечено использовать вертолеты для распространения обращений к общественности с приемлемыми условиями капитуляции. Для меня был очевиден смысл этой оговорки. Очевидно, ошибка генерала состояла в том, что он автоматически собирался произнести "психологическим излучением с вертолетов", но вовремя опомнился и закончил высказывание фразой о вертолетах для распространения обращений к общественности. Мне удалось выявить попытки американцев заполучить из Восточной Германии чертежи этих укреплений. Они хотели найти уязвимые места, чтобы пробить бреши, но выяснили, что стены везде слишком толстые. Бункеры оказались очень глубокими, и авиационная бомбардировка оказалась безрезультатной. У иракцев было электричество и запасы продовольствия и воды, которых хватило бы по крайней мере на шесть месяцев. Стены могли выдержать даже взрыв атомной бомбы. Кроме того, в бункерах имелась техника для создания новых подземных тоннелей. Британский репортер знал, что выбить иракцев оттуда будет очень трудно, и потому задал этот вопрос. Абсурдно предполагать, что мусульмане-фанатики могли поддаться на уговоры, напечатанные в листовках. Приложение D. НИКОЛА ТЕСЛА Никола Тесла родился в 1856 году в той стране, которая сейчас называется Югославией. "Отец радио", он был ясновидцем и обладал различными паранормальными способностями. Более всего он прославился в молодые годы, когда создал генератор переменного тока и тем предоставил человечеству возможность широкого использования электричества. Тесла получил классическое образование, говорил на нескольких языках. В Европе он сделал свои первые шаги как изобретатель и инженер-электронщик. В Париже на его способности обратил внимание Томас Эдисон, и Тесла был приглашен на встречу с известным изобретателем. Хотя Эдисон взял его в свою команду, отношения у них не сложились. Система Эдисона использовала постоянный ток, для чего приходилось через каждые несколько миль строить мощные станции. Тесла попытался убедить его в том, что переменный ток более эффективен и менее дорог. Но Эдисон упорствовал и чувствовал в Тесле талантливого конкурента. Гениальность этого молодого человека действительно превосходила достоинства самого Эдисона! Эдисон не поддержал революционные планы Теслы относительно использования переменного тока. В конце концов они полностью поссорились, когда Тесла заявил Эдисону, что сможет на практике подтвердить простоту создания новых машин и выгоду их использования. Эдисон пообещал ему 50 тысяч долларов за проведение таких работ на одном предприятии. Тесла подготовил двадцать четыре типа устройств и полностью преобразил завод. На Эдисона это произвело огромное впечатление, но денег он не заплатил, объявив свое обещание проявлением "американского чувства юмора". Джордж Вестингхаус сам был изобретателем и считал Теслу гением. Он осуществил план Теслы по производству дешевой электроэнергии переменного тока, построив электростанцию на Ниагарском водопаде, и после этого мир стал иным. Тем временем Эдисон попытался доказать опасность переменного тока для жизни человека, для чего демонстративно убил переменным электрическим током собаку. Умер он в забвении. Карьера Тесла пошла вверх, его эксперименты приобрели широкую известность. В Мэдисон-Сквер-Гарден он продемонстрировал дистанционное управление маленькими лодочками, но многие люди сочли это колдовством. Тесла также провел замечательный опыт в Колорадо Спрингс. Он подсоединял вторые выводы от лампочек к сырой земле, и лампочки загорались. Таким образом, он показал, что земля проводит электрический ток. Это доказывало, что, научившись, население Земли может пользоваться безграничными запасами энергии. Тесла построил на Лонг-Айленде высокую радиомачту и хотел создать систему, позволяющую получить свободную энергию. Но в разгар работ банкир Морган выбил почву у него из-под ног. Его не интересовала бесплатная энергия. Положение Теслы ухудшилось, его репутации был нанесен серьезный урон. Отчасти это было вызвано его периодическими заявлениями о связях с инопланетянами. Можно предположить, что его приемники позволяли получать сигналы с Марса. Никто не отрицает гениальности Теслы в области электроники, но его понимание сверхъестественных явлений рождало подозрительное к нему отношение. Ныне многие инженеры считают его человеком "со странностями", от рождения наделенным талантом электронщика. Очень удобное и вполне подходящее объяснение. В любом случае не подлежит сомнению, что он намного опередил свое время. Приложение Е. ИСТОРИЯ ФИЛАДЕЛЬФИЙСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С МОНТАУКСКИМ ПРОЕКТОМ В 1912 году математик Давид Гилберт открыл новые методы в математике, один из которых привел к созданию известной теории "Гилбертова пространства". В рамках этой теории он получил уравнения, описывающие многомерность простраства и многовариантность реальности. В 1926 году он познакомился с Джоном фон Нейманом и изложил ему свои взгляды. Тот во многом с ним согласился и в дальнейшем опирался на эту теорию. По мнению Эйнштейна, фон Нейман был самым блестящим математиком. Он обладал сверхъестественной способностью находить практическое применение абстрактным теоретическим математическим концепциям, благодаря которой участвовал в создании почти всех передовых технологий и технических систем. Левинсон пошел дальше и открыл так называемые "уравнения времени Левинсона". Он опубликовал три книги, которые сейчас мало кому известны; их почти невозможно найти. Одному из моих сподвижников удалось выяснить, что фон Нейман и Левинсон работали в Принстонском институте продвинутого обучения. Их идеи послужили основой проекта невидимости, в рамках которого следовало проверить теоретические принципы на практике применительно к крупному объекту. К серьезному изучению проблемы обеспечения невидимости приступили в начале 30-х годов в Чикагском университете. Доктор Джон Хатчинсон (он занимал тогда пост декана) лично вел в стенах университета эту работу вместе с австрийским физиком Куртенхауэром. Позднее к ним присоединили Никола Теслу, и они втроем изучали природу релятивизма и невидимости. В 1933 году при Принстонском университете был сформирован институт продвинутого обучения, где объединились Альберт Эйнштейн и Джон фон Нейман. Впоследствии Принстонский институт тоже вплотную занялся проектом невидимости. В 1936 году усилия групп были объединены, и Никола Теслу назначили директором проекта. Частичный эффект удалось получить уже в конце того же года. Исследование продолжалось до 1940 года, когда на базе ВМС в Бруклине состоялся полномасштабный эксперимент. От реального применения его отличало только отсутствие людей на борту корабля. Для проведения испытаний энергетическую систему судна усилили подключением (с помощью кабелей) генераторов других кораблей. В это время к работе над проектом привлекли Таунсенда Брауна - еще одного талантливого ученого, который был известен умением находить методы практического применения достижений теоретической физики. Он специализировался на гравитационных и магнитных минах, разработал метод защиты от них, названный методом "размагничивания". Этот способ позволял удерживать мины на безопасном удалении. В 30-х годах происходила крупная утечка мозгов из Европы. Из Германии тайно перевезли многих ученых, в том числе и ученых еврейской национальности. Эти действия по большей части осуществлялись с использованием природного дара А. Дункана Камерона-старшего. Несмотря на его исключительную роль в этой программе, суть его отношений с разведывательными организациями остается для нас тайной. В 1941 году Тесла добился полного доверия властей. В его распоряжение предоставили корабль, который он оборудовал своими знаменитыми катушками. Однако его обуревали сомнения, ибо с развитием проекта он все яснее осознавал серьезность проблем, касающихся персонала судна. Возможно, Тесла знал это благодаря способности во всей полноте предвидеть действие своих изобретений каким-то внутренним зрением. В любом случае Тесла знал, что душевное и физическое состояние членов команды подвергнется серьезному испытанию. Ему требовалось время для внесения необходимых изменений. Фон Нейман не согласился с таким расточительством времени, и они больше никогда не ладили. Фон Нейман был блестящим ученым, но не обладал способностью ощущать воздействие метафизических сил. Метафизику хорошо чувствовал Тесла, оставивший в наследство человечеству изобретения, основанные на его уникальном даре предвидения. Настороженное отношение к его взглядам начало складываться со времен демонстрационного эксперимента в Колорадо-Спрингс, то есть приблизительно с 1900 года, когда Тесла заявил, что инопланетная цивилизация поддерживает с ним связь и что он чувствует их сигналы всякий раз, когда на небе появляется Марс. То же самое произошло в 1926 году, когда он установил радиомачты в Валдорф-Астории и в своей лаборатории в Нью-Йорке. По его словам, полученная информация гласила, что он потеряет людей, если не внесет изменений в условия эксперимента. Ему необходимо было время для изготовления нового оборудования. Требование Теслы об увеличении времени на подготовку к испытаниям во внимание не приняли. Правительство вело войну и не располагало резервом времени. Тесла принялся за дело, но в марте 1942 года устроил акт саботажа. Согласно официальным данным, он умер в 1943 году, но существует аргументированное предположение, что его переправили в Англию, а для организации похорон использовали тело двойника. Тело кремировали на следующий день после смерти, что противоречило традициям ортодоксальной веры, которой придерживались в его семье. Поэтому остается спорным, умер он или нет. Секретная документация из его сейфа была изъята и более никогда не упоминалась. Фон Неймана назначили директором проекта. Он заново пересмотрел схему эксперимента и решил, что потребуются два огромных генератора. В июле 1942 года состоялась закладка корабля "Элдридж". Предварительные тесты проводились в сухом доке. В конце 1942 года фон Нейман пришел к выводу, что эксперимент может оказаться смертельно опасным для экипажа (это же предсказывал и Тесла). Он решил, что третий трансформатор позволит преодолеть трудности. У него еще было время изготовить третий генератор, но на отладку синхронизации с остальными двумя времени не оставалось. Последний генератор ни разу не запустили, поскольку передаточный механизм, как оказалось, не соответствовал нужным параметрам. Фон Нейман не был удовлетворен подготовкой эксперимента, но руководство не собиралось больше ждать. 20 июля все подготовили и провели контрольный тест. Дункан Камерон-младший вместе с братом Эдуардом находились в пультовой. Корабль сняли с якоря, по радио поступил приказ включить оборудование. Невидимость удерживалась в течение пятнадцати минут. Проблемы с персоналом не заставили себя ждать. Члены судовой команды испытывали тошноту и слабость. Кроме того, появились явные признаки душевных расстройств и психической неуравновешенности. Оборудование требовало усовершенствования, но демонстрационные испытания были назначены на 12 августа 1943 года. Приказ исходил от начальника штаба ВМС, который заявил, что его заботит только исход войны. Стремясь уменьшить опасность для задействованных в эксперименте людей, фон Нейман постарался модифицировать оборудование так, чтобы снизить мощность электромагнитного поля и обеспечить лишь невидимость для радаров, а не полную визуальную невидимость. За шесть дней до заключительных испытаний над "Элдриджем" появились три НЛО. 12 августа 1943 года включением рубильника запустили цикл завершающего эксперимента. Два НЛО покинули Филадельфийскую базу. Третьего засосало в гиперпространство; и он окончил свои странствия во чреве подземных устройств Монтаука. По словам Дункана, он и его брат заранее знали, что эксперимент 12 августа 1943 года плохо кончится. Однако в течение первых трех-шести минут все шло хорошо, контуры корабля не исчезли из вида. Казалось, отрицательных эффектов уже не будет. Но вдруг вспыхнуло голубое свечение, и тут-то все произошло. Главная радиомачта и передатчик вышли из строя. Люди падали без чувств, теряли координацию движений и ориентацию в пространстве, сходили с ума. Травмы Дункана и Эдуарда носили иной характер. Они оказались под защитой стальных переборок, поскольку находились в помещении генераторов. Сталь защищала от воздействия радиочастотного излучения. Поняв, что ситуация выходит из-под контроля, они попытались отключить генераторы и передатчик, но безуспешно. В "то же" время произошел другой эксперимент - в Монтауке, сорок лет спустя. В ходе исследований выяснилось, что Земля тоже имеет биоритмы, пик которых приходится на 12 августа раз в двадцать лет. Максимум биоритма соответствовал 1983 году и обеспечил связующее звено посредством поля Земли, которое позволило втянуть "Элдридж" в гиперпространство. Братья Камерон не могли отключить оборудование "Элдриджа", поскольку через проход во времени оно оказалось связанным с генератором Монтаука. Подумав, что оставаться на судне опасно, они решили броситься за борт, надеясь таким образом выйти за барьер созданного вокруг корабля электромагнитного поля. Они прыгнули, но попали в тоннель времени и очутились на твердой земле Монтаука в ночь на 12 августа 1983 года. Их быстро нашли и препроводили в подземелье базы. Фон Нейман (он сильно постарел) встретил Дункана и Эдуарда и сразу заявил, что знал об их прибытии и с 1943 года ждал этого дня. Он объяснил путешественникам во времени, что техники Монтаука не в состоянии остановить работу системы. Дункан и Эдуард отказались возвращаться в 1943 год, чтобы отключить генераторы. По словам фон Неймана, сохранились даже записи о том, что именно они отключили генераторы. Но на тот момент они этого не сделали! Он же убеждал их вернуться и разгромить всю аппаратуру, которая была им доступна. И убедил! Перед возвращением в 1943 год Дункан и Эдвард выполнили кое какие поручения монтаукской группы. Они совершили несколько рейдов в 1943 год. Первый из таких рейдов Дункан совершил, умудрившись проникнуть в тоннель времени. Он каким-то образом вошел в боковой тоннель и сумел там удержаться. Хотя ученые Монтаука считали боковые тоннели теоретически несуществующими, Дункан не стеснялся входить в них, если они появлялись. Вскоре в этих рейдах к брату присоединился Эдуард. Затем появилась группа инопланетян. Оказалось, боковой тоннель являлся искусственной реальностью, созданной инопланетянами. Они хотели заполучить детали для своего оборудования в обмен на пленников тоннеля. Речь шла о чрезвычайно чувствительном приборе - собранном на кристалле приводе, который находился на борту НЛО, застрявшего вместе с "Элдриджем" в подземелье Монтаука. Инопланетян не волновало, что в наших руках останется сам корабль: они хотели сохранить в тайне от людей именно этот прибор. Дункан и Эдуард возвратились из тоннеля в Монтаук и вернули привод. Они действительно смогли добраться до "Элдриджа" 1943 года и выполнить распоряжения фон Неймана. Братья разгромили генераторы, передатчик и перерубили все кабели, какие попались на глаза. Корабль наконец вернулся в исходную точку, то есть на Филадельфийскую базу ВМС. Перед закрытием прохода Дункан вернулся в 1983 год, а Эдуард остался в 1943-м. Дункан не знал причин такого поступка брата. Оставалось предположить, что он был запрограммирован или получил соответствующие распоряжения. Это приключение обернулось для Дункана настоящим бедствием. Его стандарт времени полностью разрушился, и он потерял связь со своей линией в потоке времени. Когда человек утрачивает стандарт времени, возможны три варианта последствий: старение замедляется, темпы старения не изменяются, старение ускоряется. В данном случае старение ускорилось. Дункан очень быстро состарился, увядая на глазах. Мы не знаем, как именно происходят эти процессы, но уверены, что фон Нейман каким-то образом транспортировал Дункана в другое время. Ученые были не в состоянии спасти его и не могли допустить смерти Дункана из 1943 года. Он был незаменим для проекта и слишком сильно связан с внешними сферами времени. Его смерть могла повлечь за собой катастрофические парадоксы. К несчастью, тело Дункана умирало, и предотвратить быстрое старение не представлялось возможным. Однако существовала альтернатива. Исследования уже показали, что каждый человек имеет свою собственную электромагнитную сущность, которую принято называть "электромагнитная сигнатура" или просто "сигнатура". Эту "сигнатуру" можно сохранить после смерти тела и (по крайней мере, теоретически) переместить в другое тело. В результате многочисленных экспериментов ученые достаточно подробно узнали индивидуальные электромагнитные свойства Дункана. Согласно достоверным сведениям, его "сигнатура" (или душа, если угодно) была перенесена в другое тело. Для этого обратились за помощью к одному из самых верных и полезных агентов - А. Дункану Камерону старшему, отцу Дункана и Эдуарда. Дункан-старший был таинственной личностью. За свою жизнь он женился пять раз, имел огромное количество влиятельных связей и, похоже, нигде не работал. Он проводил время, плавая на яхтах и путешествуя по Европе. Некоторые полагают, что именно на яхте он перевозил ученых из нацистской Германии в Соединенные Штаты. Имеется единственное вполне достоверное свидетельство причастности Дункана-старшего к деятельности разведывательных служб. Он запечатлен на фотографии членов особого разведывательного центра Академии береговой охраны. Однако официально в береговой охране он не числился. С помощью монтаукской машины времени ученые вошли в контакт с Дунканом старшим в 1947 году. Они объяснили ему ситуацию и попросили произвести на свет еще одного сына. Хотя теперь Дункан старший был женат не на матери Дункана младшего, он согласился, и вскоре родился ребенок. Но то была девочка, а требовался мальчик. Наконец в 1951 году у него родился сын. Мальчика назвали Дунканом, и именно в этом обличье я знаю Дункана сейчас. Превосходная техника Монтаука не позволяла перенестись непосредственно в 1951 год. Можно было воспользоваться иными факторами, но ученые сочли наиболее надежным использование двадцатилетних биоритмов Земли. Когда тело Дункана умерло, его "сигнатуру" переместили в 1963 год и "вживили" в новое тело, произведенное Дунканом-старшим и его женой. У Дункана-младшего не сохранилось воспоминаний о детстве до 1963 года. Очевидно, из тела вытеснили энергетическую "сигнатуру", занимавшую его с 1951 по 1963 год. Мне приходилось часто слышать о секретной программе, осуществленной в 1963 году в лаборатории 1ТТ в Брентвуде (ЛонгАйленд). Вероятно, перемещение Дункана в новое тело являлось главной целью или одной из основных задач этого проекта. Так или иначе, проект приходился на год максимума земного биоритма и, скорее всего, был связан с использованием этого явления. Итак, появившиеся из 1943 года братья Камерон отправились в 1943 год (Эдуард) и 1963 год (Дункан). После августовского эксперимента 1943 года руководство ВМС не знало, как поступить. Четыре дня прошли в непрерывных обсуждениях, но окончательное решение так и не было принято. В итоге согласились временно прекратить полномасштабные исследования. В конце октября 1943 года "Элдридж" установили в сухом доке для заключительного эксперимента. Людей с корабля убрали, воспользовались дистанционным управлением установленной на судне аппаратурой. "Элдридж" оставался невидимым пятнадцать-двадцать минут. Когда поднялись на борт, некоторое оборудование отсутствовало. Два передатчика и генератор исчезли. В пультовой сохранились следы огня, но генератор нулевого стандарта времени не пострадал. Его отправили в секретное хранилище. ВМС умыли руки и только теперь оформили официальные документы о спуске "Элдриджа" на воду. После войны судно продали Греции, где его впоследствии и обнаружили. Однако записи о судьбе корабля до 1944 года отсутствовали. По сведениям Эла Билека, Эдуард Камерон продолжил службу в военном флоте. Он участвовал в программах высокого уровня секретности, занимался проблемами изучения сознания и чувств. По каким-то причинам ему "промыли мозги": заставили забыть о Филадельфийском эксперименте и обо всем, что касалось секретных технологий. Эл утверждал, что техника преодоления возраста была задействована для переселения Эдуарда в тело одного из членов семьи Билеков. В этой семье был лишь один ребенок, который умер, когда ему не исполнилось и года. Его заменили Эдуардом, а родителям соответствующим образом скорректировали память. С тех пор Эдуард стал Элом Билеком. Техника преодоления возраста берет начало от работ Теслы. При подготовке к Филадельфийскому эксперименту он создал прибор, чтобы помочь матросам в случае потери ориентации во времени. Цель прибора - восстановить нормальную привязку личности к времени, если произойдет дезориентация. Кому-то пришло в голову использовать этот прибор для решения проблем преодоления возраста. Как объяснял Тесла, если у личности может произойти смещение привязки во времени, то можно практически изменить возраст. Если чью-то привязку во времени сместить на двадцать лет назад, соответственно изменится возрастной запас тела. Эдуард Камерон стал теперь Элом Билеком. Эл подсознательно совершенствовал свои способности и образование, стал инженером. Лишь с середины 1980 года у него начала восстанавливаться осознанная память его прошлой личности. Ныне Эл упорно продолжает изучение истории Филадельфийского эксперимента и планирует написать об этом еще одну книгу. Он собирается доказать даже самым убежденным скептикам, что Филадельфийский эксперимент на самом деле имел место. Приложение F. МНОЖЕСТВО УРОВНЕЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ (ПО ПРЕСТОНУ НИКОЛСУ) Понимание множества реальностей является ключом к пониманию времени. Классическая физика не отрицает возможности существования параллельных миров, но исходит при этом главным образом из теории вещества и антивещества. Об интересе к этой теме свидетельствуют обширные научные исследования и создание около шестидесяти теорий (десять из них разработаны в США) относительно множественности уровней реальности. Я выдвинул собственную теорию, основанную на моих экспериментах. Как всякая действительно научная теория, она вполне оправдала себя в ходе лабораторных исследований. Что именно представляет собой параллельная реальность? Это должен быть мир, в котором есть почти все, что есть в нашей Вселенной. Если мы перейдем в него, то увидим тела, которыми являемся мы сами в ином мире. Параллельная Вселенная не должна в точности походить на нашу; ее отличают свои особенности. В моем понимании, мы существуем в нескольких параллельных реальностях. Мы в первую очередь осознаем "нашу реальность", потому что привязаны к ней. Параллельные вселенные могут проникать в наше сознание через сны, медитацию или искусственно созданное состояние психики. Важно принять во внимание, что разные реальности могут выглядеть как схематичные формы. Эйнштейн выдвинул теоретическое положение: если провести прямую линию из какой-то точки пространства, то она приведет к той же точке, откуда началась. То есть получится замкнутая петля. Мы не собираемся углубляться в соответствующие математические уравнения, но рядовому читателю такой образ поможет уловить смысл того, что Эйнштейн называл тороидом времени. Тороид - это геометрическое тело (например, форму тороида имеет обыкновенный сдобный бублик). Эйнштейн уподоблял всю Вселенную бублику времени. Он предположил, что если от точки на поверхности бублика начать движение по прямой, то закончишь в противоположной точке (в той же точке, но с противоположной стороны). Точка начала и точка конца, по сути, являются одной и той же точкой, с той лишь разницей, что одну можно считать "положительной", а другую - "отрицательной". Поскольку обе они находятся в бесконечном потоке времени, одну можно назвать "положительная бесконечность", а другую - "отрицательная бесконечность". Чтобы пояснить свою теорию, я немного изменю идею Эйнштейна, заменив его тороид времени трехмерной сферой. Представьте себе маленькую сферу внутри сферы побольше. Для определенности назовем внутреннюю сферу сферой А - пусть она напоминает теннисный мяч. Внешнюю сферу назовем сферой В - она размером с баскетбольный мяч и полая. Многообразие реальностей формируется на сфере А. Если выйти из точки на ее поверхности и двигаться по ней прямо, попадешь в исходную точку. Вся поверхность сферы А находится в постоянном движении - это и есть движение времени. Область между сферой А и сферой В неподвижна и заполнена статичными частицами времени (это не частицы в обыкновенном понимании, но описать их свойства на примере трехмерной модели не представляется возможным). Они такие же, как частицы динамичного времени, составляющие сферы А и В, но неподвижны. Нам не дано ощущать неподвижность времени, поскольку мы существуем в мире динамичного времени. Реальность создается во времени, когда Бог или ктото еще воздействует на поверхность сферы А, тем самым сообщая движение динамичной частице, которая движется по поверхности, образуя петлю. Нашу реальность можно представить в виде гигантской петли. Она берет начало от момента "большого взрыва" или "сотворения мира" и стремится к той же точке, но, по сути, тянется бесконечно. Когда кто-то или что-то воздействует на петлю нашей реальности, это нечто сообщает новый импульс времени, изменяет реальность; то есть получается ответвление времени, формируется альтернативная реальность. При этом главная петля не исчезает и не разрушается. Ответвление может быть каким-либо образом изменено. Оно могло открыться в 1963 году и привести в 1983 год. Период между этими датами стал бы альтернативной реальностью. Ответвление не заменило бы главную петлю целиком, а лишь дополнило бы ее. Таким образом, главная петля обрастает ответвлениями, формируя множество реальностей. Каждое ответвление может само обрасти дополнительными ответвлениями и рассматриваться как множество реальностей. Поскольку альтернативные реальности исходят от главной петли, дополнительные множества также движутся по поверхности сферы А. Кроме того, вместе с частицей времени, формирующей главную петлю, начали движение и другие частицы поверхности, которые создают свои главные петли. Таким образом, возможно бесконечное число главных петель и ответвлений времени и соответственно бесконечное число альтернативных реальностей. В данном приложении мы не будем подробно останавливаться на роли сферы В, чтобы не углубляться в дебри теории и метафизики. Отмечу лишь, что ее можно сравнить с внешней оболочкой, позволяющей поддерживать давление во внутренней области. Разобравшись с процессом формирования петель и ответвлений времени, перейдем к следующему ключевому вопросу. Происходит ли создание разума и сознания в иных петлях? Да, происходит. Фактически именно это и произошло со мной, когда я собирал антенну типа "Delta 1". Эта антенна улавливает внеразмерное воздействие самого времени, благодаря чему у меня восстановилось сознание из альтернативной линии времени независимо от моей воли. Это свидетельствует о возможности перемещений из одной петли в другую. Фактически именно это оказалось основной целью Филадельфийского эксперимента и Монтаукского проекта. Как выяснилось, возможно не только создание альтернативных ответвлений, но и использование их для широкого нашествия НЛО на нашу планету. Действительно, прежде НЛО появлялись лишь изредка, а с 40-х годов частота их визитов резко возросла. Практика показывает, что инопланетяне ушли далеко вперед в понимании механизмов времени. Следует отметить также тесную взаимосвязь принципов электромагнетизма в разных мирах, поскольку именно общие свойства делают возможными перемещения между ними. То же касается и перемещения между альтернативными реальностями. Исследования и эксперименты, проведенные в рамках Монтаукского проекта, доказали практическую применимость принципов электромагнетизма для манипуляций с временем.