 

В Нидерландах страдающим от дефицита секса на карантине посоветовали найти партнера

16.05.2020, 15:30, Разное

В Нидерландах власти решили проявить заботу об одиноких людях, страдающих от дефицита секса в условиях карантина. Для сексуального удовлетворения таким гражданам посоветовали найти партнера, но с условием, что он не болен COVID-19.
Согласно специальному руководству, изданному Национальным институтом общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов – RIVM, одинокие люди в период самоизоляции могут обзавестись сексуальным партнером. Эта мера позволит облегчить ограничения, называющиеся правилами “умной блокировки”, которые действуют в Нидерландах с 23 марта.

Последние допускают визит 1-3 человек, соблюдающих дистанцию в доме в 1,5 метр. Такое расстояние для занятий интимом не представляется возможным, поэтому в местных СМИ участились критикующие сообщения в адрес данных правил, ограничивающих права людей на секс. В соответствии с имеющимися рекомендациями RIVM, одинокие люди могут встречаться для “этого” с одним партнером, но не стоит забывать об соблюдении осторожности во время близости.

Если “одиночка” свободен от коронавируса, он должен обсудить с другим, с каким количеством людей они оба будут видеться, ведь чем больше людей для общения, тем выше риск распространения инфекции, – уточняют авторы руководства. С партнером не стоит заниматься сексом, если его изолировали ранее из-за COVID-19. Во избежание инфицирования позволяется самоудовлетворение или интим на расстоянии.



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