Повзрослевшая Полищук из “Сватов” превратилась в настоящую красавицу
16.05.2020, 16:06, Разное
Анна стала частью проекта “Сваты” в 2011 году. Юная артистка
получила роль Вики. По сценарию ее персонаж приезжает на лето к
бабушке и дедушке. Очаровательная восьмилетняя девчушка сразу влюбила в себя зрителей.
В 2013-м Анна Полищук вновь присоединилась к касту ситкома.
Артистка приняла участие в съемках шестой части “Сватов”.
На фанатской странице сериала в “Инстаграм”
опубликовали фотоколлаж из двух кадров. В левой части размещено
детское фото Полищук, в правой – свежий снимок.
Подписчики микроблога отметили, что Анна повзрослела и превратилась
в привлекательную девушку: “Очень красивая! И в детстве, и сейчас”, “Красавица
выросла”, “Взгляд тот же”, “Ой, какая девочка уже выросла”,
“Да нет, только повзрослела и стала еще красивее!”
В этом году звезде сериала “Сваты” исполнилось 17
лет. Артистка скоро будет поступать в вуз.
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Съемки в русско-украинском ситкоме подарили Анне Полищук не
только любовь зрителей, но и стали отличным карьерным трамплином. Юной звезде часто поступают предложения от режиссеров. Например, ее можно увидеть в комедии Романа Барабаша “Домоправитель”, а также в
юмористическом мюзикле “1+1 дома”.
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