 

Фанаты не узнали окруженную серьезными мужчинами Успенскую

16.05.2020, 17:20, Разное

Воспоминаниями о годах, проведенных в США, 66-летняя Любовь Успенская поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Она опубликовала архивное фото, сделанное в 1979-м в ресторане “Садко” на Брайтон-Бич.

По словам исполнительницы, время – загадочная штука, никогда
не знаешь, куда завтра повернет судьба. На фотографии Любовь Успенская вместе с коллегами-артистами и музыкантами позирует с длинными волосами.

В молодой красавице многие поклонники не сразу узнали королеву российского шансона. “Богатой будете! Фото замечательное!” – отметила одна из подписчиц. Однако нашлись и те, кто считает, что годы почти не изменили Любовь Успенскую.

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 14 Май 2020 в 3:24 PDT

Музыкальный дебют певицы состоялся в ее родном городе Киеве. В 17 лет она переехала в Ереван, а в 1978 году вместе с супругом Юрием Успенским эмигрировала из СССР в Италию. Вскоре Любови посоветовали ехать в США, где начинающей
артистке проще реализовать себя. Через год она оказалась в Америке.

Напомним, что последние несколько месяцев выдались для знаменитости трудными из-за конфликта с 30-летней дочерью Татьяной
Плаксиной. Отношения между Любовью Успенской и наследницей испортились после скандального выпуска шоу “Звезды
сошлись” на НТВ с участием
девушки.



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