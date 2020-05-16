Дождались: Брюс Уиллис готов снова спасти Землю и уже достал свой геройский костюм

16.05.2020, 17:00, Разное

Пользователи соцсетей уже давно просят Уиллиса разобраться с коронавирусом. Он столько раз спасал города, страны и даже целые планеты от опасностей, что самое время применить полученные на площадке знания в реальности. Учитывая современные обстоятельства, герой этой планете сейчас нужен как никогда. И кажется, Брюс сам это понимает.

В далеком 1998 году, когда о COVID-19 еще даже не думали, в прокат вышел фильм Майкла Бэя “Армагеддон”. Пересказывать сюжет не будем, но если коротко, то Земля все еще вращается благодаря Брюсу. В фильме герой актера носит фирменный костюм оранжевого цвета, на днях этот же комбинезон был замечен в Instagram дочери Уиллса – Румер.

Брюс Уиллис, 2020 год

Он сказал, что это “его аутфит для спасения Земли”. (Тот самый комбинезон из “Армагеддона”),

– подписала снимок Румер.

Сказать, что подписчики девушки пришли в восторг этого снимка, не сказать ничего.

Брюс Уиллис в фильме “Армагеддон”, 1998 годНапомним, Брюс Уиллис проводит карантин в Айдахо с экс-супругой Деми Мур и их общими детьми: 31-летней Румер, 28-летней Скаут и 25-летней Таллулой. Недавно к ним присоединилась и нстоящая жена Брюса – Эмма Хеминг и их с Уиллисом дети: 8-летняя Мейбел и 5-летняя Эвелин.

Эмма с девочками смогла воссоединиться с семьей только спустя месяц из-за экстренного случая. Что случилось, рассказывает Скаут Уиллис:

Моя мачеха вместе с моими маленькими сестрами тоже должна была к нам присоединиться. Но младшая сестра, с которой никогда не говорили о том, что нельзя трогать медицинские иглы, нашла одну такую в парке. Она хотела проткнуть ею ботинок, но в итоге проткнула ногу. Так мачеха с сестрами остались в Лос-Анджелесе, чтобы дождаться результатов анализов и пойти к врачу. Мой отец приехал сюда раньше, а потом началось все это безумие с поездками и мачеха с сестрами остались в Лос-Анджелесе.