Врач из Германии Франциска Рубин назвала 10 продуктов для экономии на лекарственных препаратах

16.05.2020, 16:30, Разное

Врач из Германии Франциска Рубин назвала 10 полезных продуктов, позволяющих экономить на лекарственных препаратах. Благодаря наличию в них антиоксидантов, витаминов и других важных элементов можно существенно улучшить состояние здоровья и предотвратить развитие различных заболеваний.

Перечень необходимых продуктов и рекомендации медицинского эксперта и ведущей немецких программ о здоровье опубликовало издание Focus. В списке оказался овес, содержащий мало калорий и снижающий уровень сахара в крови, холестерина. Высокая концентрация клетчатки в культуре позволяет снизить вероятность возникновения рака кишечника. Овес крайне полезный во время пандемии COVID-19, поскольку уменьшает чрезмерную активность иммунитета, вызывающую такое явление, как “цитокиновый шторм”, утяжеляющий протекание коронавируса.

Ещё один продукт, позволяющий существенно сэкономить на лекарствах, – мед. Употребление состава из меда и тертого хрена помогает избавиться от бронхита. Благодаря использованию медовых аппликаций можно облегчить боли в суставах, вызванные подагрой, остеоартритом.

Доктор Рубин рекомендует ежедневно употреблять имбирную воду, стабилизирующую количество сахара в крови. Имбирь эффективен для снижения уровня холестерина, разжижения крови, улучшения кровообращения.



В десятке полезных продуктов оказались картофель, помогающий сэкономить на препаратах от изжоги, и капуста, обладающая противовоспалительными свойствами. Многие виды капусты предотвращают развитие рака, а также улучшают зрение благодаря каротиноидам.

Куркума отличается противовоспалительным эффектом и помогает бороться с развитием опухолей. Специя лучше усваивается, если сочетать ее с жиром и черным перцем. Масла также имеют массу полезных свойств – частое потребление чайной ложки оливкового или какого-либо другого растительного нерафинированного масла обеспечивает защиту сосудов и предотвращает воспаления.



Лимон, богатый на антиоксиданты, является антибактериальным средством. Этот продукт, по словам медика, важно включать в ежедневный рацион. Соль существенно снижает риск заболевания ОРВИ в холодное время года. Для того, чтобы избежать простуды, нужно каждый день промывать нос теплой соленой водой. Такой популярный продукт, как чеснок даст возможность сэкономить на покупке лекарств от гипертонии. Употребление продукта снижает вероятность атеросклероза, заключила врач.