 

Мнение: “И почуяли псы – перед ними не волк, сатана, обезумев от страха,ломились, хвосты поджимая…”

16.05.2020, 15:06, Разное

Добрый вечер. Скажите, а почему собаки часто такие трусливые? Вот в деревне есть пёс, всё на мою маленькую Гафсу напасть пытается. Сегодня с ней шли, опять вылетел из-под ограды, хотел на неё наброситься. Но стоило мне раз повернуться и рыкнуть (свою Гафсу я никому в обиду не дам), как тут залез обратно. И вот мне стало интересно – это мне кажется или действительно собаки какие-то трусливые пошли? Раз было, в городе на неё попыталась напасть собака Баскервилей ростом чуть ли не в половину меня, но что-то не рискнула продолжать, когда я спрятал Гафсу за спину и ам на неё зарычал (а что ещё было делать?). А то раз вообще разогнал взглядом стаю бродячих собак, пытавшихся напасть на кошку. Просто подходил и смотрел им в глаза и они убегали (и кошка таким образом спаслась). А раз было вообще непонятное, что никак не могу объяснить. Мне надо было снимать зону для клипа, а дорога к ней лежала плотную к одному жилому дому, где много сторожевых собак. И вдруг одна из них из-под забора вылетает и прямо на меня. И вот честно, на колпак здорово подсел, ибо был уверен, что за свой дом-то она меня уж точно загрызёт. Но, как говорится, “отступать некуда, позади жопа”. Я наклонился за снегом (больше ничего под рукой не было, к сожалению) и тоже зарычал, надеясь её отпугнуть таким образом. И она таки испугалась! Полаяла-полаяла хриплым голосом, но нападать не стала и убежала. И вот теперь я думаю – что не так стало с собаками, что они такие трусливые сделались? Вон когда я сопляком был, один дебил всё разгуливал с алабаем без намордника, так того что-то ничем нельзя было отпугнуть (и если бы не моя молниеносная реакция, я бы, может, вообще сейчас этого не писал…)!
А вообще, не люблю я всю эту гопоту, что собачью, что человеческую, которая только гавкать способна. Вон в Кемерово тоже была гоповская банда вроде подобных шавок, ниибически крутых из себя строили. И мне тоже расписывали, как найдут и опустят (“Да я, да мы, да ты…”). Правда, зная трусость гопоты (например, у меня был враг, здорово похожий на эту всё порывающуюся напасть на Гафсу шавку, который раз предложил встретиться и наконец выяснить отношения, а потом всем писал, что это я трус и не пришёл), я не удивился, когда они так и не появились на моём горизонте так и не появились. “А как дысал-то, как дысал!”

Источник: Достало



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