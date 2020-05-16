Глава Минтранса выступил против рассадки через одного в самолетах

16.05.2020, 15:08, Новости дня

Рассадка пассажиров через одного в самолетах неэффективна и сильно повышает цены на билеты, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Это определенного рода баланс. Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз, и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет. Везде существует баланс между необходимым уровнем защиты пассажира и тем, насколько ему экономически выгодна перевозка. Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования как минимум на воздушном транспорте: если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тыс. рублей, даже самый минимальный», – сообщил Дитрих, передает ТАСС.

Загрузка самолетов на 72-25% обеспечивает рентабельность рейсов, отметил министр. Он добавил, что невозможно ввести социальную дистанцию. Некоторые страны, изначально планировавшие ввести такую меру, уже отказались от нее, отметил Дитрих.

«Большинство компаний, которые начинали с такого социального дистанцирования работу, они от этого режима отказываются. Так, 7 мая казахи сняли такой режим, ушли от этого. Большинство компаний сейчас используют режим социального дистанцирования по возможности – если есть возможность рассадить людей, если загрузка не очень велика, то они это делают», – сказал он.

Использование масок и перчаток в самолетах и в других видах транспорта делает риск заражения минимальным, отметил министр.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) поддержала обязательное ношение масок на борту для защиты от коронавируса после восстановления авиасообщения, но выступила против мер социального дистанцирования, предполагающего пустые кресла между пассажирами.

В то же время Роспотребнадзор потребовал продавать билеты на авиарейсы с расчетом заполняемости самолетов только на половину посадочных мест, такая мера необходима для постепенного возобновления воздушного сообщения после снятий ограничений по коронавирусу, считают в ведомстве.