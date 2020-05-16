Узбекистан возобновляет внутренние рейсы, но пассажиров не допустят без негативного теста на COVID-19

16.05.2020, 16:50, Новости дня

Национальный авиаперевозчик и железные дороги Узбекистана с 18 мая возобновляют авиа- и железнодорожное сообщение. Пассажиров будут пускать в самолеты и поезда только со справкой об отсутствии коронавирусной инфекции, сообщает узбекская служба Радио Свобода.

Тест должен быть сдан в центре санитарно-эпидемиологического надзора в течение 120 часов до вылета рейса.

По данным пресс-службы авиакомпании UzAirways, при регистрации и во время полета пассажиры должны быть в защитных масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию при рассадке в салоне самолета.

Пресс-служба Узбекистанской железной дороги сообщила об аналогичных требованиях на поездах, которые возобновляют пассажирское сообщение внутри страны 18 мая.

В Узбекистане транспортное пассажирское сообщение с другими странами было приостановлено с 16 марта этого года, а внутри страны – с 27 марта.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 2686 случаев заражения COVID-19, 2158 человек выздоровели, 11 пациентов скончались.