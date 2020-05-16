США передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких

16.05.2020, 16:45, Новости дня

Соединенные Штаты передадут в Москву 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Аппараты будут доставляться военной авиацией, начиная со следующей недели, чтобы помочь России в борьбе со вспышкой коронавируса.

Согласно правительственным документам, оказавшимся в распоряжении «Голоса Америки», первые аппараты ИВЛ, произведенные в Калифорнии, будут готовы к отправке в Москву в среду. Еще 150 машин направят в Россию 26 мая.

Правительство США оплатило 100 процентов стоимости аппаратов, пускового оборудования и расходов на доставку – в общей сложности, по словам представителей администрации, затраты составили 4,7 миллионов долларов.

Аппараты ИВЛ будут доставлены в Россию военной авиацией, так как сейчас коммерческие рейсы между США и Россией почти не осуществляются. В администрации подчеркивают, что аппараты предназначены для жителей России, и это решение не является сигналом какого-либо партнерства с российскими военными.

«Сотрудничество между американскими и российскими военными не ведется, так как это запрещено Законом о государственной обороне», – говорится в сообщении.

По данным Университета Джонса Хопкинса, случаи заражения COVID-19 в последнее время регистрируются в России все чаще и чаще – страна теперь занимает второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом, почти 263 000 случаев, уступая только США с 1,4 миллионами случаев инфицирования.

Впервые о возможных поставках американских аппаратов ИВЛ в России в середине апреля сказал президент Дональд Трамп. На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с Трампом, российский президент Владимир Путин принял предложение президента США.

По словам официальных лиц, Соединенные Штаты уже помогли многим странам в борьбе с пандемией коронавируса и будут продолжать делать это в будущем.