Украинские ученые спрогнозировали развитие эпидемии коронавируса. Пик заболеваемости придется на конец мая

16.05.2020, 16:54, Новости дня

Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию (Киев) составил прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине с использованием нейросети. В соответствии с полученными данными, с 6-го по 20 мая эпидемия в Украине вышла на плато заболеваемости. Прогноз опубликован на сайте организации.

“Результаты краткосрочного прогнозного моделирования количества больных COVID-19 в Украине 16–20 мая получены с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation на основе механизма “скользящего окна”. Для Украины в этот период характер развития эпидемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем плато 400–550 новых инфицированных в день”, – сказано в прогнозе.

Авторы исследования считают, что такой характер развития эпидемии может продлиться до третьей декады мая, “в течение которой, вероятно, может наступить пик пандемии”.

Прогноз заболеваемости на 16–20 мая. На 16 мая в Украине на 100 пациентов с COVID-19 больше, чем прогнозировалось. Скриншот: wdc.org.ua

“После пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество новых заболевших будет устойчиво ниже количества ежедневно выздоровевших людей)”, – отмечается в прогнозе.

По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них летальных – 497, 4906 пациентов выздоровели.

Во всем мире коронавирусом заразилось 4 542 910 человек, жертвами COVID-19 стали 307 696 человек (+5 тыс. за сутки), выздоровело 1 637 073 человека.