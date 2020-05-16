 

Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за ограничений по коронавирусу

16.05.2020, 15:30, Новости дня

В Новой Зеландии премьера страны Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда не пустили в кафе из-за введенных в стране новых ограничений по коронавирусу, пишут СМИ.

Ардерн попробовала зайти в кафе Olive, но ей отказали, потому что заведение было переполнено, сообщил очевидец в соцсетях, передает РИА «Новости».

Гейфорд пояснил, что заранее не забронировал место, поэтому несет за это ответственность. Сотрудники кафе догнали премьера и ее жениха на улице, когда освободилось место, и предложили вернуться.

Владелец кафе сообщил газете New Zealand Herald, что менеджер отказала премьеру и ее жениху, но пригласил их обратно, когда столик освободился.

Ранее сообщалось, что магазины в Москве могут обязать контролировать наличие масок и перчаток у покупателей и не пускать в торговые залы людей без них.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / В РФ разработали нанонити для масок против коронавируса

03.05 / Врач назвала признаки «карантинной депрессии»

01.04 / Лев Лещенко не прекращает работу даже в госпитале

06.04 / Трамп назвал хорошим знаком снижение роста смертности в Нью-Йорке

29.03 / Лидер Little Big опубликовал «карантинную» версию песни «I’m ok»

29.03 / Экс-советница Трампа обвинила Россию в попытке свалить вину за пандемию на США

02.04 / Число инфицированных коронавирусом в мире достигло миллиона – Университет Хопкинса

09.04 / Количество заболевших коронавирусом в США превысило 400 тыс., умерло 13 тыс. человек

08.04 / Дикие животные начали выходить на туристические маршруты

13.04 / SvD – во Франции за нарушителями карантина следит полиция, а в Швеции — «народный разум»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска