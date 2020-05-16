Виталий Зверев призвал разрешить прогулки в Москве

16.05.2020, 16:08, Новости дня

В Москве можно ослабить режим самоизоляции, разрешив прогулки, сообщил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

«В Москве, судя по последним данным, эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и находится в управляемом состоянии. Это позволяет говорить, что режим самоизоляции в некоторых секторах надо ослаблять», – сказал Зверев в разговоре с «Интерфаксом».

По его мнению, людям нужно разрешить прогулки на улицах и в парках, но при этом им необходимо соблюдать дистанцию и соответствующие меры предосторожности.

«Но люди должны дышать воздухом. Это важно для всех. А сейчас после режима самоизоляции мы получим огромный наплыв людей, у которых скопились все болячки», – отметил он.

Зверев добавил, что необходимо послабление и для людей пожилого возраста, для этого необходимо установить часы прогулок.

Напомним, власти 44 регионов РФ ослабили ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса и разрешили прогулки.

В ВОЗ похвалили Россию за организацию тестирования на коронавирус. Президент Владимир Путин поручил кабмину и властям регионов обеспечить наращивание объемов тестирования населения.

Коэффициент распространения коронавируса в РФ опустился до рекордно низкого с начала эпидемии показателя и составил 0,94.