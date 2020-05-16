 

Публиковавшие фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись

16.05.2020, 15:16, Новости дня

Опубликовавший фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка» подозреваемый Андрей Шабанов из Самары признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«С помощью персонального компьютера в сервисе «Бессмертный полк онлайн» разместил фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоизович Егерский. Расаиваюсь, вину признаю полностью», – сообщил задержанный в ролике, опубликованном в YouTube-канале Следственного комитета.

 

Также Шабанов заверил, что не будет совершать подобные преступления впредь.

В ролике также демонстрируются обыски у других подозреваемых.

Даниил Симонов из Перми в видео сообщил, что разместил фотографию предателя Андрея Власова на сайте «Бессмертного полка», поскольку «решил пошутить».

«Решил пошутить, пошутил неудачно, к сожалению», – сказал он. Он отметил, что в курсе того, что Власов был предателем.

Подозреваемый из Ульяновска Вячеслав Круглов также заявил, что раскаивается в содеянном.

«Я подумал о последствиях той шутки, которую я сделал. Раскаиваюсь в том, что я совершил. Больше такого не повторится», – сказал он.

Напомним, СК в субботу сообщил имена четверых подозреваемых в уголовном деле о реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк». Ведомство отметило, что фотографии нацистов на сайт добавляли также подозреваемые из Эстонии и Украины.

В связи с распространением коронавируса общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла 9 мая в дистанционном формате. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие. При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

Глава исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской позднее пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.

Следственный комитет в четверг сообщил, что возбуждены уголовные дела по статье «реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. Принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений. В пятницу ведомство установило владельцев IP-адресов, которые пытались разместить фотографии нацистов на сайте «Бессмертного полка».



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