Увольнение главврача и визит силовиков: в Армавире разбираются с невыплатой денег врачам

16.05.2020, 16:30, Новости дня

Эмоциональное обращение медицинских работников из Армавира, пожаловавшихся на то, что им не выплатили надбавки за работу в условиях пандемии COVID-19, вызвало общественный резонанс и кадровые перестановки.

Главный врач больницы, чьи подчиненные записали ролик о нарушениях и опубликовали его в Сети, лишится своего места, об этом сообщает в субботу, 16 мая, ТАСС, со ссылкой на пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, регионального управление СК по Краснодарскому краю начало доследственную проверку по факту произошедшего.

Напомним, что схожие ситуации возникли в Иркутске, где сотрудники скорой медицинской помощи также заявили об отсутствии положенных выплат, в Рязанской, Новгородской, Кемеровской, Орловской, Новосибирской, Владимирской областях, Кабардино-Балкарской Республике и некоторых других регионах.

Председатель СК Александр Бастрыкин уже поручил руководителям региональных подразделений работу по проверке всех фактов о возможных невыплатах врачам соответствующих надбавок.