Гибель баскетболиста Брайанта. В США обнародовали отчет судмедэкспертов

16.05.2020, 15:40, Новости дня

Пилот вертолета, на котором 26 января погиб американский баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна, в момент смерти был трезв, запрещенных препаратов в его крови не нашли. Об этом говорится в отчете судебно-медицинского эксперта-коронера округа Лос-Анджелес, данные из которого сегодня обнародовало агентство Associated Press.

В крови Брайанта обнаружили следы медицинского препарата метилфенидат, который применяется при синдроме дефицита внимания и гиперактивности.

Эксперт считает, что все погибшие в авиакатастрофе умерли мгновенно после падения вертолета. После того как воздушное судно ударилось о землю, возник пожар, из-за чего на некоторых телах были обнаружены ожоги. По словам экспертов, ожоги были получены уже после смерти жертв катастрофы.

Национальный совет по безопасности на транспорте не установил причину аварии, но заявил, что у вертолета не было признаков механического отказа.

26 января вертолет, в котором летели Брайант и его дочь Джанна, врезался в склон холма в городе Калабасас в пригороде Лос-Анджелеса. Погибли все девять человек на борту.

Брайант выступал за “Лос-Анджелес Лейкерс” с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA. У баскетболиста осталась жена и трое детей.