“Врачи не давали никаких прогнозов”: певица Слава рассказала о болезни и беременности

16.05.2020, 17:20, Разное

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) родилась в семье экономиста и водителя. В школе учеба давалась ей нелегко, мать нередко ругала девочку, считая ее ленивой и невнимательной. Никто и подумать не мог, что проблемы у Насти были из-за болезни. Она страдала дислексией.

“В те годы с этим никто не сталкивался. Мне было сложно читать. Я переставляла слоги, слова и не могла сосредоточиться. Есть определенные буквы – м, л, р, к, – которые ты даже не можешь произнести при чтении”, – рассказывала позже Слава.

Настя подвергалась насмешкам одноклассников, что негативно сказывалось на самооценке. Лишь когда она пошла учиться в институт, на психологический факультет, поняла, что у нее дислексия.

Преподаватели объяснили, как с этим бороться: помогало чтение вслух классики и запоминание речевых оборотов. Метод дал плоды, однако даже спустя годы Сланевская отказывалась от участия в мероприятиях, где необходимо было заучивать длинные речи. Окончательно избавиться от недуга ей не удалось.

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Публикация от SLAVA (@nastya_slava) 31 Мар 2020 в 2:51 PDT

В 18 лет у Анастасии родилась дочь Александра. С отцом ребенка не удалось создать семью, но до сих пор они в хороших отношениях. Сейчас Слава счастлива с бизнесменом Анатолием Данилицким. Он значительно старше, однако пару это не смущает.

“Я всегда говорила: мне не нужен никакой принц на белом коне. Мне нужен король с царством. Взрослый мужчина, человек, который будет меня как-то развивать”, – заявила Слава.

Анатолий быстро нашел общий язык с дочерью избранницы, при этом Слава хотела ему родить ребенка. Долгое время у нее ничего не получалось.

“Врачи не давали никаких прогнозов. Я безумно мечтала о ребенке и, когда узнала, что беременна, чуть не выскочила на улицу без трусов прямо в торговом центре в Дубае, где в тот момент находилась”, – сообщила певица. Дочь Антонина появилась в 2011 году.

Юбилей Слава отмечает в подмосковной клинике. Певица отправилась туда, чтобы похудеть. В самоизоляции она поправилась на десять килограммов. По признанию Славы, даже перед вторыми родами она весила меньше.

За неделю, как отметила артистка, она скинула шесть килограммов. Певица планирует провести в клинике еще неделю и сбросить столько же.