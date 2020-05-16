 

Тарасова ответила на заявление Родниной оскорблением

16.05.2020, 17:08, Новости дня

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова продолжила заочный диалог с фигуристкой и депутатом Госдумы Ириной Родниной, оскорбив ее.

Тарасова ранее заявила, что Роднина якобы отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени. В ответ Роднина заявила, что «у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело».

Депутат Госдумы посоветовала тренеру «немножечко удариться в историю», передавал Sport24.

«Если имеется (в виду) тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (12 ноября 2001 года – прим. ВЗГЛЯД). Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа – комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать», – добавила она.

«Главное, что слетело-то у нее. Она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м, Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата Соединенных Штатов, а я – с Алешей Ягудиным. Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко», – сообщила Тарасова в интервью «Спорт-Экспресс».

До этого Тарасова в СМИ сообщала о конфликте с Ириной Родниной. Отмечается, что в последние годы отношения между тренером и ее бывшей подопечной непростые. Например, в 2019 году Роднина в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что у Тарасовой вздорный характер.



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