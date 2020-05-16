Режим самоизоляции вызвал всплеск кибермошенничества

16.05.2020, 16:30, Новости дня

Новую схему кибермошенничества выявили в рунете. По данным экспертов, лжепродавцы выманивают у доверчивых пользователей ежедневно порядка миллиона рублей. Для привлечения покупателей используют популярные сервисы объявлений.

Когда спортзалы закрыты, а сохранить форму все еще хочется, хорошим вариантом могла бы стать покупка тренажера на сервисе бесплатных объявлений. Всплеск интереса к онлайн-покупкам для интернет-мошенников стал возможностью отработать новую схему обмана. Они выкладывают объявление о продаже популярного товара по выгодной цене, а в личной переписке сообщают, что живут, например, не в Москве, как указано в анкете, а в 100 километрах от города, и предлагают отправить товар недорогой доставкой — надо только оплатить покупку. Клиент получает ссылку на сайт, очень похожий на известный сервис., переводит деньги, а продавец исчезает.

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов поясняет: "Существующие в продаже приложения, которые позволяют скопировать контент сайта, плюс небольшое умение запуска таких сайтов позволяют злоумышленникам копировать все, что угодно, и показывать это пользователю. Пользователь это не отличит, не найдет существенной разницы, если не будет долго в этом ковыряться. Поэтому такие клоны уже создаются не за день, а за несколько часов".

Именно из-за таких случаев сайты бесплатных объявлений заблокировали для пользователей возможность обмениваться ссылками. "Если вы со своей стороны видите подозрительно дешевый товар или аккаунт, созданный сегодня, и при этом мошенник пытается увести вас в другой мессенджер, то есть, общаться не у нас на платформе, а в каком-то стороннем приложении для переписок, стоит насторожиться, потому что перед вами может оказаться мошенник", — предостерегает директор по безопасности сайта бесплатных объявлений Андрей Рыбинцев.

Когда готовился этот сюжет, и в переписке отказались переводить деньги по непроверенной ссылке, мошенники не поленились позвонить.

Корреспондент: Смотрите, та ссылка, которую мне прислали. Когда я пытаюсь с нее перейти на главную страницу "Авито", мне выдает ошибку. Как вы это вы можете объяснить?

Мошенник: Если честно, я вам даже подсказать не могу, потому что я специалист контактного центра, но…

Корреспондент: Ну а как вы так в контактном центре работаете и не можете ответить на вопрос пользователя? Ну я же понимаю, что вы мошенники.

Мошенник: Я же вам говорю: вам нужно обратиться в технический центр.

В Интернете можно найти даже предложения для совсем ленивых мошенников: не обладая никакими техническими навыками, преступник может просто купить ссылки на копии популярных сайтов. Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков предупреждает: "Существуют телеграм-боты, которые создают такие ссылки пачками. Потому что ссылка на оплату, как правило, индивидуальная. И так как упал барьер доверия, люди начинают делать вещи, которые не делали раньше, в том числе, переводят деньги мошенникам, ходят по этим ссылкам. Хотя именно сейчас, в эти дни надо быть намного осторожнее, чем обычно".

По данным компании по кибербезопасти "БИЗОН", сейчас есть около 20 групп таких мошенников, и всего за один день им удается получить у доверчивых пользователей примерно 1 миллион рублей. Поэтому прежде, чем совершить выгодную сделку, стоит несколько раз проверить, можно ли доверять собеседнику на другом конце интернет-провода.