 

“Мне нравится эта идея”. Богдан прокомментировал возможное участие в выборах мэра Киева

16.05.2020, 16:54, Новости дня

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал возможное участие в выборах Киевского городского головы.

15 мая бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко написал в Telegram, что во фракции “Слуга народа” обсуждают возможное выдвижение Богдана кандидатом в мэры Киева.

“Публично Богдан об этом не объявлял, но депутаты, которые общаются с ним, говорят, что Богдану надоело сидеть на политическом карантине. Поскольку Богдан в свое время воевал с мэром Киева Виталием Кличко и даже обвинял его посредников в попытке подкупа, то выдвижение в мэры становится логическим продолжением. Правда, от какой партии может пойти Богдан, пока непонятно”, – написал Лещенко.

В комментарии НВ Богдан заявил: “А мне эта идея нравится”. Действительно ли он будет участвовать в кампании, из его ответа неясно.

Местные выборы в Украине, в том числе выборы мэра Киева, должны пройти в последнее воскресенье октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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