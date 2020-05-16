Назван новый способ определения продолжительности жизни

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16.05.2020, 16:08, Новости дня

Норвежские ученые сообщили о новом способе подсчета биологического возраста человека и предположительной продолжительности жизни, который основывается на подсчете максимального потребления кислорода (МПК) в минуту.

Ученые исследовали данные 55 тыс. человек и установили, что у людей с наихудшими показателями МПК риск преждевременной смерти на 82% выше, чем у людей с высокими показателями, пишет «Российская газета».

При этом показатели можно повысить, если начать заниматься спортом, это поможет даже людям в зрелые годы.

Среди тех, кто начал заниматься спортом в возрасте от 50 лет и продолжал тренироваться на протяжении 10 лет, показатель преждевременной смертности сильно снижался. Одним из наиболее эффективных способов улучшить возраст ученые считают высокоинтенсивные интервальные тренировки.

Ранее ученые из национальной службы здравоохранения Шотландии и университетов Глазго и Эдинбурга определили, насколько коронавирус сокращает продолжительность жизни. По их подсчетам, смерть от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она наступила бы по естественным причинам.



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