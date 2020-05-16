Российские ученые разработали аппарат для лечения больных COVID-19

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16.05.2020, 16:53, Разное

Недавно отечественные исследователи из Саратова представили новый аппарат, помогающий в излечение больных COVID-19. Принцип инновационной технологии основан на использовании оксида азота, полученного из воздуха.
По словам исследователей, оксид азота является эффективным компонентом в процессе лечения коронавирусных больных. Он имеет свойство расширять спазмированные сосуды легких посредством усиления кровотока. В ходе этого процесса объем кислорода в крови увеличивается, что, в свою очередь, способствует более быстрому восстановления, так как пациенту становится легче дышать. По словам профильного специалиста Натальи Заречновой, оксид азота предпочтителен особенно при острой фазе болезни, помогая улучшать оксигенацию – работу легких. Таким образом, лечение можно даже не доводить до необходимости использования аппарата искусственной вентиляции легких. Однако, как заявляет эксперт, даже при включении нового устройства в процесс терапии уже на стадии использования ИВЛ оно окажет значительную помощь в вопросе отлучения больного от респиратора при выздоровлении.

Примечательно, что применение оксида азота в медицине для лечения больных с кислородной недостаточностью было внедрено уже несколько десятков лет назад. Однако до настоящего времени в процессе использовались баллоны с указанным газом. Ноу-хау же саратовских исследователей позволяет вырабатывать оксид азота из простого воздуха для дыхания и очищать его до медицинской чистоты непосредственно у постели пациента. Сообщается, что клинические испытания агрегата в Санкт-Петербурге прошли успешно и теперь ожидается лишь соответствующее подтверждение возможности его использования от Роспотребнадзора.



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