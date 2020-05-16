Власти разъяснили, как будут проводить доплаты медикам

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16.05.2020, 16:48, Новости дня

Доплаты медикам планируется рассчитывать из факта работы с пациентами с коронавирусом, без привязки ко времени, сообщило правительство России.

«Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения президента утвердило правительство», – сообщается на сайте правительства.

Правительство утвердило распределение транша в 22,4 млрд рублей для доплат медикам. За счет этих средств регионам необходимо провести выплаты медработникам за май.

Оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и приступить к расскасированию средств и выплатам.

Также отмечается, что стимулирующие выплаты по новым правилам будут полагаться водителям скорой помощи.

Премьер Михаил Мишустин обязал глав регионов проконтролировать, чтобы все положенные медикам выплаты получали в кратчайшие сроки.

«Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы», – говорится в сообщении.

В субботу следователи в российских регионах начали проверки сведений о невыплате денежных компенсаций медикам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом.

Президент Владимир Путин жестко раскритиковал регионы за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом.

Путин указывал, что выплаты медработникам в ряде регионов не проводили до тех пор, пока он несколько раз об этом не сказал.



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