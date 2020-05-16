 

Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт

16.05.2020, 15:18, Новости дня

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдудулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находился семь дней в коме. Об этом сообщил друг Нурмагомедова-старшего, спортивный комментатор из Дагестана Рамазан Рабаданов.

Как сообщил Рабаданов ТАСС, после операции на сердце у Абдулманапа Нурмагомедова после операции на сердце случился инсульт. Он находился в коме семь дней. Сейчас Нурмагомедов пребывает в тяжелом состоянии. У него диагностировано двустороннее воспаление легких. Диагноз коронавирусная инфекция пока не подтвержден.

58-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован 25 апреля. После ухудшения состояния здоровья он был перевезен в один из московских госпиталей.



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