СК проверит информацию о невыплате “коронавирусных” денег иркутским врачам

16.05.2020, 15:18, Новости дня

Сотрудники Следственного комитета проведут проверку сведений, изложенных в видеообращении иркутских медработников, об этом в субботу, 16 мая, заявил пресс-служба регионального управления ведомства.

Работники скорой медицинской помощи пожаловались на то, что они так и не получили специальные доплаты, положенные за работу в условиях пандемии COVID-19.

В настоящее время правоохранители уже начали доследственную проверку по статье "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат ". Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное этой статьей УК РФ, составляет один год лишения свободы.