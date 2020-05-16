Повзрослевшая Полищук из “Сватов” превратилась в настоящую красавицу

16.05.2020, 16:06, Разное

Анна стала частью проекта “Сваты” в 2011 году. Юная артистка

получила роль Вики. По сценарию ее персонаж приезжает на лето к

бабушке и дедушке. Очаровательная восьмилетняя девчушка сразу влюбила в себя зрителей.

В 2013-м Анна Полищук вновь присоединилась к касту ситкома.

Артистка приняла участие в съемках шестой части “Сватов”.

На фанатской странице сериала в “Инстаграм”

опубликовали фотоколлаж из двух кадров. В левой части размещено

детское фото Полищук, в правой – свежий снимок.

Подписчики микроблога отметили, что Анна повзрослела и превратилась

в привлекательную девушку: “Очень красивая! И в детстве, и сейчас”, “Красавица

выросла”, “Взгляд тот же”, “Ой, какая девочка уже выросла”,

“Да нет, только повзрослела и стала еще красивее!”

В этом году звезде сериала “Сваты” исполнилось 17

лет. Артистка скоро будет поступать в вуз.

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Публикация от ��Звезды Сватов�� (@zvezdi_svatov) 14 Май 2020 в 10:00 PDT

Съемки в русско-украинском ситкоме подарили Анне Полищук не

только любовь зрителей, но и стали отличным карьерным трамплином. Юной звезде часто поступают предложения от режиссеров. Например, ее можно увидеть в комедии Романа Барабаша “Домоправитель”, а также в

юмористическом мюзикле “1+1 дома”.