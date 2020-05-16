Украинская писательница назвала российские соцсети помойкой

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16.05.2020, 17:16, Новости дня

Украинская писательница Лариса Ницой назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины.

«Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев», – сообщила Ницой в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».

Она также поддержала решение украинского руководства продлить санкции против российских соцсетей, это, по мнению писательницы, поможет избежать влияния России.

В пятницу Украинский президент Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых Киев ввел санкции, и продлил санкции против российских соцсетей и сайтов.

МИД РФ назвал актом прямой цензуры блокировку российских интернет-ресурсов на Украине. Москва заявила, что потребует от представителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на действия Киева.



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