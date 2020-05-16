СК возбудил уголовное дело против четырех россиян за фото нацистов на сайте акции “Бессмертный полк”

16.05.2020, 15:45, Новости дня

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против четырех россиян, которые опубликовали на сайтах акции “Бессмертный полк” фотографии нацистских преступников под видом ветеранов.

СК обвиняет в реабилитации нацизма Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда и Вячеслава Круглова из Ульяновска. По местам их жительства проходят обыски.

“Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях”, – сообщается на сайте Следственного комитета.

В СК также заявляют, что аналогичное преступление было совершено с территории Украины и Эстонии.

Ранее Следственному комитету передали IP-адреса, с которых загружались фото нацистов, для “проверки в отношении граждан, которые попытались испортить нам праздник”, сообщили организаторы “Бессмертного полка”.

По словам координатора движения в Ростове-на-Дону Андрея Кудрякова, ранее на сайт пытались загрузить фотографии “других палачей”.

Сопредседательница “Бессмертного полка” Елена Цунаева рассказала о хакерских атаках на сайт, которые произошли 9 мая. По ее словам, тогда поступало более 90 млн запросов, что могло вызвать отключение ресурса. Она отметила, что эти запросы регистрировали из Германии, Нидерландов, Франции и Украины.

Акция “Бессмертный полк” проводится с 2012 года. Первое шествие с фотографиями родных – участников Великой Отечественной войны прошло в Томске. Позднее акция вышла на федеральный уровень: теперь ее на 9 мая проводят во всех регионах России – с главным шествием по Красной площади, а также в ряде других стран.

В связи с пандемией коронавируса ежегодная акция “Бессмертный полк” проходила в онлайн-формате. Организаторы предложили всем желающим размещать на специально созданных интернет-страницах фотографии своих родных, прошедших Вторую мировую войну, сопровождая изображения рассказами из их жизни.