Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Павел Табаков и другие гости премьеры фильма “Дау. Катя Таня”

16.05.2020, 17:00, Разное

Весна и лето – мертвый светский сезон. Все разъезжаются в отпуска и на премьерный показ даже самого громкого фильма никого не собрать. Что уж говорить, когда по всему миру объявлен карантин – массовые мероприятия и вовсе сегодня вне закона. Впрочем, найти выход можно даже из этой ситуации.

Вчера состоялась оналайн-премьера фильма «Дау. Катя Таня» режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель. Мероприятие прошло на платформе Zoom и началось, как и полагается, со вступительного слова создателя проекта. После всех ждал собственно премьерный просмотр картины.

Екатерина Варнава Павел Табаков Сабина Ахмедова

“Дау. Катя Таня” – седьмой фильм проекта “Дау”, который уже вошел в новую историю российского кино как один из самых долгоиграющих, а также амбициозных и скандальных. Его съемки начались в апреле 2007 года, и поначалу в планах режиссера и съемочной группы был лишь один полнометражный фильм о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау. Однако постепенно этот замыслен начал разрастаться до чего-то более масштабного, как начали расти и огромные декорации проекта в Харькове. Там был простроен так называемый “Институт физических проблем”, огромный функционирующий экспериментально-исследовательский центр, который стал настоящим порталом в 50-е годы прошлого века. Работающие (то есть участвующие в съемках) люди должны были соблюдать на его территории определенные правила: носить одежду того времени, отдавать сотовые телефоны и постоянно находиться под прицелом кинокамер.

Среди отобранных режиссером Ильей Хржановским на этот проект участников было довольно мало актеров, но довольно много художников, официантов, сотрудников спецслужб, неонацистов и даже людей, имевших серьезные судимости (или несущих сейчас наказания за совершенные преступления).

“Институт” продолжал свою работу с 2009 по 2011 год, причем работа на площадке велась без сценария и, по сообщениям отдельных анонимных источников и СМИ, без соблюдения правил безопасности и не без психологического, а когда и физического давления со стороны режиссера и съемочной группы на непрофессиональных актеров. Всего за время существования проекта “Дау” было отснято 700 часов материала, из которого было сделано свыше десятка фильмов и несколько сериалов.

Илья Хржановский Инга Берман Дарья Коновалова Юлия Хлынина Анастасия Меськова Екатерина Одинцова и Дина Немцова