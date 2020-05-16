Мнение: А как, интересно, параноики будут жить после карантина?

16.05.2020, 16:18, Разное

Во многих городах сейчас постепенно начинают снимать запреты и ограничения. Ну слава Богу, значит, дурдом этот уже наконец потихоньку таки заканчивается. И вот мне стало интересно – а как же все эти параноики будут, когда он действительно наконец закончится и никто – закройте глаза, сейчас страшные вещи писать буду – не станет носить маски с перчатками (кстати, топящим за перчатки очень советую попробовать поработать в них водителем или блинопёком). Ой вей, как же тогда жить, когда никто не будет носить и сидеть дома, это же страшно представить!

Хотя вот у Круза в “Эпохе мёртвых” есть фраза, которую можно использовать в качестве совета всем этим параноикам на будущее – “Жить в ДОТах и никуда из них не выходить тогда”. Ведь если этот аццкий кишащий вирусами воздух, из-за которого вы, бедные, вынуждены сейчас в намордниках париться в тридцатиградусную жару, будете скоро вдыхать без масок, когда их отменят, то точно в ту же секунду умрёте, инфа сотка! Так что, когда наконец уже вернёмся к нормальной жизни, послушайте старого еврея и не вздумайте вообще из дома выходить, даже на балкон, если он у вас открытый!