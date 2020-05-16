В мэрии Киева анонсировали тестирование на коронавирус во всех интернатах столицы

16.05.2020, 15:40, Новости дня

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Дарницком доме-интернате для девочек мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить другие интернатные учреждения города на наличие вируса у работников и воспитанников заведений. Об этом 15 мая сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

“Несмотря на все ограничительные меры, в Дарницком доме-интернате таки произошла вспышка коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден 81 случай: 53 воспитанницы и 28 работников. Сейчас заведение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим мэр поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Сейчас подозрений на заболевание в других учреждениях нет”, – сказала Хонда.

С сегодняшнего дня она анонсировала проверку заведений. Все подопечные и персонал учреждений будут протестированы на коронавирусную инфекцию.

По данным КГГА, на сегодня в интернатах столицы насчитывается 2108 человек.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сегодня в ходе брифинга высказал скептическое отношение к массовому тестированию по интернатам в связи со вспышкой в Дарницком районе. По его мнению, массовое тестирование на коронавирус людей без симптомов будет вызывать обманчивое ощущение безопасности. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

15 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком доме-интернате методом ПЦР-тестирования COVID-19 подтвердили у 81 человека из 182 проверенных. Среди больных – 53 воспитанницы и 28 членов персонала.

Нацполиция открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных норм и правил, отметили в полиции.