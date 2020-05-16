Главврач ГКБ №52 прокомментировала ситуацию со сложными пациентами

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16.05.2020, 16:30, Новости дня

О лечении сложных пациентов с коронавирусом COVID-19 рассказала в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1" главный врач больницы номер 52 Марьяна Лысенко. По ее словам, врачи ее больницы занимаются нефрологическими пациентами и людьми с иными тяжелыми системными заболеваниями.

"У нас достаточно большое отделение трансплантирования почки, поэтому все трансплантированные пациенты, которые, к несчастью, заболели сейчас инфекцией, связанной с COVID, тоже едут к нам. Это, конечно, очень тяжелая история", — рассказала она.

Поиск вариантов лечения таких больных затрудняет очень большое количество ограничений, объясняет Марьяна Лысенко. Если для обычных больных, даже имеющих соматические проблемы — сахарный диабет, ишемические болезни сердца, сердечно-сосудистые заболевания, — врачи уже отработали и применяют какие-то протоколы, то при лечении пациентов с системными тяжелыми заболеваниями медики очень ограничены в рамках препаратов, которые можно применять.

Новый коронавирус, по ее словам, способен поражать не только легкие, но и почки, а также другие органы. Он меняет свои проявления — это и поражение эндотелий мелких сосудов, и кожные проявления, что тоже не может не настораживать.

При этом переливание плазмы крови выздоровевших, говорит она, может помочь только уже заболевшим пациентам. При переливании плазмы крови здоровым людям их иммунитет уничтожит антитела к коронавирусу, и организм "ничего не запомнит", объяснила врач.



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