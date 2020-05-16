Трамп объяснил, как США планируют финансировать ВОЗ

16.05.2020, 17:08, Новости дня

США могут возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения, сократив взносы до 10%, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп в соцсетях ответил на сообщение журналиста Лу Доббса о возможности частичного восстановления финансирования ВОЗ.

«Лу, это лишь одна из многочисленных рассматриваемых идей, в соответствии с которой мы будем платить 10% от того, что платили в течение многих лет, что соответствует значительно более низким выплатам Китая. Еще не приняли окончательного решения. Все средства заморожены. Спасибо» – написал Трамп, передает РИА «Новости».

Напомним, Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как американский лидер Дональд Трамп обвинил организацию в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

В субботу СМИ сообщили, что США якобы возобновят выделение средств ВОЗ в том же объеме, в каком это делает Китай.