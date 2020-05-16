Трамп объяснил, как США планируют финансировать ВОЗ
16.05.2020, 17:08, Новости дня
США могут возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения, сократив взносы до 10%, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.
Трамп в соцсетях ответил на сообщение журналиста Лу Доббса о возможности частичного восстановления финансирования ВОЗ.
«Лу, это лишь одна из многочисленных рассматриваемых идей, в соответствии с которой мы будем платить 10% от того, что платили в течение многих лет, что соответствует значительно более низким выплатам Китая. Еще не приняли окончательного решения. Все средства заморожены. Спасибо» – написал Трамп, передает РИА «Новости».
Напомним, Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как американский лидер Дональд Трамп обвинил организацию в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.
В субботу СМИ сообщили, что США якобы возобновят выделение средств ВОЗ в том же объеме, в каком это делает Китай.
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