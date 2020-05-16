 

Трамп заявил о создании США “супер-пупер-ракеты”

16.05.2020, 15:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп объявил о разработке новой гиперзвуковой “супер-пупер-ракеты”. Об этом он заявил на церемонии представления нового флага космических сил США, сообщает Fox Business.

По словам американского президента, она “в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас”. По его словам, новая ракета должна быть быстрее китайских и российских аналогов.

Fox Business отмечает, что “супер-пупер-ракета” может являться гиперзвуковой ракетой, которая обычно движется быстрее, чем 3800 миль в час, или в пять раз больше скорости звука.

В пятницу, 15 мая, помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман подтвердил в Twitter, что Пентагон действительно работает над гиперзвуковыми ракетами.

The Department of Defense is working on developing a range of hypersonic missiles to counter our adversaries. https://t.co/ATb1XLHFtl

— Jonathan Rath Hoffman (@ChiefPentSpox) May 15, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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