Онищенко разъяснил спорный вопрос с необходимостью перчаток

16.05.2020, 16:30, Новости дня

Перчатки нужно использовать в поездках на общественном транспорте, в магазине можно обойтись и без них, сообщил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Ездить в метро – только в перчатках! А в магазин в шаговой доступности – можно и без них», – сообщил Онищенко «Комсомольской правде».

Чтобы обезопасить себя, нужно брать с собой спиртовые салфетки или гель для дезинфекции рук. Этими же средствами можно обрабатывать дверные ручки, ручки корзины и другие поверхности.

«Если вы едете на работу в автобусе или троллейбусе, потом спускаетесь по эскалатору в метро, потом едете в вагоне – тут они [перчатки] бы не помешали, конечно», – добавил депутат.

По его словам, перчатки нельзя стягивать с кончиков пальцев, а нужно выворачивать их наизнанку при снятии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет требования по обязательному ношению масок и перчаток на улице.

Напомним, в ношение масок и перчаток в общественном транспорте в Москве сделали обязательным с 12 мая.