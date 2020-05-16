Госдеп считает, что Россия ставит под угрозу линию обороны НАТО

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16.05.2020, 15:18, Новости дня

Россия, наращивая военное присутствие в Арктике, ставит под угрозу Фареро-Исландский рубеж (линия обороны НАТО), сообщил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.

Россия и Китай все активнее стараются бросить вызов США, Западу и союзникам, и Арктика от этого не защищена, добавил Мерфи. Создается Объединенное стратегическое командование на базе Северного флота, на Кольском полуострове развертываются системы С-400. Это выходит за рамки территориальной обороны и помешает Канаде и США перегруппироваться в случае кризиса.

Россия же считает. что дестабилизация в Арктике вызвана активностью НАТО в регионе. Об этом заявил старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.

5 марта российский лидер Владимир Путин  утвердил основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года, согласно которым Арктика должна сохраняться как территория мира и стабильного партнерства.

Тем временем большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" проведет тренировку по поиску подлодки, выйдя на поиск с противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ.

Одновременно с этим к подводным испытаниям в Белом море приступил ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", сообщает пресс-служба Северного флота.

Подводные силы Северного флота — самое мощное объединение атомных подводных лодок ВМФ России.



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