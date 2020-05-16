 

СК проверит информацию о невыплате “коронавирусных” денег иркутским врачам

16.05.2020, 15:18, Новости дня

Сотрудники Следственного комитета проведут проверку сведений, изложенных в видеообращении иркутских медработников, об этом в субботу, 16 мая, заявил пресс-служба регионального управления ведомства.

 

Работники скорой медицинской помощи пожаловались на то, что они так и не получили специальные доплаты, положенные за работу в условиях пандемии COVID-19.

В настоящее время правоохранители уже начали доследственную проверку по статье "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат ". Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное этой статьей УК РФ, составляет один год лишения свободы.



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